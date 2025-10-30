בספרד שיבחו: סולומון ניצל את ההזדמנות בגדול

התקשורת הספרדית פרגנה למנור סולומון אחרי הופעה מרשימה בניצחון 0:6 של ויאריאל על סיודאד לוסנה מהליגה החמישית בגביע המלך. הקשר הישראלי פתח בהרכב, שיחק 75 דקות וסיפק שלושה בישולים מרהיבים במשחק שבו הצוללת הצהובה שלטה לכל אורכו.

ב’אס’ ציינו כי סולומון “ניצל את ההזדמנות שלו בצורה הטובה ביותר וסיפק שלושה בישולים”, בעוד שב’מונדו דפורטיבו’ הדגישו כי “העניש את הגנת היריבה עם מסירה נפלאה”. בשני האתרים הוסיפו שסולומון היה פעיל ומעורב כמעט בכל מהלך התקפי, והצליח להרשים במשחק שבו מרסלינו בחר לבצע רוטציות נרחבות.

מאמן ויאריאל, מרסלינו, החמיא לשחקניו ולרוח הקבוצתית לאחר הניצחון: “רצינו לשמור על העוצמה של הסגל ולתת לכולם דקות משחק. יש לנו קבוצה מצוינת ואנחנו מוכיחים את זה. ננסה להמשיך כך גם בסיבוב הבא. הקבוצה הזו מראה שיש לה מנטליות חזקה מאוד. חששנו שהמשחק הזה יסיט אותנו מההתמקדות בליגת האלופות, אבל זה לא קרה”.

עבור סולומון, שהיה אחד מהבולטים על המגרש, זו הייתה הוכחה נוספת שהוא משתלב היטב במערך של מרסלינו ומוכן לתפוס תפקיד משמעותי יותר גם במפגשים החשובים של ויאריאל בליגה ובליגת האלופות.