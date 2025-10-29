יום רביעי, 29.10.2025 שעה 21:12
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4154-1642הפועל חולון
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4267-2543הפועל ב"ש/דימונה
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4239-2193מכבי ראשל"צ
3263-2163עירוני נס ציונה
2209-1932בני הרצליה

מרגש: בר קופרשטיין נפגש עם אנשי הפועל חולון

שורד השבי ואוהד הסגולים, שהיה חטוף במשך 732 ימים, הצטלם ודיבר עם אנשי המועדון שאמרו: "קשה לתאר את ההתרגשות, אנחנו נישאר כאן עבור בר ומשפחתו"

|
בר קופרשטיין עם אביו, אחיו ואנשי הפועל חולון (באדיבות המועדון)
בר קופרשטיין עם אביו, אחיו ואנשי הפועל חולון (באדיבות המועדון)

אחרי שהוא ומשפחתו רגשו מדינה שלמה והוא השתחרר אחרי 732 ימים בשבי חמאס, בר קופרשטיין ובני המשפחה שלו נפגשו עם אנשי ושחקני הפועל חולון, הקבוצה אותה הוא אוהד.

“עדכון סגול שמח: 732 ימים שציפינו והתפללנו יחד עם כל עם ישראל לחזרתו ארצה של בר קופרשטיין משבי החמאס לחיק משפחתו”, נכתב ברשתות החברתיות של חולון, “השתדלנו כמועדון להשמיע קול, לחבק ולתמוך במאבק לשחרורו של בר ושל כל החטופים. והיום, שבועיים לאחר שחרורו, הגענו לפגוש את בר היקר במלון כפר המכביה.

“בקבוצת הכדורסל של הפועל חולון המשיכו, קשה לתאר במילים את ההתרגשות הגדולה והשמחה הרבה שאחזה בנו, מפגש עם בחור גיבור ומיוחד ששרד את הגיהינום והתופת ושב אל משפחתו האדירה והמיוחדת.

“אנחנו כמועדון נמשיך להיות כאן עבור בר ומשפחתו ונעשה הכל כדי לספק לו רגעי אושר בסגול. בקרוב יגיע בר להתארח במשחק בהיכל, רגע שכולנו כל כך מצפים לו, ובינתיים ניתן לתמונות לדבר ובקרוב לסרטון מהמפגש המרגש”.

בר קופרשטיין עם אביו טל ואחיו דביר (באדיבות המועדון)בר קופרשטיין עם אביו טל ואחיו דביר (באדיבות המועדון)
בר קופרשטיין ודני פרנקו (באדיבות המועדון)בר קופרשטיין ודני פרנקו (באדיבות המועדון)
בר קופרשטיין ויאיר קרביץ (באדיבות המועדון)בר קופרשטיין ויאיר קרביץ (באדיבות המועדון)
בר קופרשטיין עם נתנאל ארצי (באדיבות המועדון)בר קופרשטיין עם נתנאל ארצי (באדיבות המועדון)
בר קופרשטיין וליאור קררה (באדיבות המועדון)בר קופרשטיין וליאור קררה (באדיבות המועדון)
בר קופרשטיין (באדיבות המועדון)בר קופרשטיין (באדיבות המועדון)
בר קופרשטיין וגדי רבינוביץבר קופרשטיין וגדי רבינוביץ' (באדיבות המועדון)
בר קופרשטיין יושב ליד עידן זלמנסון (באדיבות המועדון)בר קופרשטיין יושב ליד עידן זלמנסון (באדיבות המועדון)
בר קופרשטיין יושב לצד דני פרנקו וגדי רבינוביץבר קופרשטיין יושב לצד דני פרנקו וגדי רבינוביץ' (באדיבות המועדון)
בר קופרשטיין ועידן זלמנסון (באדיבות המועדון)בר קופרשטיין ועידן זלמנסון (באדיבות המועדון)
