אופטימיות בבית"ר לאחר הבדיקה של גדראני

הניצחון 1:2 של בית”ר ירושלים על הפועל תל אביב במסגרת גמר גביע הטוטו, שהוביל לתואר ראשון לעונה עבור הקבוצה מהבירה, הועב בעקבות פציעתו של לוקה גדראני, שירד מהמגרש על אלונקה עם חשש לקרע ברצועה הצולבת.

בבדיקה שנערכה, נמצא כי הבלם סובל מחבלה חמורה בברכו, בשורה שהיא הקלה עבור בית"ר. השחקן ייבדק שוב, אך ההערכה היא כי ייעדר בין שבועיים לארבעה שבועות במידה שהממצאים מדויקים, כשהוא צפוי לעבור בדיקה נוספת בקרוב.

כרגע מצבת הבלמים של ברק יצחקי כוללת רק את בריאן קרבאלי, גיל כהן ואורי דהן, כשאחד מבין השניים האחרונים אמור להיכנס לנעליו של גדראני, לפחות עד חזרתו לכשירות.