ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

אופטימיות בבית"ר לאחר הבדיקה של גדראני

בשורות מעודדות לקבוצה מהבירה, כשפציעת הבלם, שירד על אלונקה מהמגרש, ככל הנראה לא חמורה כפי שחשבו בהתחלה. הוא צפוי לעבור בדיקה נוספת בקרוב

|
לוקה גדראני (אורן בן חקון)
לוקה גדראני (אורן בן חקון)

הניצחון 1:2 של בית”ר ירושלים על הפועל תל אביב במסגרת גמר גביע הטוטו, שהוביל לתואר ראשון לעונה עבור הקבוצה מהבירה, הועב בעקבות פציעתו של לוקה גדראני, שירד מהמגרש על אלונקה עם חשש לקרע ברצועה הצולבת.

בבדיקה שנערכה, נמצא כי הבלם סובל מחבלה חמורה בברכו, בשורה שהיא הקלה עבור בית"ר. השחקן ייבדק שוב, אך ההערכה היא כי ייעדר בין שבועיים לארבעה שבועות במידה שהממצאים מדויקים, כשהוא צפוי לעבור בדיקה נוספת בקרוב.

כרגע מצבת הבלמים של ברק יצחקי כוללת רק את בריאן קרבאלי, גיל כהן ואורי דהן, כשאחד מבין השניים האחרונים אמור להיכנס לנעליו של גדראני, לפחות עד חזרתו לכשירות.

לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד גלוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)
