צפירת הרגעה: גדראני יחמיץ שני משחקים בלבד

בית”ר ירושלים הודיעה היום (חמישי) שבלם הקבוצה, לוקה גדראני, עבר אמש בדיקת MRI בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. לאחר אבחון נוסף על ידי רופא הקבוצה, ד"ר תומר כהן, נשלל נזק לרצועה הצולבת או למיניסקוס, והאבחנה מראה שמדובר בחבלה ומתיחה של הרצועה הצידית. השחקן ייעדר משני המשחקים הקרובים (הפועל באר שבע ומכבי תל אביב) ולאחריהם יחזור בהדרגה בהתאם להתקדמות השיקום.

בתוך כך, אוהדי בית"ר ירושלים מתנפלים על כרטיסים למשחק בטדי ביום שני מול הפועל באר שבע. אתמול נחטפו בתוך כמה שעות כל הכרטיסים ליציע הדרומי, המשטרה אישרה לפתוח גם את היציע הצפון מערבי עבור אוהדי בית"ר ירושלים והצפי הוא שגם הכרטיסים הללו יימכרו בתוך יממה וטדי יהיה סולד אאוט ביום שני, כאשר אוהדי בית"ר יכסו בשרשרת רצף יציעים מהיציע המזרחי דרך הדרומי משם למערבי ועד לצפון מערבי. האוהדים הצהובים שחורים מחכים כבר שיגיע יום שני.

אחרי הניצחון על הפועל תל אביב בגמר גביע הטוטו, יש ציפיות להמשכיות גם מול באר שבע שמגיעה כשהיא בתקופה פחות טובה מקצועית, האמון של הקהל, האנרגיות ממשחק גמר גביע הטוטו והתחושה שמשהו טוב קורה בבית"ר ירושלים גורמים לתחושה שאפשר לנצח את הפועל באר שבע בטדי, משהו שלא קרה למעלה מעשור.

ברק יצחקי כבר חושב כיצד למלא את מקומו של גדראני הפצוע למשחק הזה, גיל כהן הוא המועמד הטבעי להיכנס לנעליים שלו.