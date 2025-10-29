"צריך לבוא מהחלל כדי להבין שהפועל לא אשמה"

אחרי שנדחה משבוע שעבר, הדיון של הפועל ת"א על אירועי הדרבי נערך בשעה זו. האדומים עומדים לדין בעקבות סערת המשחק מול מכבי ת"א שבעצם כלל לא שוחק ופוצץ, ועקב אירועים רבים שסבבו את הדרבי.

הפועל ת"א מואשמת בקריאות פוגעניות בשל השיר "שתהיה שואה למכבי", באי קיום חובות הקבוצה הביתית וכן בהתפרעות אוהדים ב"נסיבות מחמירות", הן בשל השימוש והשלכת ריבוי אמצעים פירוטכניים, מלפחות שלושה יציעים שונים, אשר הביאו לכך שהמשחק לא הגיע לסיומו (וכלל לא התחיל) והן בשל נזק גוף משמעותי שנגרם לחלק מהפצועים (כוויות ביד ושאיפת עשן).

בגין הקריאות הגזעניות, תובע ההתאחדות לכדורגל, עו"ד גלעד ברגמן, מבקש לקנוס את הפועל ת"א ב-10,000 ש”ח בגין הפירוטכניקה, לרבות השלכת לפחות 44 רימוני עשן אל כר הדשא, כמו גם לפחות 2 זיקוקים נוספים. כמו כן הוא מבקש לקנוס את הפועל ת”א ב-184,000 ש”ח, להפחית לה שתי נקודות ולקבוע ניצחון טכני למכבי ת"א.

בהפועל ת"א עבדו באינטנסיביות במישור המשפטי בשבוע האחרון באמצעות עורך הדין רועי רוזן, היועץ המשפטי של הפועל. בהפועל יציגו את הניסיונות לאתר את זורקי רימוני העשן, בתקווה שזה ישכנע את הדיינים שמדובר בניסיונות ריאליים כדי לטפל בתופעה. בהפועל מבקשים מהדיינים בכל לשון של בקשה, למרות דרישת התובע, לקיים משחק חוזר כדי שהנקודות ייקבעו על כר הדשא ולא בבית הדין. הפועל גם הגישה כתב הגנה.

האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

מהלך הדיון

עורך הדין, רועי רוזן, המנכ״ל גיא פרימור והסמנכ״ל ארז נעמן מייצגים בדיון את הפועל ת”א. את מכבי ת”א מייצגת עו”ד יעל מרגלית. הדיון נערך בראשות שני דיינים: נועם לובין וגיורא לנדאו, שאמר: “הדיון נוגע רק להחלטת המשטרה לעצור את המשחק. שנית, למשטרה יש סמכות מכוח חוק הבטיחות במקומות ציבוריים או הסמכות הכללית. המשטרה לא כפופה אלינו ואין לנו סמכות לבחון את שיקול הדעת שלה והוא לא רלוונטי. אני מבקש שכשאתם טוענים, נחלק את זה לשני רכיבים: העונש והתוצאה מכוח תקנון האליפות ותוצאת המשחק. יש פה רגישות, בואו נהיה ממוקדים”.

תובע ההתאחדות, עו”ד גלעד ברגמן, אמר: ״ראיתי את כתב ההגנה שהגישה הנאשמת לפני מספר שעות וכנראה מישהו התבלבל ושכח שאנחנו בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל ולא המשטרה עומדת לדין. לא מסמכותנו לחלק ציונים למשטרה אם החלטתה הייתה נכונה. הקבוצה עומדת לדין על אירועים שהובילו להחלטת המשטרה. ברגע שלא מתקיים משחק או שהוא לא מגיע לסיומו, צריך לקבוע את התוצאה״.

״התפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות מוגדרת לסעיף 22יא1 וכל אחת מהקטגוריות יכולה להיכלל: אין מחלוקת שהמשחק לא הגיע לסיומו ואין קשר לזה שאם המשחק התחיל או לא ולהפועל ב״ש הופחתה נקודה בשנה שעברה בדיוק מסיבה כזאת. ברור שעצם העובדה שהמשחק לא שוחק לא התקבלה מהמשטרה בחלל ריק. צירפנו ראיות וסרטונים על מופע פירוטכני שאני זוכר רק אחד כמוהו: אותה קבוצה נגד הפועל ר״ג בגביע אשתקד וגם שם המשטרה החליטה שלא ישוחק והוא שוחק רק בשל התערבות אנשי ההתאחדות. משחק בו מושלכים 44 רימוני עשן צה״ליים, זיקוקים שפצעו. להגיד שזה אירוע רגיל והמשחק לא קוים בשל החלטה שרירותית? מדובר באירוע חריג שמי שיזם אותו כנראה ידע שיש לו השלכות. לא זוכר בכל יום שמושלכת כמות כזאת״.

