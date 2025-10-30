"ההתנצלות של ויניסיוס רק החריפה את המשבר"

הסערה סביב ויניסיוס ג’וניור מסרבת לדעוך, גם אחרי ההתנצלות הפומבית שפרסם בעקבות התפרצות הזעם שלו בקלאסיקו. בעוד בריאל מדריד מנסים לשדר עסקים כרגיל, בתקשורת הספרדית טוענים כי ההצהרה של הכוכב הברזילאי לא רק שלא הרגיעה את הרוחות, אלא דווקא החריפה את המתח עם צ’אבי אלונסו.

ב’אל לרגרו’ ניתחו את ההתנצלות של ויניסיוס והדגישו כי היא משדרת מסר כפול. העיתונאי לואיס פלאקר הסביר: “ההצהרה הזו הופכת את הסיטואציה לגרועה יותר. מעבר להתנצלות בפני האוהדים והשחקנים, היא חושפת מאבק כוח ברור מול צ’אבי אלונסו, דווקא משום ששמו כלל לא הוזכר בה”. לדבריו, היעדר ההתייחסות הישירה למאמן אינו מקרי, אלא מעיד על יחסים מתוחים שממשיכים להכביד על חדר ההלבשה.

הביקורת נוגעת בעיקר לעובדה שוויניסיוס הזכיר בהתנצלותו את חבריו לקבוצה, את המועדון ואת הנשיא פלורנטינו פרס, אך בחר שלא להזכיר כלל את אלונסו, האיש שהחליף אותו בקלאסיקו ועמד בלב העימות. בעיני כלי התקשורת הספרדיים, זהו צעד שנראה כמו הצהרת כוונות, יותר מאשר התנצלות כנה.

ויניסוס מתעצבן ויורד ישירות לחדר ההלבשה!

פלאקר הוסיף כי מעתה כל צעד של המאמן כלפי ויניסיוס יפורש כהמשך למאבק: “אם צ’אבי אלונסו ישאיר אותו בהרכב, זה יתפרש כפרס על ההתנהגות שלו. אם יוציא אותו שוב, הוא עלול למצוא את עצמו במבוכה רצינית”. בנוסף, הועלתה גם שאלה משמעותית לעתידו של הכוכב הברזילאי: “עד כמה היחסים עם אלונסו עלולים להשפיע על חידוש חוזהו של ויניסיוס בריאל מדריד? נראה שזה כבר לא יהיה פשוט כל כך אם השניים לא יצליחו לגשר על הפערים ביניהם”.

ההתנצלות של ויניסיוס הגיעה לאחר שיחה שנערכה באימון בין השחקן למאמן, שיחה שתוארה במועדון כעניינית ורגועה. השניים דנו באירוע מהקלאסיקו, שבו הגיב ויניסיוס בזעם להחלפתו עשרים דקות לסיום. בריאל מדריד טענו כי הפרשה נסגרה, אך למרות זאת, בתקשורת הספרדית מעריכים כי היחסים בין הצדדים עדיין טעונים, והמתח האישי עלול להשליך גם על המשך דרכו של ויניסיוס בקבוצה.