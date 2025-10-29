ישראל קנדה מצטרפת כשותפה ראשית בהפועל י-ם

הפועל ירושלים הודיעה רשמית על תחילתה של שותפות אסטרטגית חדשה עם חברת ישראל קנדה, שתהיה מעתה הספונסרית הראשית של המועדון, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. במסגרת ההסכם, שנחתם לתקופה של ארבע שנים, תיקרא הקבוצה מעתה הפועל "מידטאון" ירושלים, על שם פרויקט הדגל של ישראל קנדה בבירת ישראל.

השותפות עם ישראל קנדה מסמלת שלב משמעותי בהתפתחות המועדון ובהגשמת החזון העסקי והמקצועי שלו לשנים הקרובות, תוך הפיכתו למועדון ספורט מוביל ברמה המקומית והבין-לאומית. מעבר לחיבור העסקי והשיווקי, מדובר בשותפות המבוססת על ערכים של שאיפה למצוינות, חדשנות, אהבה לירושלים ולספורט הישראלי – ערכים המאפיינים את שני הארגונים.

במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי תיקרא הקבוצה ״הפועל מידטאון ירושלים״. פרויקט הדגל של ישראל קנדה - Midtown - יופיע מעתה בחזית מדי הקבוצה ובנכסים הפרסומיים השונים של המועדון, הן במתחם הפיס ארנה, בנכסים הדיגיטליים ועוד. כמו כן, יקדמו שני הגופים יוזמות משותפות לקהילה ופעילויות ייחודיות לאוהדים.

מתן אדלסון, הבעלים של הפועל ״מידטאון״ ירושלים, אמר: “אנחנו נרגשים לפתוח דף חדש ומשותף עם ישראל קנדה – מותג מוביל החולק איתנו DNA של הובלה, שאיפה מתמדת למצוינות ורצון אמיתי להשפיע על הקהילה. אין לי ספק שהפירות הכלכליים והמקצועיים שיצמחו מהשותפות הזו יחזקו את התשתית של המועדון, יאפשרו לנו להמשיך ולהגשים את החזון המקצועי והעסקי של המועדון לשנים הקרובות תוך השקעה חזרה באוהדים״.

ברק רוזן, מבעלי קבוצת ישראל קנדה, מסר לאחר חתימת ההסכם: ״אנו בישראל קנדה רואים חשיבות רבה בחיבור לעיר ירושלים, בירת ישראל ובכלל זה לתושביה ולאוהדי הקבוצה ומאמינה בקידום ערכי הספורט, ההישגיות והקהילה. החיבור עם הפועל מייצג עבורנו את אותן שאיפות למצוינות, נחישות ורוח צוות – ערכים שמלווים אותנו בכל תחום שבו אנו פועלים. אנו גאים להיות נותני החסות הראשית של המועדון, ולחבור לאחת הקבוצות המובילות והאהודות בישראל, שמסמלת תשוקה, מחויבות והשראה לדור הצעיר. שיתוף הפעולה הזה הוא ביטוי אמיתי לרוח ישראל קנדה – לשאוף גבוה, להשיג יעדים חדשים ולהמשיך לבנות יחד הצלחות גדולות״.