ברגמן המשיך: ״גם אחד הילדים שעלה לכר הדשא לנופף בדגל נפגע להבנתי משאיפת עשן. העבירה הנוספת היא של אי קיום חובות הקבוצה הביתית: לא בכדי, בבקשת הענישה צויין שהאמצעים הושלכו משלושה יציעים שונים. אף אחד לא מייחס לקבוצה התרשלות כי היא לא סידרה מספיק אבטחה, אבל זה סעיף שכולל שני תתי סעיפים: החובה לדאוג לשלום הציבור. שמעתי טענות למה לא מעמידים לדין על כל פעם שאוהד פורץ למגרש והתשובה היא התוצאה: במבחן של הדאגה לשלום הציבור הקבוצה לא עמדה.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

״אפנה אתכם לפסק דין למשחק בין הפועל ת״א למכבי פ״ת כשפ״ת אירחה ואוהד הפועל פרץ והוריד את הבלם אדי גוטליב לכר הדשא. מכבי פ״ת עמדה לדין, זוכתה, אבל ההתאחדות הגישה ערעור ובמסגרת הטענות נכתב בפירוש שהקבוצה המארחת לא דאגה לשלום הנוכחים״.

״לעניין הנקודה על תנאי, לא יכולה להיות מחלוקת שנורו זיקוקים. להגיד שירי כזה נכנס לתוקף רק אם המשחק הופסק היא לא רלוונטית לסעיף בשלמותו. הטענה שמשחק לא התקיים הוא חמור פחות ממשחק שהופסק, לא עומדת במבחן ההיגיון הישר. בנוסף, לגבי הפעלת התנאי על אי מכירת כרטיסי חוץ, גם זה רלוונטי״.

ברגמן הוסיף: ״לגבי תוצאת המשחק, אף אחד לא רוצה שהתוצאות יוכרעו בבית הדין. זה רע לקבוצות, להתאחדות ולכולם. במדינת ישראל יותר מדי משחקים לא מגיעים לסיומם בנסיבות שלא צריכות לקרות״. לנדאו אמר: ״בשנה שעברה היו שבעה כאלה״.

ברגמן הגיב: ״אין מחלוקת שלקבוצה הנגדית לא הייתה אחריות. לבית הדין שתי אפשרויות: הפסד טכני או משחק חוזר. ההגדרה של משחק חוזר לתקנון האליפות היא משחק שלא הגיע לסיומו בגלל נסיבות של כוח עליון. לעניין תפיסתי, משחק חוזר צריך להיקבע כשבית הדין סבור שלא ניתן לייחס אשמה לאף אחת מהקבוצות. מתי קובעים הפסד טכני? כשלקבוצה אחת אחריות. הסברתי למה חובות הקבוצה הביתית הופרו בצורה כמעט מוחלטת. אנחנו בסיטואציה שצריך לקבוע את תוצאת המשחק. בהפסד טכני יש סעיף גם על פריצה של קהל למגרש. אין אופציה אחרת מהפסד טכני כי אי אפשר לנתק את הקשר הסיבתי לזה שהמשחק לא שוחק״.

הדיינים נועם לובין וגיורא לנדאו (תומר חבז)

רועי רוזן אמר: ״אני רוצה להתחבר לדברי הדיין לנדאו. קיבלתם כתב הגנה של 20 עמודים ולא שמעתם מילה על אחרי המשחק, על מכבי ת״א או אוהדיה. אנחנו לא שם: אנחנו בתוך מסגרת מצומצמת וצריכים להבין באיזה מגרש אנחנו משחקים. המסגרת המשמעתית היא מצומצמת ומוגבלת ובנויה גם על דו״ח שופט ומשקיף. הסרטונים תמיד תומכים או באים לסתור דו”חות. אנחנו באירוע בו התובע מתחיל להסביר למה יש הצדקה להפסד טכני וזה יוצא מנקודת הנחה שגויה. הפועל ת״א אשמה? מאין התובע מוצא את האשמה? הסתכלתי על הדו”חות. שואלים את נציג המשטרה והוא אומר שיש לו מודיעין לעוד אמצעים פירוטכניים בידיים של שני הקהלים”.

