ליגה איטלקית 25-26
5519-5223אינטר1
5017-3823מילאן2
4621-3323נאפולי3
4518-3923יובנטוס4
4314-2723רומא5
4116-3723קומו6
3620-3023אטאלנטה7
3221-2423לאציו8
3234-2623אודינזה9
3030-3223בולוניה10
2929-2723ססואולו11
2831-2823קליארי12
2640-2223טורינו13
2334-2723גנואה14
2331-2023קרמונזה15
2330-1523פארמה16
1830-1323לצ'ה17
1736-2523פיורנטינה18
1440-1923פיזה19
1441-1823ורונה20

ניצחונות לרומא ואינטר, יובנטוס עצרה את הסחף

הג'יאלורוסי גברו 1:2 על פארמה ונצמדו לנאפולי בצמרת, הנראזורי עם 3 נק' אחרי 0:3 על פיורנטינה והביאנקונרי שבו לנצח אחרי 1:3 אחרי 8 משחקים. צפו

שחקני ואנשי אינטר בטירוף (IMAGO)
שחקני ואנשי אינטר בטירוף (IMAGO)

המחזור התשיעי בליגה האיטלקית המשיך הערב (רביעי), במסגרת משחקי אמצע השבוע, כשבמוקד, רומא נצמדה לפסגה אחרי 1:2 על פארמה, אינטר טיפסה למקום השלישי עם 0:2 על פיורנטינה ויובנטוס חזרה לנצח עם 1:3 על אודינזה. במשחקים נוספים, קומו ניצחה 1:3 את הלאס ורונה, קרמונזה המשיכה להפתיע עם 0:2 על גנואה ובולוניה סיימה ב-0:0 עם טורינו.

אינטר – פיורנטינה 0:3

הקאן ועכשיו: אינטר גברה 0:3 על פיורנטינה

הנראזורי שבו למסלול הניצחונות אחרי ההפסד 3:1 לנאפולי במחזור הקודם, עם ניצחון אדיר על הויולה המרוסקים, שסופרים כעת תשעה משחקי ליגה ללא ניצחון, כשהם במקום הלפני אחרון בליגה. הקאן צ’להאנולו אמנם כבש צמד, אך מי שסיפק את הרגע הגדול במשחק היה פיטר סוצ’יץ’, שביצע מהלך אישי אדיר בדרך לשער השני של קבוצתו.

רומא – פארמה 1:2

צמודה לפסגה: 1:2 לרומא על פארמה

הקבוצה מעיר הנצח אמנם לא כובשת יותר מדי, אך תחת ג’אן פיירו גספריני היא נמצאת בדרך הנכונה אחרי הניצחון, כשנצמדה לנאפולי בצמרת הטבלה האיטלקית. אחרי מחצית מאופסת, מריו הרמוסו הצליח למצוא את הרשת אחרי כדור קרן מדוד של פאולו דיבאלה, כשארטם דובביק הכפיל. אלסנדרו צ’ירקטי רק צימק בסיום.

יובנטוס – אודינזה 1:3

ניצחה, נקודה: 1:3 ליובנטוס על אודינזה

אחרי שמונה משחקים ללא ניצחון, הביאנקונרי חזרו לטעום את טעם ההצלחה בזכות שני פנדלים מדויקים של דושאן ולאחוביץ’ וקנאן יילדיז. בתווך, ניקולו זניולו הצליח לאזן באופן זמני, אבל פדריקו גאטי הצליח להגיע להגבהה של אנדראה קמביאסו כדי להשיב את היתרון, שבסופו של דבר גם הוביל לניצחון ראשון מזה חודש וחצי.

קומו – הלאס ורונה 1:3

ממשיכה להרשים: 1:3 לקומו נגד ורונה

לראשונה העונה, הצליחה הקבוצה של ססק פברגאס להראות שהיא יכולה להסתדר ללא הכוכב הגדול שלה, ניקו פאס. אם עד עכשיו הקשר היה מעורב בשמונה מתוך תשעת שערי קבוצתו, היום הלינארי הצליחו לכבוש שלושה גולים מבלי שפאס כובש או מבשל, זאת בזכות שערים של אנסטיוס דוביקאס, סטפן פוש ומרג’ים וויוודה. סואט סרדאר איזן זמנית במהלך המחצית הראשונה.

בולוניה – טורינו 0:0

בולוניה וטורינו נפרדו בשוויון נקודות

הרוסובלו המשיכו בכושר הלא יציב שלהם בתקופה האחרונה עם תיקו שלישי בחמשת המשחקים האחרונים שלהם, זאת אחרי שלא הצליחו למצוא את הרשת של השוורים מטורינו, שסיפקו תצוגה הגנתית גדולה. צ’ה אדאמס יכול היה להעניק ניצחון די מפתיע לאורחת, אבל פגש את המשקוף מתוך רחבת ה-16, במצב המסוכן היחיד במשחק.

גנואה – קרמונזה 2:0

חזק בצמרת: קרמונזה גברה 0:2 על גנואה

המרעננת הרשמית של הליגה המשיכה במסעה המפתיע בסרייה א’ עם ניצחון חשוב נוסף על הגריפוני, ששקועים במקום האחרון בטבלה. פדריקו בונאצולי, שכבר כבש מספרת אחת במחזור הראשון מול מילאן, עשה זאת גם הפעם עם בעיטת מספרת נוספת, בדרך לצמד ושלוש נקודות משמעותיות, שמיקמו את קבוצתו בחלקו העליון של הטבלה.

