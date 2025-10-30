מסי: זה קשה, אתה מבין שגם הרגע שלך יגיע

ליאו מסי עובר ימים מלאים ברגשות מעורבים באינטר מיאמי. מצד אחד, הכוכב הארגנטינאי האריך לאחרונה את חוזהו בקבוצה עד 2028 ומוביל אותה במאבקי הפלייאוף של ה־MLS, במטרה להצעיד את המועדון לאליפות היסטורית בליגה, ומצד שני, הוא חווה גם רגעים קשים של פרידה, בעקבות ההחלטות של חבריו הוותיקים סרחיו בוסקטס ויורדי אלבה לפרוש ממשחק פעיל בתום העונה.

בראיון לתוכנית MLS Season Pass של אפל TV, מסי נשאל על ידי העיתונאי פבריציו רומאנו כיצד הרגיש כששמע על פרישתם של שני חבריו היקרים, איתם חלק קריירה מפוארת בברצלונה וגם תקופה קצרה, אך משמעותית באינטר מיאמי. “בכנות, זה קשה מאוד”, הודה מספר 10. “קודם כל, אתה מבין שהקדשת את כל חייך לכדורגל, ואז האנשים שהיו לידך מתחילים לעזוב, ואתה מבין שגם הזמן שלך יגיע בקרוב”.

הקפטן הוסיף כי מדובר ברגעים טעונים רגשית גם עבורו וגם עבור חבריו: “תמיד היינו מתואמים על המגרש וגם מחוצה לו, חלקנו כל כך הרבה, אפילו עם המשפחות שלנו. זו לא רק פרידה משחקנים, אלא מאנשים קרובים, מחברים אמיתיים. ברור שגם להם זה לא פשוט, כי לעזוב משהו שאתה אוהב כל כך, זה אף פעם לא קל”.

מסי וג'ורדי אלבה (IMAGO)

מסי, שכבר רמז בעבר כי לא בטוח אם ישתתף במונדיאל 2026, ממשיך להרגיש כיצד הקריירה מתקרבת לסיומה. הוא עדיין בכושר מצוין וממשיך להנהיג את אינטר מיאמי, אך לא מסתיר את ההבנה שהדור שלו הולך ונפרד מהמגרשים.

במקביל, הכוכב הארגנטינאי מתמקד באתגר הבא של קבוצתו, משחק החוץ מול נאשוויל במסגרת רבע גמר הפלייאוף. האצטדיון בג’יאודיס פארק מעורר אצלו זיכרונות מיוחדים: שם בדיוק זכתה אינטר מיאמי בתואר הראשון בתולדותיה, גביע הליגות של 2023, בהובלתו של מסי ובסיועם של בוסקטס ואלבה.

הפעם, אחרי ניצחון 1:3 במשחק הראשון של הסדרה, חניכיו של חאבייר מסצ’ראנו יקוו להשלים את המשימה ולהעפיל לחצי גמר המזרח. עבור מסי, זהו לא רק מאבק על תואר, אלא גם ניסיון להמשיך לכתוב פרק חדש בקריירה האגדית שלו, רגע לפני שהחברים הוותיקים סוגרים את המעגל.