הדיין לובין אמר: ״עובדתית היה מצב שהושלכו 44 אמצעים פירוטכניים לכר הדשא ממספר יציעים וקרה משהו. אין ויכוח שזה היה מיציעי הפועל. אחרי זה המשטרה מחליטה שיש סיכון לציבור ושולחת את כולם הביתה. אחרי זה, אנחנו לא שולטים במה שהמשטרה אמרה, אלא בעובדות הבסיסיות לאירוע. דקה לפני עליית השחקנים מושלכים אמצעים והמשטרה אומרת לכו הביתה״. הדיין לנדאו אמר: ״הוא אמר שבין יתר השיקולים היו שנפגעו אנשים״.

רוזן אמר: ״כולנו מנסים, אבל בסופו של דבר הדברים מתהפכים עליי כי יותר קל להאשים״. לובין ענה: ״יש לך אחריות וכולנו מסכימים שאירוע של השלכת אבוקות מכמה יציעים וירי הזיקוקים לא יכול להתקיים״.

רוזן הגיב: ״יש הבדל בין אחריות לאשמה! תקנון המשמעת מתייחס לאחריות קבוצה על קהל האוהדים ותקנון האליפות מדבר על החובות. אי אפשר להעביר מאחריות אקטיבית לפסיבית. גם המילה אשמה ולא אחריות בתקנון האליפות בולטת. אני מקיים את התקנון ולא בכדי חברי לא הצביע על אף עבירה על התקנון. נאמרו מילים קשות על הפועל, אבל אף אחד לא יגיד שלא עשינו משהו ממה שדרשנו״.

עו"ד רועי רוזן (אסי ממן)

לובין: ״אם אני מאמץ את מה שאתה אומר, בכל השלכה והתפרעות אין אחריות״. רוזן השיב: ״אני חושב שלקחת את זה כל פעם לקצה של הקצה? לא בכדי לא משתמשים בסעיף הזה. כמות העלות של האבטחה היא חסרת תקדים: היו מעל 1,000 מאבטחים ושוטרים, מגנומטרים, חברת אבטחה מצויינת. להפועל ת״א יש בעלות חדשה ומי שהכי נפגע זה המועדונים״.

לובין אמר: ״זו לא פעם ראשונה שאתם פה. בסוף, הפועל ת״א הייתה אינספור פעמים בזמן יחסית לא ארוך. תמיד באתי ואמרתי שתעשו עבודה מול האוהדים כי הם מאבדים את זה וזה הלך והידרדר. היה אירוע בנוף הגליל עם השוער, האבוקות מול הפועל ר״ג. החלטות שלנו התהפכו בעליון, אבל התרענו שמשהו יקרה. בא מפקד מחוז ואמר שמה שהיה היה והפסיק משחק. מר פרימור אמר שהגענו לקו פרשת המים והמשטרה השתלטה על הענף. אז אני אומר שהארגונים השתלטו על הכדורגל. אתם צריכים להבין וביקשנו שתעשו עבודה מול האוהדים״.

לובין אמר: ״שלא יובן לא נכון: כל הדברים שנאמרו באים לטובת הקבוצה״. רוזן אמר: ״יש מכת מדינה ולא מכת הפועל ת״א, ולא מצליחים לפתור אותה. שר הספורט גם מתריע ולא מצליחים לעשות את זה. זה צריך להיפתר באמצעות חקיקה וכללים רחבים. אני יכול לעשות את מה שאני יכול לעשות״.

לנדאו אמר: ״יש לנו שיח לאורך שנים: אם הנערה הייתה נהרגת מירי בכינון ישיר? הכדורגל היה נפסק וכולם היו אומרים ‘איך לא ידענו?’. אבל אם היא הייתה מאבדת עין? יש בעיה של תרבות ספורט וגם שדר אומר שבגלל 11 פצועים לא מפסיקים משחק כדורגל. גילוי נאות: באותו הערב הייתי באנפילד ולא היו אבוקות וקיבלתי הודעה על הערב בבלומפילד. תרבות הספורט באנגליה הייתה גרועה יותר ופתרו את זה בשיתוף המועדונים. לא שמעתי שאתה בכלל מתנצל על התנהגות האוהדים״.

נועם לובין (תומר חבז)

רוזן אמר: ״פתחנו את כתב ההגנה בגינוי. בוא נדמיין מצב של לפני 40 שנים בבית הדין באנגליה: היו מאשימים קבוצות?״. לנדאו ענה: ״את ליברפול זרקו ל-4 שנים״. לובין אמר לרוזן: ״אז מה אתה רוצה - להגיע לאסון הילסבורו? בגמר ליגת האלופות יובנטוס – ליברפול, לא הייתה אחריות לליברפול אבל אנשים מתו״.

