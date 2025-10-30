בהרכב ארסנל בגיל 15: הנער שעשה היסטוריה

"אני מקווה שהוא יהיה ראוי למעמד", אמר מאמן ארסנל מיקל ארטטה כאשר העניק אתמול (רביעי) למקס דאומן הופעת בכורה בהרכב. והוא בהחלט היה ראוי. הנער, שעשה היסטוריה כתותחן הצעיר ביותר אי פעם שפתח במשחק בגיל 15 ו-302 ימים נתן הצגה אמיתית בקרב מול ברייטון בגביע הליגה. הוא השלים 5 כדרורים מוצלחים, סחט 4 עבירות, חטף 3 כדורים, השלים את רובן המוחלט של המסירות, והיה ללא ספק אחד המצטיינים במגרש. לעתים הוא נסחף קצת עם הניסיונות לעבור מספר שחקני יריב בו זמנית והלך עם הראש בקיר, אבל אפשר לסלוח על כך כי בגילו מדובר בביטוי של חוצפה חיובית. הוא עוד יתפתח וילמד. בינתיים, באנגליה מדברים עליו במונחים של אחד הכישרונות הגדולים ביותר שצמחו באקדמיה.

דאומן נולד ב-31 בדצמבר 2009. לו היה מתעכב בכמה שעות, הוא כבר היה מגיח לאוויר העולם ב-2010. הפריצה שלו מוקדמת באופן חסר תקדים, אבל במועדון היו שמחים להעניק לו דקות כבר בעונה שעברה, במהלכה הוא הפך לכובש הצעיר ביותר בתולדות ליגת הנוער של אופ"א. הוא היה בן 14 ו-8 חודשים כאשר הרשית מול אטאלנטה. לפי התקנון באנגליה, רק שחקן שמלאו לו 15 נכון לתחילת העונה רשאי לשחקן בבוגרים, אז הוא רק התאמן עם הסגל של ארטטה ועשה דברים שהדהימו גם את הכוכבים הוותיקים. היה להם ברור כשמש שיש להם עסק עם פנומן. לו החוקים היו שונים, הוא היה שובר גם את השיא שקבע איתן נוואנרי ששיחק לראשונה בפרמייר ליג בגיל 15 ו-181 ימים.

דאומן רגיל להדהים. את הצעדים הראשונים בקבוצה עד גיל 18 הוא עשה כאשר היה בן 13. שמו הלך לפניו, ומועדוני פאר גיששו כבר אז בניסיון "לגנוב" את נער הפלא הרבה לפני שהוא רשאי לחתום על חוזה מקצועני בארסנל. העניין הוא כי הסיכוי לכך שאף לאפס מלכתחילה, כי מקס הוא אוהד שרוף של התותחנים, כמו כל משפחתו. "ארסנל היא הקבוצה שלנו", אמר אביו באופן נחרץ, והאופציות לחצות את הכביש בלונדון לטובת צ'לסי או לעבור לברצלונה ולצמוח בלה מאסיה נפסלו על הסף. לדאומן הייתה רק מטרה אחת, והמועדון עשה את המקסימום כדי להראות עד כמה כישוריו ונאמנותו מוערכים. הובהר לו שהוא ישתלב בסגל של ארטטה בהזדמנות הראשונה – וכך היה. מאז אי אפשר לעצור אותו.

מקס דאומן נגד ברייטון (IMAGO)

עדיין לא ברור מה העמדה האופטימלית שלו. יש המשווים אותו למרטין אודגור, יש הרואים בו תשובה אנגלית ללאמין ימאל, ומאמן הנוער שלו טען כי הוא יהיה קאקה החדש. מדובר בשחקנים שונים בתכלית, ודאומן מזכיר בינתיים את כולם – תלוי איפה משבצים אותו. הוא מכדרר בחסד תוך כדי תנועה באגף, ועמדת הקיצוני הימני תפורה עליו לכאורה. שם הוא שיחק אתמול, וההצלחה הייתה מסחררת.

