יום ראשון, 02.11.2025 שעה 05:28
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
249-2111פאריס סן-ז'רמן1
2211-2511מארסיי2
2017-2311מונאקו3
1912-2110שטרסבורג4
1912-1610ליון5
1910-1410לאנס6
1713-2210ליל7
1716-1611ניס8
1415-1710טולוז9
1420-1811פ.צ. פאריס10
1216-1410ראן11
1216-1210לה האבר12
1014-810אנז'ה13
918-1410ברסט14
915-1010נאנט15
922-1310לוריין16
717-711אוקזר17
526-810מץ18

מתקשה בליגה: פ.ס.ז' מעדה עם 1:1 מול לוריין

אלופת אירופה רשמה מעידה 4 העונה במפעל המקומי מתוך 10 מחזורים, הפעם עם תיקו מאכזב. מנדש כבש, סילבה איזן. דואה נפצע, פונה על אלונקה ומירר בבכי

|
דזירה דואה (IMAGO)
דזירה דואה (IMAGO)

בזמן שרוב הליגות הגדולות באירופה עורכות משחקי גביע באמצע השבוע, בצרפת החליטו לקיים מחזור אמצע השבוע עם המחזור העשירי, כאשר פאריס סן ז’רמן התארחה היום (רביעי) את לוריין ואכזבה שסיימה ב-1:1 בלבד, עם חדשות רעות נוספות.

מעבר לתוצאה שהחזירה את לואיס אנריקה וחניכיו למסלול המעידות, דזירה דואה נפצע בשריך הירך האחורי בדקה ה-61, כאשר הכישרון הצרפתי מירר בבכי ואף פונה מהמגרש כשהוא על אלונקה. במשחק הקודם פאריס ניצחה את ברסט, אך לפני זה סיימה פעמיים ברציפות בתיקו וזו מעידה רביעית שלה העונה במפעל המקומי.

לאלופת אירופה יש 21 נקודות מתוך 30 אפשריות, וזה לא מאזן שרגילים אליו בעיר האורות. זוכת הטרבל אשתקד עוד עלתה ליתרון קודם כשנונו מנדש כבש בדקה ה-49, אך היתרון החזיק שתי דקות בלבד עד שאיגור סילבה איזן וחתם את תוצאת המשחק.

תוצאות נוספות

ניס – ליל 0:2
מץ – לאנס 0:2
לה האבר – ברסט 0:1
מארסיי – אנז’ה 2:2
פריס – ליון 2:2
נאנט – מונאקו 5:3

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */