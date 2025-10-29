מרגש: בר קופרשטיין נפגש עם אנשי הפועל חולון

אחרי שהוא ומשפחתו רגשו מדינה שלמה והוא השתחרר אחרי 732 ימים בשבי חמאס, בר קופרשטיין ובני המשפחה שלו נפגשו עם אנשי ושחקני הפועל חולון, הקבוצה אותה הוא אוהד.

“עדכון סגול שמח: 732 ימים שציפינו והתפללנו יחד עם כל עם ישראל לחזרתו ארצה של בר קופרשטיין משבי החמאס לחיק משפחתו”, נכתב ברשתות החברתיות של חולון, “השתדלנו כמועדון להשמיע קול, לחבק ולתמוך במאבק לשחרורו של בר ושל כל החטופים. והיום, שבועיים לאחר שחרורו, הגענו לפגוש את בר היקר במלון כפר המכביה.

“בקבוצת הכדורסל של הפועל חולון המשיכו, קשה לתאר במילים את ההתרגשות הגדולה והשמחה הרבה שאחזה בנו, מפגש עם בחור גיבור ומיוחד ששרד את הגיהינום והתופת ושב אל משפחתו האדירה והמיוחדת.

“אנחנו כמועדון נמשיך להיות כאן עבור בר ומשפחתו ונעשה הכל כדי לספק לו רגעי אושר בסגול. בקרוב יגיע בר להתארח במשחק בהיכל, רגע שכולנו כל כך מצפים לו, ובינתיים ניתן לתמונות לדבר ובקרוב לסרטון מהמפגש המרגש”.

בר קופרשטיין עם אביו טל ואחיו דביר (באדיבות המועדון)

בר קופרשטיין ודני פרנקו (באדיבות המועדון)

בר קופרשטיין ויאיר קרביץ (באדיבות המועדון)

בר קופרשטיין עם נתנאל ארצי (באדיבות המועדון)

בר קופרשטיין וליאור קררה (באדיבות המועדון)

בר קופרשטיין (באדיבות המועדון)

בר קופרשטיין וגדי רבינוביץ' (באדיבות המועדון)

בר קופרשטיין יושב ליד עידן זלמנסון (באדיבות המועדון)

בר קופרשטיין יושב לצד דני פרנקו וגדי רבינוביץ' (באדיבות המועדון)