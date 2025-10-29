יום רביעי, 29.10.2025 שעה 17:36
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
6222-2743הפועל ת"א
6266-3133מכבי ת"א
5260-2773עירוני רמת גן
5231-2313מכבי רעננה
5234-2293הפועל העמק
4154-1642הפועל חולון
4212-2213הפועל ירושלים
4276-2763עירוני קריית אתא
4267-2543הפועל ב"ש/דימונה
4258-2413אליצור נתניה
4238-2213הפועל גליל עליון
4239-2193מכבי ראשל"צ
3263-2163עירוני נס ציונה
2209-1932בני הרצליה

ישראל קנדה מצטרפת כשותפה ראשית בהפועל י-ם

כפי שפורסם ב-ONE: עידן חדש. הקבוצה תיקרא מעתה הפועל "מידטאון" ירושלים. אדלסון: "הפירות הכלכליים והמקצועיים שיצמחו מהשותפות יחזקו את המועדון"

|
הפועל ירושלים סל (באדיבות המועדון)
הפועל ירושלים סל (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים הודיעה רשמית על תחילתה של שותפות אסטרטגית חדשה עם חברת ישראל קנדה, שתהיה מעתה הספונסרית הראשית של המועדון, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. במסגרת ההסכם, שנחתם לתקופה של ארבע שנים, תיקרא הקבוצה מעתה הפועל "מידטאון" ירושלים, על שם פרויקט הדגל של ישראל קנדה בבירת ישראל.

השותפות עם ישראל קנדה מסמלת שלב משמעותי בהתפתחות המועדון ובהגשמת החזון העסקי והמקצועי שלו לשנים הקרובות, תוך הפיכתו למועדון ספורט מוביל ברמה המקומית והבין-לאומית. מעבר לחיבור העסקי והשיווקי, מדובר בשותפות המבוססת על ערכים של שאיפה למצוינות, חדשנות, אהבה לירושלים ולספורט הישראלי – ערכים המאפיינים את שני הארגונים. 

במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי תיקרא הקבוצה ״הפועל מידטאון ירושלים״. פרויקט הדגל של ישראל קנדה -  Midtown - יופיע מעתה בחזית מדי הקבוצה ובנכסים הפרסומיים השונים של המועדון, הן במתחם הפיס ארנה, בנכסים הדיגיטליים ועוד. כמו כן, יקדמו שני הגופים יוזמות משותפות לקהילה ופעילויות ייחודיות לאוהדים. 

מתן אדלסון, הבעלים של הפועל ״מידטאון״ ירושלים, אמר: “אנחנו נרגשים לפתוח דף חדש ומשותף עם ישראל קנדה – מותג מוביל החולק איתנו DNA של הובלה, שאיפה מתמדת למצוינות ורצון אמיתי להשפיע על הקהילה. אין לי ספק שהפירות הכלכליים והמקצועיים שיצמחו מהשותפות הזו יחזקו את התשתית של המועדון, יאפשרו לנו להמשיך ולהגשים את החזון המקצועי והעסקי של המועדון לשנים הקרובות תוך השקעה חזרה באוהדים״. 

ברק רוזן, מבעלי קבוצת ישראל קנדה, מסר לאחר חתימת ההסכם: ״אנו בישראל קנדה רואים חשיבות רבה בחיבור לעיר ירושלים, בירת ישראל ובכלל זה לתושביה ולאוהדי הקבוצה ומאמינה בקידום ערכי הספורט, ההישגיות והקהילה. החיבור עם הפועל מייצג עבורנו את אותן שאיפות למצוינות, נחישות ורוח צוות – ערכים שמלווים אותנו בכל תחום שבו אנו פועלים. אנו גאים להיות נותני החסות הראשית של המועדון, ולחבור לאחת הקבוצות המובילות והאהודות בישראל, שמסמלת תשוקה, מחויבות והשראה לדור הצעיר. שיתוף הפעולה הזה הוא ביטוי אמיתי לרוח ישראל קנדה – לשאוף גבוה, להשיג יעדים חדשים ולהמשיך לבנות יחד הצלחות גדולות״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */