יום חמישי, 30.10.2025 שעה 13:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1910-1810אתלטיקו מדריד4
1811-1410אספניול5
1612-1510בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

"ההתנצלות של ויניסיוס רק החריפה את המשבר"

בתקשורת במדריד ניתחו את מצבו של הברזילאי, ששוחח עם אלונסו: "העובדה ששמו של המאמן לא הוזכר אינה מקרית. יותר הצהרת כוונות מאשר התנצלות כנה"

|
אלונסו עם ויניסיוס (IMAGO)
אלונסו עם ויניסיוס (IMAGO)

הסערה סביב ויניסיוס ג’וניור מסרבת לדעוך, גם אחרי ההתנצלות הפומבית שפרסם בעקבות התפרצות הזעם שלו בקלאסיקו. בעוד בריאל מדריד מנסים לשדר עסקים כרגיל, בתקשורת הספרדית טוענים כי ההצהרה של הכוכב הברזילאי לא רק שלא הרגיעה את הרוחות, אלא דווקא החריפה את המתח עם צ’אבי אלונסו.

ב’אל לרגרו’ ניתחו את ההתנצלות של ויניסיוס והדגישו כי היא משדרת מסר כפול. העיתונאי לואיס פלאקר הסביר: “ההצהרה הזו הופכת את הסיטואציה לגרועה יותר. מעבר להתנצלות בפני האוהדים והשחקנים, היא חושפת מאבק כוח ברור מול צ’אבי אלונסו, דווקא משום ששמו כלל לא הוזכר בה”. לדבריו, היעדר ההתייחסות הישירה למאמן אינו מקרי, אלא מעיד על יחסים מתוחים שממשיכים להכביד על חדר ההלבשה.

הביקורת נוגעת בעיקר לעובדה שוויניסיוס הזכיר בהתנצלותו את חבריו לקבוצה, את המועדון ואת הנשיא פלורנטינו פרס, אך בחר שלא להזכיר כלל את אלונסו, האיש שהחליף אותו בקלאסיקו ועמד בלב העימות. בעיני כלי התקשורת הספרדיים, זהו צעד שנראה כמו הצהרת כוונות, יותר מאשר התנצלות כנה.

ויניסוס מתעצבן ויורד ישירות לחדר ההלבשה!

פלאקר הוסיף כי מעתה כל צעד של המאמן כלפי ויניסיוס יפורש כהמשך למאבק: “אם צ’אבי אלונסו ישאיר אותו בהרכב, זה יתפרש כפרס על ההתנהגות שלו. אם יוציא אותו שוב, הוא עלול למצוא את עצמו במבוכה רצינית”. בנוסף, הועלתה גם שאלה משמעותית לעתידו של הכוכב הברזילאי: “עד כמה היחסים עם אלונסו עלולים להשפיע על חידוש חוזהו של ויניסיוס בריאל מדריד? נראה שזה כבר לא יהיה פשוט כל כך אם השניים לא יצליחו לגשר על הפערים ביניהם”.

ההתנצלות של ויניסיוס הגיעה לאחר שיחה שנערכה באימון בין השחקן למאמן, שיחה שתוארה במועדון כעניינית ורגועה. השניים דנו באירוע מהקלאסיקו, שבו הגיב ויניסיוס בזעם להחלפתו עשרים דקות לסיום. בריאל מדריד טענו כי הפרשה נסגרה, אך למרות זאת, בתקשורת הספרדית מעריכים כי היחסים בין הצדדים עדיין טעונים, והמתח האישי עלול להשליך גם על המשך דרכו של ויניסיוס בקבוצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */