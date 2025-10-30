יום שישי, 31.10.2025 שעה 01:45
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

מסי: זה קשה, אתה מבין שגם הרגע שלך יגיע

הפרעוש התייחס להתמודדות שלו עם פרישת ג'ורדי אלבה ובוסקטס: "אתה מאבד חברים, מי שמסביבך מתחילים לעזוב. תמיד היינו מתואמים, על המגרש ומחוצה לו"

|
אלבה, בוסקטס ומסי (IMAGO)
אלבה, בוסקטס ומסי (IMAGO)

ליאו מסי עובר ימים מלאים ברגשות מעורבים באינטר מיאמי. מצד אחד, הכוכב הארגנטינאי האריך לאחרונה את חוזהו בקבוצה עד 2028 ומוביל אותה במאבקי הפלייאוף של ה־MLS, במטרה להצעיד את המועדון לאליפות היסטורית בליגה, ומצד שני, הוא חווה גם רגעים קשים של פרידה, בעקבות ההחלטות של חבריו הוותיקים סרחיו בוסקטס ויורדי אלבה לפרוש ממשחק פעיל בתום העונה.

בראיון לתוכנית MLS Season Pass של אפל TV, מסי נשאל על ידי העיתונאי פבריציו רומאנו כיצד הרגיש כששמע על פרישתם של שני חבריו היקרים, איתם חלק קריירה מפוארת בברצלונה וגם תקופה קצרה, אך משמעותית באינטר מיאמי. “בכנות, זה קשה מאוד”, הודה מספר 10. “קודם כל, אתה מבין שהקדשת את כל חייך לכדורגל, ואז האנשים שהיו לידך מתחילים לעזוב, ואתה מבין שגם הזמן שלך יגיע בקרוב”.

הקפטן הוסיף כי מדובר ברגעים טעונים רגשית גם עבורו וגם עבור חבריו: “תמיד היינו מתואמים על המגרש וגם מחוצה לו, חלקנו כל כך הרבה, אפילו עם המשפחות שלנו. זו לא רק פרידה משחקנים, אלא מאנשים קרובים, מחברים אמיתיים. ברור שגם להם זה לא פשוט, כי לעזוב משהו שאתה אוהב כל כך, זה אף פעם לא קל”.

מסי וגמסי וג'ורדי אלבה (IMAGO)

מסי, שכבר רמז בעבר כי לא בטוח אם ישתתף במונדיאל 2026, ממשיך להרגיש כיצד הקריירה מתקרבת לסיומה. הוא עדיין בכושר מצוין וממשיך להנהיג את אינטר מיאמי, אך לא מסתיר את ההבנה שהדור שלו הולך ונפרד מהמגרשים.

במקביל, הכוכב הארגנטינאי מתמקד באתגר הבא של קבוצתו, משחק החוץ מול נאשוויל במסגרת רבע גמר הפלייאוף. האצטדיון בג’יאודיס פארק מעורר אצלו זיכרונות מיוחדים: שם בדיוק זכתה אינטר מיאמי בתואר הראשון בתולדותיה, גביע הליגות של 2023, בהובלתו של מסי ובסיועם של בוסקטס ואלבה.

הפעם, אחרי ניצחון 1:3 במשחק הראשון של הסדרה, חניכיו של חאבייר מסצ’ראנו יקוו להשלים את המשימה ולהעפיל לחצי גמר המזרח. עבור מסי, זהו לא רק מאבק על תואר, אלא גם ניסיון להמשיך לכתוב פרק חדש בקריירה האגדית שלו, רגע לפני שהחברים הוותיקים סוגרים את המעגל.