אלא שהוא נוסה פעמים רבות בנוער גם כקשר מרכזי קלאסי, כי הוא מצטיין בחילוץ כדורים, רואה את המשחק היטב ומסוגל לנווט אותו. ואם כבר ניהול משחק, אז למה שלא יהיה פליימייקר? גם את זה הוא עשה פעמים רבות על הצד הטוב ביותר. הוא יודע לשלוח כדורי עומק מדודים, שולט בקצב המשחק ומצטיין בשמירה על הכדור תחת לחץ. הוא קל רגליים עם מהירות מסחררת, אבל גם אתלטי יחסית לגילו. גובהו 183 סנטימטרים, והוא עוד ממש לא הפסיק לצמוח. מבחינה פיזית, הוא בשל לגמרי לשחק מול שחקנים בוגרים שנאלצים לעצור אותו בעבירות פעם אחר פעם.

מקס דאומן (IMAGO)

כך היה במשחק הידידות מול טוטנהאם במסגרת המסע למזרח הרחוק בקיץ. בדרבי המאולתר, שמרו על דאומן בו זמנית גם ג'ד ספנס וגם סון האונג-מין, והם ביצעו עליו עבירות בתדירות גבוהה. לדעת העיתונאים שסיקרו את הנסיעה, היה הנער בן ה-15 אחד השחקנים המצטיינים של התותחנים, והוא הותיר רושם חזק מאוד על ארטטה, על אף שהבאסקי כבר הכיר את הפוטנציאל הגבוה. כך התבשלה ההחלטה לצרף אותו באופן קבוע לקראת העונה החדשה, וכבר באוגוסט נזרק מקס למים העמוקים.

הקרב מול לידס באצטדיון האמירויות כבר הוכרע, והתוצאה עמדה על 0:4 כאשר דאומן נכנס במקומו של נוני מדואקה בדקה ה-64. הוא הרגיש שהבמה שייכת לו, כידרר וריחף מעל המגרש, הביך את שחקני האורחת ללא הרף, ובתוספת הזמן סחט פנדל אותו תירגם ויקטור יוקרש לשער החמישי. שבוע לאחר מכן, כבר נכנס הנער בעיתוי הרבה יותר מלחיץ. ארסנל הייתה בפיגור 1:0 מול ליברפול באנפילד, וארטטה בחר לשלוח את הכישרון הצעיר למערכה במקומו של מדואקה בדקה ה-88. לא היה לו זמן להותיר חותם על ההתפתחויות, אבל היה זה סימן מובהק לאשראי שהמועדון וצוות האימון מוכנים להעניק לו.

מקס דאומן (IMAGO)

אז אתמול הגיעה גם הבכורה בהרכב. "מקס הגיב על הבשורה בחיוך קל. מבחינתו, הכל בא באופן טבעי. זה הסוד שלו. הוא לא מתרגש מכלום אלא פשוט עושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. הוא משחק כדורגל", אמר ארטטה על חניכו. ודאומן נהנה עד הגג.

היה זה הרכב ניסיוני מאוד. נוואנרי פתח גם הוא, ואפילו הבקיע – הוא כבר בן 18, ויכול להרגיש כמו שחקן מנוסה לצידו של דאומן. גם החלוץ בן ה-17 אנדרה הארימן-אנוס שותף מהדקה הראשונה. גביע הליגה לא נמצא בראש סדר העדיפויות של ארטטה ששומר את הכוכבים הגדולים למפעלים חשובים יותר. עבור הנערים, גביע הליגה קריטי מספיק, וכולם תרמו את שלהם לניצחון 0:2. מיילס לואיס-סקלי בן ה-19 בישל לנוואנרי את השער הראשון. את השני הבקיע בוקאיו סאקה שהחליף את דאומן בדקה ה-71. הנער קיבל תשואות מהאוהדים על פועלו, וכעת מחכים כולם להמשכיות.

האתגר של ארסנל לא טריוויאלי. מצד אחד, אסור לשרוף את הנער מוקדם מדי, וחשוב לגרום לו לשמור את רגליו על הקרקע. מצד שני, הוא נראה בשל לחלוטין להיות על הדשא מול כל יריבה, ולאמין ימאל כבר הראה שאין גיל צעיר מדי. גם חודשיים לפני יום הולדתו ה-16, יכול דאומן להיות דומיננטי בקבוצה שמובילה את הליגה ושואפת לזכות באליפות. בפעם האחרונה היו התותחנים בפסגה ב-2004, יותר מ-5 שנים לפני שדאומן נולד. תנסו לדמיין כמה הוא יהיה מאושר, כאוהד וכשחקן, אם האליפות ההיסטורית החדשה תושג בעונת הפריצה שלו.