רוזן אמר: ״הייתי במשחק הזה עם הילדים והתובע ישב מעליי. חזרתי עם הילד בוכה, אז מה, אנחנו לא סובלים מזה? בדיונים האלה הבעיה לא תיפתר. בשנה שעברה הפועל ב״ש הפסידה אליפות על התנהגות אוהדים. המסגרת מצומצמת וכמו שאני לא יכול להיכנס לשיקול הדעת של המשטרה, אי אפשר להפיל עליי כי אני לא יכול לחקור אף אחד. אני מואשם באי מילוי חובות הקבוצה הביתית, אבל לא יודע כמה פצועים היו וכמה זורקי אבוקות נתפסו. המשטרה לא הצליחה לאתר אותם ואנחנו עושים את כל מה שצריך. אחת הסיבות שהפועל החליפה חברת אבטחה אחרי 14 שנים, היא העבודה של החברה החדשה עם המצלמות״.

לובין אמר: ״זה לא קרה רק אצלכם, אבל בסוף קבוצות מאתרות או מזהות ומגישות כתבי תביעה״. פרימור אמר: ״ביקשנו גישה למצלמות והמשטרה העבירה את זה לחקירת ימ״ר״. ברגמן אמר: ״יש קבוצה נגדית שהגעתי איתה להסדר טיעון כי על בסיס מצלמות בלומפילד הם תפסו אוהדים״. רוזן: ״זה מטריד אותי מה שנאמר פה, אבל לנו אין גישה. אולי למועדונים אחרים יש קסמים״. לובין: ״בכל האירועים הקודמים כמה תביעות הגשתם?״.

עשן מול יציעי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

פרימור אמר: ״התרענו בישיבה בפני המשטרה איפה יהיו הכשלים או הבעיות על פי תחקירים שלנו ומה צריך לעשות. המשטרה התמקדה בפריצת אוהדים״. רוזן אמר: ״יש חשבון נפש מתמיד כל הזמן. אנחנו באירוע הספורט הגדול במדינה ואם היה אפשר, גם 100,000 היו באים. קיבלנו פקודה מפורטת מהמשטרה ובאה הפועל ת״א הקטנה למשטרה והרימה דגל. לא נענו למכתב שלנו, התקשרנו שוב, אבל אני לא יכול לכפות משהו על המשטרה. מפקד מרחב איילון קיבל את המכתב הזה באופן אישי. כששומעים את דברי מפקד הכוח, מבינים שהחלטתו צפתה פני עתיד וזה לא היה אירוע בגלל אירוע שהסתיים אלא מה יהיה״.

רוזן אמר: ״בהצגה של המשטרה אני אורח בקבלת ההחלטות. באה המשטרה ומציבה דרישות לדברים המתכתבים עם פריצות. הסברנו בנימוס מה הדברים שמיותרים כמו למשל שמכבי ת״א וקהל אוהדיה לא מזוהים לאורך ההיסטוריה עם פריצה. אז מה אני יכול לעשות?״.

ברגמן אמר: ״מבקש למקד את כל הדיון״. פרימור הגיב: ״לי חורה פה הדיון סביב העשייה או אי העשייה של הפועל ת״א״. ברגמן ענה: ״ב-20 עמודי כתב הגנה לא נכתבה מילה אחת על פעולות למניעה או של הקבוצות נגד אוהדיה״.

פרימור אמר: ״אני כאן מתחייב שברגע שנקבל גישה לחומרים ונעשה את בדיקתנו, כל אוהד שנגלה, ננקוט אמצעים נגדו״.

גיא פרימור (שחר גרוס)

רוזן אמר: ״אודליה פרידמן המנכ״לית סיפרה פה בעבר שננקטו תביעות ועוד. מה זה עזר? בלי קשר, לא מצליחים לתפוס משליכי אבוקות ולא רק במשחק הזה. המונחים אחריות ואשמה צריכים להיות מופרדים. מבחינתי יש אחריות שילוחית אבל אין אשמה. היה דרבי לפני כמה שנים בו המשטרה לקחה על עצמה את האבטחה ודווקא בדרבי הזה היה את שיא האבוקות. אני חושב שחייב להיות משחק חוזר״.

לנדאו אמר: ״ומה יהיה בו עם האוהדים?״

רוזן אמר: ״אני לא יודע מה עובר בראשם של אוהדים. אני נמצא פה במצב מסובך: יש לי קהל עצום ובטח שלא אחליף אותו. היריבות בדרבי הולכת מקום המדינה, אנחנו כן מנסים עוד ועוד והפיתרונות לא נמצאים פה. שינו את התקנון״.

