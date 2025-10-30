סלי ניצחון דרמטיים לריבס ומוראנט, יוקיץ' כיכב

לילה סוער עבר על ה-NBA, כששורה של משחקים צמודים ורגעי הכרעה דרמטיים סיפקו לאוהדים חוויה מלאה באדרנלין. אוסטין ריבס העניק ללייקרס ניצחון עם סל ניצחון על הבאזר, ג’ה מוראנט הכריע עבור ממפיס במהלך אחרון נהדר, בעוד דנבר המשיכה להיראות נפלא עם הצגה נוספת של ניקולה יוקיץ’. גם יוסטון, דטרויט ובוסטון חגגו ניצחונות מרשימים, כשבמרבית המגרשים נרשמו קאמבקים מרתקים והצטיינות של שחקנים צעירים שמתחילים למצוא את מקומם בליגה.

מינסוטה (3:2) - לוס אנג'לס לייקרס (2:3) 116:115

אוסטין ריבס היה הגיבור של הלילה כשקלע זריקת ניצחון מרגשת מחצי מרחק רגע לפני הבאזר והוביל את לוס אנג’לס לייקרס לניצחון חוץ דרמטי במיניאפוליס. הגארד המצוין סיים עם 28 נקודות ו־16 אסיסטים, שיא קריירה שהוא השווה, בעוד ג’ייק לאראביה תרם 27 נקודות באחוזים מדהימים (10 מ־11 מהשדה) ודיאנדרה אייטון הוסיף 17 נקודות ו־10 ריבאונדים. הלייקרס הובילו כבר ב־20 הפרש לקראת סיום הרבע השלישי, אך מינסוטה חזרה לרגעים האחרונים בזכות ריצה של 2:14 שהעניקה לה יתרון רגעי לפני הסל המכריע של ריבס.

אצל הוולבס בלט ג’וליוס רנדל עם 33 נקודות, כשג’יידן מקדניאלס הוסיף 30 ו־7 ריבאונדים. למרות היעדרותם של הכוכבים הגדולים, לוקה דונצ’יץ’ ולברון ג’יימס בלייקרס, ואנתוני אדוורדס במינסוטה, המשחק היה מרתק. ריבס, שרק בימים האחרונים רשם שני משחקים אדירים עם 51 ו־41 נקודות, המשיך להוכיח שהוא מסוגל להנהיג את הקבוצה גם בהרכב חסר. הוא ניווט את ההתקפה בביטחון, יצר מצבים לאייטון בפיק אנד רול והגיש סלים קלים ללאראביה ולדלטון קנכט, שסיים עם 15 נקודות.

ריבס בטירוף (רויטרס)

פיניקס (4:1) - ממפיס (2:3) 114:113

ג’ה מוראנט הוביל את ממפיס לעוד ניצחון מרשים כשקלע 28 נקודות, כולל ג’אמפ שוט מכריע 7.6 שניות לסיום שהעניק לקבוצתו את היתרון המכריע. הגריזליס שמטו יתרון של עשר נקודות ברבע האחרון אך ידעו להתעשת בזמן, כשמוראנט קלע 18 נקודות במחצית השנייה והוסיף גם שמונה ריבאונדים ושבעה אסיסטים. סאנטי אלדאמה היה גורם חשוב עם 14 נקודות, 10 ריבאונדים וחמישה אסיסטים מהספסל, כולל שלשה גדולה שהרחיבה את הפער לפני דקות ההכרעה. ג’ארן ג’קסון ג’וניור תרם 18 נקודות והקבוצה רשמה ניצחון שישי ברציפות על פיניקס.

בצד השני, דווין בוקר הצטיין עם 32 נקודות, מהן 16 ברבע האחרון, אך החטיא שלשה שיכלה להכריע את המשחק ממש על הבאזר. מארק וויליאמס, שפתח לראשונה בחמישייה, בלט עם 20 נקודות ו־11 ריבאונדים, אך זה לא הספיק לסאנס, שהפסידו משחק רביעי ברציפות מאז הניצחון על סקרמנטו במחזור הפתיחה. פיניקס פתחה טוב וירדה למחצית ביתרון 49:53, אך איבדה שליטה במחצית השנייה ולא הצליחה לעצור את ההתלהבות של ממפיס, ששמרה על קור רוח והשיגה ניצחון נוסף בסדרה האישית בין השתיים.

ג'ה מוראנט (רויטרס)

דנבר (1:3) - ניו אורלינס (4:0) 88:122

ניקולה יוקיץ’ רשם טריפל דאבל רביעי ברציפות מתחילת העונה, 21 נקודות, 12 ריבאונדים ו־10 אסיסטים, והצטרף לאוסקר רוברטסון וראסל ווסטברוק ברשימה ההיסטורית. דנבר רמסה את ניו אורלינס עם ריצה מדהימה של 0:24 ברבע השלישי בדרך לניצחון מוחץ.

יוקיץ’ שיחק רק 28 דקות ונהנה מתצוגה קבוצתית משכנעת, כשג’מאל מארי וכריסטיאן בראון הוסיפו 17 כל אחד. בצד השני, זאיון וויליאמסון חזר מהיעדרות אך קלע רק 11 נקודות, בעוד הרוקי ג’רמיה פירס הוביל את הפליקנס עם 21. ניו אורלינס פתחה עונה עם ארבעה הפסדים לראשונה מאז 2019/20, עם אחוזי קליעה מביכים של פחות מ־38%.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

בוסטון (3:2) - קליבלנד (2:3) 105:125

ג’יילן בראון הצטיין עם 30 נקודות, כולל 13 רצופות בריצת 20:3 שהכריעה את המשחק בסוף המחצית הראשונה. סם האוזר הוסיף 21 נקודות מהספסל, ובוסטון רשמה ניצחון שני ברציפות אחרי פתיחת עונה מאכזבת.

