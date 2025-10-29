שיחת נזיפה? האינדונזים: "הייתה פגישה חיובית"

בעקבות ביטול הוויזות לישראלים שלא הורשו להשתתף באליפות העולם בהתעמלות מכשירים שנערכה באינדונזיה, ראשי הוועד האולימפי האינדונזי הגיעו אמש (שלישי) לשיחת הבהרה מול ראשי הוועד האולימפי הבינלאומי במשרדי הארגון בלוזאן שבשווייץ, בסיומה הודיעו האינדונזים כי "הפגישה הייתה חיובית".

כזכור, לפני כשבוע הודיע הוועד האולימפי הבינלאומי כי ינקוט בשורת צעדים נגד אינדונזיה בעקבות הדרת המתעמלים הישראלים מהתחרות. הארגון הודיע כי הפסיק את הדיאלוג עם האינדונזים על האפשרות של אירוח המשחקים האולימפיים ב-2036 במדינתם, המליץ לכל האיגודים העולמיים מהענפים השונים שלא לקיים באינדונזיה תחרויות או כנסים בינלאומיים, ואף דרש מהם לקבל התחייבויות ממדינות שיארחו תחרויות כי כל נציגי המדינות השונות בעולם יוכלו להתחרות בשטחן.

בנוסף, הוועד האולימפי הבינלאומי הודיע כי דרש הסברים מהמארגנים ולכן זימן אליו לשיחת הבהרה את ראשי איגוד ההתעמלות העולמי, שבחר לקיים את אליפות העולם בלי נוכחות הישראלים, וגם את נציגי הוועד האולימפי האינדונזי. בעקבות זאת, ראשי הוועד האולימפי האינדונזי הגיעו למשרדי הארגון בשווייץ.

האינדונזים יצאו לפגישה הזו בחשש כבד, לנוכח האזהרות שקיבלו מהוועד האולימפי הבינלאומי, ובמיוחד לאחר שהציעו לארח את המשחקים האולימפיים ב-2036 במדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם. בעקבות ההודעה של הארגון הבינלאומי, הם חששו משיחת נזיפה קשה, מאיבוד הלגיטימציה לאירוח אירועי ספורט בינלאומיים בעתיד ולפסילת ההצעה לארח את אירוע הספורט הגדול בעולם.

ארטיום דולגופיאט (חגי מיכאלי)

בפגישה בשווייץ נכחו יו"ר הוועד האולימפי האינדונזי, ראג'ה ספטה אוקטוהארי, וארבעה חברי הנהלה נוספים, ולפי דיווחים בתקשורת במולדתם: "הם סיפקו הסבר פתוח בנוגע למצב באינדונזיה, כולל בנוגע למדיניות הממשלה, המצב החברתי במדינתם והצעדים שנעשו על מנת להשליט ביטחון ולקיים את אליפות העולם באופן תקין ובטוח. ההסבר שניתן לוועד האולימפי הבינלאומי התקבל יפה והפגישה הייתה חיובית, כך שהפגישה פתחה מחדש את הדיאלוג ושיתוף הפעולה בין הצדדים".

לכאורה, האינדונזים טענו כי אם הישראלים היו מגיעים לאליפות העולם בג'קרטה, ייתכן והאירוע היה עלול להוות סכנה ליתר המשתתפים. "במהלך הפגישה, הנציגות של הוועד האולימפי באינדונזיה הצהירה פעם אחר פעם כי אינדונזיה נותרה חלק בלתי נפרד מהתנועה האולימפית והעמידה את מחויבות הממשלה להבטחת שלומם של כל המשתתפים בראש סדר העדיפויות", כך דווח על הפגישה בתקשורת המקומית.

יו"ר הוועד האולימפי האינדונזי, ראג'ה ספטה אוקטוהארי, מסר בהודעה: "הדיפלומטיה שלנו עם הוועד האולימפי הבינלאומי התקבלה בדרך טובה מאוד והניבה תוצאות חיוביות. סיפקנו הסבר מקיף לגבי המצב, הן בהתעמלות והן באינדונזיה באופן כללי. הוסבר בפגישה שעמדת ממשלת אינדונזיה אינה נוגעת רק לספורט, אלא גם להגנה והבטחת שלומם של כל הצדדים המעורבים שלקחו חלק בתחרות. הסברנו כי עמדה זו גם מקיימת ותומכת באמנה האולימפית".

הפגנה נגד ישראל באינדונזיה (IMAGO)

אוקטוהארי הוסיף: "מהפגישה הזו קיבלנו נשימה של אוויר צח וזו הייתה נקודת מפגש חיובית להמשך דיאלוג בונה. שיפרנו בהצלחה את השיח עם הוועד האולימפי הבינלאומי. הם מבינים את עמדתה של אינדונזיה, ואנחנו גם מבינים את אחריותו של הוועד האולימפי הבינלאומי לקיים את עקרון אי-האפליה בספורט. כעת המיקוד שלנו הוא כבר לא על הבעיות של אתמול, אלא על האופן שבו אנו מתקדמים, היום ומחר, כדי לייצר פתרונות ביחד".

לטענתו של אוקטוהארי, הוא הבהיר בשיחה כי "עמדת ממשלת אינדונזיה משקפת גם את אופייה של האומה האינדונזית שמקדמת את ערכי הספורט והשלום העולמי. היה לנו חשוב גם להדגיש שעמדת ממשלת אינדונזיה משקפת את עמדת האומה האינדונזית. אנחנו ממשיכים לדבוק בערכי הספורט, אנחנו תומכים ומקיימים את האמנה האולימפית, אבל אנחנו גם רוצים לפעול תמיד למען שלום עולמי. תקשורת ושקיפות תמיד יהיו המפתח להצלחה. זה עדיין לא נגמר, אנחנו עדיין בתהליך לקראת ההצלחה".

לאחר הפגישה לא נמסרה כל הצהרה או תגובה מצד הוועד האולימפי הבינלאומי.