לנדאו אמר: ״התקנון החדש הולך עם האוהדים, ביטלו את העונשים שפוגעים בהם״.

רוזן אמר: ״אז אם נוריד נקודות, זה ישיג את המשטרה? התקנון החדש לא הביא שיפור ולא סתם גם בכנסת לא מצליחים״.

לנדאו אמר: ״התקנון החדש הוא פרי יצירה שלכם״.

רוזן אמר: ״אין ספק שיש עבירה של התפרעות אוהדים והושלכה והודלקה כמות של אבוקות וטהורה אחת היא כמו 40. זיכוי? לא. אבל למה שהפועל ת״א תפסיד טכנית? מכוח מה?״.

האבוקות מיציעי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

ארז נעמן, מטעם הפועל ת״א, אמר: ״בניגוד ליושבי השולחן אני לא משפטן ובא מהשטח. בשטח חוויתי את הדברים יותר קרוב מכולם ואף אחד לא דיבר על המילה צדק. לעשות משחק חוזר זה הדבר הצודק לעשות. כשהייתי בחדרי ההלבשה בזמן ההחלטה של מפקד המחוז לבטל את המשחק, הרגשתי שפה לא חשבו על איך לקיים את המשחק אלא איך לא. לא נכח אף גורם מטעם ההתאחדות וזה לא עובד ככה. הוא אמר משפט אחד לסגור את המשחק מבלי שנציג מד״א הגיע ודיווח על פצועים. הייתי פה בעשרות דיונים לצערי כי זה לא חיובי והרבה פעמים ידעתי שצריך לטעון דברים גם אם ידעתי שאנחנו לא צודקים. הפעם אני אומר: לפסוק הפסד טכני זה לא צודק ולא טוב לכדורגל. אני יוצא בקריאה לבית הדין לגלות שיקול דעת ולהכריז על משחק חוזר בתנאים שהוא חושב״.

יעל מרגלית מטעם מכבי אמרה: ״אנחנו לא עומדים לדין ומעין משקיפים. נכבד כל החלטה שתתקבל, אבל כמו שחברי התובע אמר יש שלוש אפשרויות: 0-0 ללא נקודות שלא רלוונטי ושתי אפשרויות נוספות: הפסד טכני או משחק חוזר. היו פה באמת נסיבות קיצוניות והייתי בדרבי. 44 רימוני עשן ממספר יציעים שונים, אני לא זוכרת ואני בכדורגל הרבה שנים. זה לא נסיבות רגילות, מה לעשות? המשטרה החליטה את מה שהחליטה ולא יכול להיות שנצא מפה עם מסר שמאירועים כאלה יוצאים בלי תוצאות. אני לא חושב שהמסר הוא משחק חוזר מה עוד שהתקנון משחק חוזר צריך להיות תוך חודש ואין לנו מקום בלו״ז. אם יהיה משחק חוזר אנחנו ניפגע ומכבי ת״א לא צריכה להיפגע״.

לנדאו אמר: ״לעמדה שלכם יש משמעות: אם היית אומרת לי בוא נעשה משחק חוזר ושאנחנו רוצים להראות להם על הדשא. אני מבין שבהקשר הזה העמדה שלכם היא שהדרך הנכונה היא ניצחון טכני״.

מרגלית אמרה: ״נכון״.

השוטרים ואוהדי הפועל תל אביב מחוץ לאצטדיון (שחר גרוס)

ברגמן סיכם: ״גם בהתעלם מסוגיית הפרו את חובות הקבוצה הביתית, די בהתפרעות האוהדים כדי להגיע תקנונית שמדובר פה באשמה. הדבר החשוב הוא ששמעתי לדבריו של ארז נעמן ואפילו הבנתי, אבל מתפוצצים פה יותר מדי משחקים. לקבוע משחק חוזר יהיה בעל השלכות רוחב משמעותיות ובעיה באחידות בפסיקה. המקרה הזה לא שונה ממכבי ת״א מול חיפה בשנה שעברה״.

נעמן אמר: ״זה שונה מאוד״.

ברגמן אמר: ״אותי לא תצליחו לשכנע״.

פרימור אמר: ״את זה הבנו״.

ברגמן אמר: ״צריך לנחות מישהו מהחלל החיצון כדי לחשוב שלאוהדי הפועל אין אחריות״.

העניינים התלהטו, ולאחר מכן תם הדיון.