קליבלנד הובילה ברבע הראשון, אך קרסה בהמשך. דונובן מיטשל קלע 12 נקודות מוקדמות אך סיים עם 15 בלבד אחרי רבעים חלשים. אבן מובלי וג’יילון טייסון קלעו 19 כל אחד, אך הקאבס קלעו רק 33% ברבע האחרון ולא הצליחו להתקרב לחדות של הסלטיקס, שסיימו את המחצית הראשונה עם 20 אסיסטים ויתרון 15 נקודות.

קליבלנד מאוכזבת (רויטרס)

טורונטו (4:1) - יוסטון (2:2) 139:121

קווין דוראנט הוביל את יוסטון עם 31 נקודות, כשג’בארי סמית’ ג’וניור הוסיף 25 ואלפרן שנגון היה קרוב לטריפל דאבל עם 18 נקודות, תשעה אסיסטים ושמונה ריבאונדים. הרוקטס השתלטו על המשחק עם ריצה של 11:0 בסיום המחצית הראשונה ועוד 14:4 בפתיחת השלישית, ושמרו על יתרון דו־ספרתי עד הסיום.

סקוטי בארנס קלע 31 לטורונטו, שפתחה את העונה בניצחון אך רשמה מאז ארבעה הפסדים רצופים – כולם בהפרש דו־ספרתי. הרפטורס קלעו 21 שלשות ב־52.5%, אך לא הצליחו להתמודד עם היתרון הפיזי של יוסטון בריבאונדים (53:22). הרוקי קולין מארי־בוילס קלע 13 בהופעת הבכורה שלו בחמישייה, בעוד ר.ג’יי בארט ואימנואל קוויקלי הוסיפו תרומה דלה מהספסל.

קווין דוראנט (רויטרס)

דטרויט (2:3) - אורלנדו (4:1) 116:135

קייד קנינגהאם היה מצוין עם 30 נקודות, 10 אסיסטים ו־6 ריבאונדים כשהוביל את דטרויט למהפך גדול וניצחון ביתי. אחרי פתיחה חלשה ופיגור ברוב המחצית הראשונה, הפיסטונס רצו 1:14 ברבע השלישי ועלו ליתרון דו־ספרתי שממנו אורלנדו לא התאוששה.

טוביאס האריס תרם 23 נקודות, וג’יילן דורן הוסיף 21 ו־12 ריבאונדים. אצל המג'יק, פאולו בנצ’רו ופרנץ ווגנר קלעו יחד 46 נקודות אך סבלו מאחוזים נמוכים מהשדה ומהקו (רק 17 מ־30 זריקות). דטרויט שלטה בקצב לאורך הרבע האחרון והגדילה את היתרון ל־20 כששתי הקבוצות עברו למחליפים.

דזמונד ביין (רויטרס)

שיקגו (0:4) - סקרמנטו (4:1) 113:126

שיקגו ממשיכה להדהים את ה-NBA עם פתיחת עונה חלומית. הבולס רשמו ניצחון נוסף, הפעם על סקרמנטו, במשחק שבו הפגינו אופי וחזרו מפיגור דו ספרתי בדרך לעוד תצוגה מרשימה. זה היה ערב מיוחד מול האקסים זאק לאבין ודמאר דרוזן, שסיפקו 30 ו-19 נקודות בהתאמה, אך הפעם האור הזרקורים נלקח על ידי הדור החדש.

מטאס בוזליס הוביל את הקבוצה עם משחק מצוין של 27 נקודות, בעוד ג’וש גידי היה קרוב לטריפל דאבל עם 20 נקודות, 8 ריבאונדים ו-12 אסיסטים. קווין הרדר הוסיף 18, וניקולה ווצ’ביץ’ תרם תרומה מאוזנת של 13 נקודות, 14 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, וכל זאת בלי לאבד כדור אחד. רבע שלישי נהדר של 27:39 חולל את המהפך והבטיח את הניצחון הרביעי העונה.

בזכות הפתיחה הזו, שיקגו עומדת כעת על מאזן מושלם של 0:4, הישג שלא השיגה מאז עונת 2021/22. אם לשפוט לפי היכולת והכימיה הקבוצתית שהולכת ומתחזקת, הבולס בהחלט נראים כמו אחת ההפתעות המוקדמות של העונה. בשני המשחקים הבאים הם יפגשו את ניו יורק, הזדמנות נוספת להוכיח שהמומנטום הזה אמיתי.

מונק מטביע (רויטרס)

דאלאס (3:2) - אינדיאנה (4:0) 105:107

ברנדון וויליאמס ודווייט פאוול קלעו 20 ו־18 בהתאמה והובילו את דאלאס לניצחון צמוד מול אינדיאנה, אחרי החטאה דרמטית של אהרון נסמית בשניות הסיום. הספסל של המאבריקס תרם 64 נקודות, שיא עונתי, והקבוצה סיימה בהצלחה מסע ביתי בן חמישה משחקים.

הבחירה מספר 1 בדראפט, קופר פלאג, רשם דאבל־דאבל שני עם 15 נקודות ו־10 ריבאונדים. באינדיאנה, פסקל סיאקם קלע 27 וג’ראיס ווקר 20, אך הפייסרס סבלו מחיסורים רבים ומהחטאות רבות (34.9% בלבד מהשדה). אנתוני דייוויס נפצע כבר ברבע הראשון ולא חזר, אך דאלאס התגברה וניצחה בזכות רבע שלישי חזק.