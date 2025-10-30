אבדיה בלט, פורטלנד גברה על יוטה בקרב צמוד

פורטלנד ודני אבדיה המשיכו במומנטום החיובי עם ניצחון חוץ 134:136 על יוטה, שהעניק להם רצף ניצחונות ראשון העונה ומאזן חיובי 2:3. למרות שרצף 20 הנקודות או יותר של אבדיה נעצר, הוא היה מהבולטים על הפרקט והציג משחק שלם נוסף בשני צידי המגרש.

הישראלי סיים עם 19 נקודות ב-6 מ-12 מהשדה, אמנם החטיא את כל חמש זריקותיו מחוץ לקשת, אך היה יעיל מהעונשין עם 7 מ-10. בנוסף הוסיף 9 ריבאונדים, 5 אסיסטים, חטיפה וחסימה, לצד שישה איבודים ומדד פלוס מינוס 7+ ב-34 דקות. אבדיה תרם ברגעים קריטיים, בעיקר במחצית השנייה כשהבלייזרס נאבקו לשמור על היתרון מול הקאמבק של הג’אז.

פורטלנד הציגה משחק התקפה מאוזן במיוחד עם חמישה שחקנים שקלעו 17 נקודות או יותר, כשג’רו הולידיי הוביל עם 27. הקבוצה רשמה 18 שלשות בשלושת הרבעים הראשונים והגיעה ל־117 נקודות לפני הרבע הרביעי, הנתון השני הכי גבוה בתולדות המועדון אחרי שלושה רבעים.

דני אבדיה (רויטרס)

הקבוצה של אבדיה חיה מההגנה: 14 חטיפות הפכו ל-25 נקודות במתפרצות ו־27 נוספות בעקבות איבודי יריבה. מתיייס תייבול חטף פעמיים כבר בפתיחה לפני שיצא בגלל פציעה, בעוד הולידיי, ג’רמי גרנט, בלייק ווסלי וריאן רופרט הוסיפו כל אחד שתי חטיפות.

יוטה, שקיבלה 32 נקודות מלאורי מרקנן ו-29 מקיונטה ג’ורג’, רצה 0:11 ברבע האחרון וצימקה את ההפרש, כשכמעט חזרה מפיגור של 22 נקודות, אך פורטלנד שמרה על קור רוח וניצחה בזכות הגנה יציבה בדקות הסיום, כאשר ג’רו הולידיי שמר על קור רוח ודייק בארבע זריקות עונשין רצופות בשניות האחרונות, מה שמנע מיוטה להשלים מהפך דרמטי.

הבלייזרס שיפרו את מאזנם ל-1:3 מאז שמאמן הקבוצה צ’ונסי בילאפס נעצר בעקבות מה שתואר על ידי הרשויות הפדרליות כמעורבות בפעילות הימורים בלתי חוקית, והוא הושעה מתפקידו. הג’אז הפסידו לראשונה העונה במגרשם הביתי. קיונטה ג’ורג’ הוסיף 29 נקודות ושמונה אסיסטים, בעוד ווקר קסלר סיים עם 18 נקודות ו-12 ריבאונדים.

עוד משחק מעולה. דני אבדיה (רויטרס)

אגב, פורטלנד קלעה 14 מ-29 מחוץ לקשת במחצית הראשונה. שיידון שארפ, ג’רמי גרנט ודואופ רית’ צלפו שלוש שלשות כל אחד עוד לפני ההפסקה. הקליעה הנהדרת מבחוץ סייעה לבלייזרס למחוק פיגור דו ספרתי מוקדם ולרדת להפסקה ביתרון 73:79, אחרי רבע שני שבו קלעו 46 נקודות לעומת 43 של יוטה ברבע הראשון.

אבדיה וחבריו ינסו להמשיך את התקופה הטובה גם במפגש הבא מול דנבר במסגרת משחק הגביע, כשהישראלי ינסה לשמור על היציבות המרשימה שגילה מתחילת העונה.