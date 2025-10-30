יום חמישי, 30.10.2025 שעה 11:40
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

חיפה צפויה לצאת למחנה בפגרה, מלמד ישוב לסגל?

בכר תרגל מערך עם חלוץ אחד, אך עשוי לבחור לפתוח עם יובאנוביץ' וסטיוארט ביחד ובמצב כזה מלמד עשוי לחזור אחרי תקופה ארוכה לסגל מול הפועל ירושלים

|
גיא מלמד (עמרי שטיין)
גיא מלמד (עמרי שטיין)

האם גיא מלמד יחזור לסגל מכבי חיפה אחרי תקופה ארוכה? נראה שהדבר תלוי ועומד בהחלטה של ברק בכר באיזה מערך לעלות מול הפועל ירושלים, חלוץ מטרה אחד או שני חלוצים. אם המאמן ימשיך במערך של חלוץ אחד מן הסתם יהיה זה טברינטה סטיוארט, כאשר בדומה למשחקים האחרונים ג'ורג'ה יובאנוביץ' יפתח בספסל.

אם בכר יפתח במערך של שני חלוצים, סטיוארט ויובאנוביץ', מלמד צפוי לחזור לסגל ולחכות להזדמנות שלו להשתלב מהספסל. על פי התרגול של אתמול, בכר הולך על מערך של חלוץ אחד, כאשר בכנפיים תורגלו קנג'י גורה בצד אחד וסילבה קאני או סוף פודוגראנו בצד השני.

בקישור תורגלו עלי מוחמד שחוזר להרכב אחרי שלא פתח מול טבריה, פיטר אגבה ואיתן אזולאי, מה שאומר שמתיאס נהואל שוב ימצא את עצמו בחוץ. במרכז ההגנה תורגלו עבדולאי סק ושון גולדברג. יילה בטאיי ממנו התאכזבו מאוד במכבי חיפה בגלל חוסר הבגרות שגילה בדקות המכריעות מול טבריה, ימשיך לקבל את הקרדיט בצד ימין. דניאל דרזי לא יהיה בסגל ביום שבת וישחק בקבוצת הנוער.

יילה בטאיי (רדאד גיילה בטאיי (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה מודעים לחשיבות המשחק ויש רצון גדול מאוד לחזור למסלול הניצחונות אחרי 5 מחזורים שהקבוצה לא עשתה זאת. לקבוצה מצפים שני משחקי ליגה עד לפגרת השזרוע מול הפועל ירושלים ובדוחא מול סכנין. 6 נקודות בשני המשחקים האלה ישחררו הרבה לחץ בקבוצה שתוכל לצאת לדרך חדשה. 

לאחר שני המשחקים הקרובים הקבוצה תצא לחופשה של שבוע, כאשר תחזור היא צפויה לצאת למחנה אימונים מרוכז על מנת להמשיך ולהתגבש לקראת המשך המשחקים.

