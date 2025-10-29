יום חמישי, 30.10.2025 שעה 06:18
86%613-6517הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
57%591-6217אולימפיאקוס5
57%582-6017מונאקו6
57%615-6157ברצלונה7
57%618-6427פאריס8
57%648-6597ולנסיה9
57%578-5717וירטוס בולוניה10
43%590-5757אנדולו אפס11
43%594-5447באיירן מינכן12
43%576-5737פנרבחצ'ה13
43%624-5937פרטיזן בלגרד14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

לוהטת: הפועל תל אביב חגגה על פרטיזן בלגרד

מי יעצור את המכונה? אחרי שרוב המשחק היה צמוד, האדומים הדליקו מבערים ברבע האחרון, ניצחו 84:97 ורשמו ניצחון רביעי רצף ביורוליג. 17 נק' למלקולם

|
דן אוטורו ואיש וויינרייט חוגגים (ראובן שוורץ)
דן אוטורו ואיש וויינרייט חוגגים (ראובן שוורץ)

מי יעצור את המכונה המשומנת שנקראת הפועל תל אביב? כרגע לפחות, נראה שיהיה קשה להתקיל את האדומים, כשהערב (רביעי) הם שמרו על פסגת היורוליג, זאת לאחר שניצחו 84:97 את פרטיזן בלגרד במסגרת המחזור השביעי במפעל הבכיר ביבשת, כשזה ניצחון שישי שלהם.

אם נסתכל על כל המשחקים של האדומים העונה, נראה שהם היו טובים יותר בכל המפגשים, אולי למעט הדרבי, והוכיחו פעם אחר פעם שעופר ינאי דיבר, וידע על מה הוא מדבר, כשאף התוצאות מדברות בעד עצמן – הפועל תל אביב במקום הראשון במפעל הבכיר היבשת וכותשים את היריבה פעם אחר פעם.

המשחק עצמו הערב, הפגיש את דימיטריס איטודיס עם ז’ליקו אוברדוביץ’, שניים מהמוחות הגדולים ביותר שיש לכדורסל האירופי להציע ועל הפרקט, השחקנים הציגו משחק אופייני ליריבים גדולים, כשהקבוצות החליפו סלים מהדקה הראשונה והיתרון עבר מצד לצד בכל פעם, עד הרבע הרביעי, שם הפועל השתלטה על העניינים, הדליקה מבערים וברחה ליתרון דו ספרתי.

דימיטריס איטודיס וז'ליקו אוברדוביץ' (ראובן שוורץ)

אחרי 10 הדקות הראשונות, הפועל תל אביב הובילה בזכות שתי שלשות רצופות בסיום הרבע, 19:25, כשברבע השני היוצרות התהפכו. הסרבים השתלטו על העניינים, השלימו ריצת 2:14 ולקחו את ההובלה בעצמם, אך האדומים של העונה יודעים לחזור מכל מצב ובירידה להפסקה זה 42:43 לחבורה של איטודיס.

הרבע השלישי שוב היה הפכפך והקבוצות החליפו סלים, עד שאיש וויינרייט לקח את המושכות, צלף שלוש שלשות רצופות ונתן יתרון להפועל, 65:70. ברבע הרביעי, הריצה נמשכה ל-0:10 והאדומים עלו ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, כשבשיא זה היה 69:85. עד הסיום, הסרבים ניסו לחזור וצמצמו לתשע הפרש, אך החבורה של איטודיס הצליחה לחזור לדו ספרתי, לשמור על היתרון ולנצח 84:97.

כאמור, הפועל תל אביב השיגה ניצחון רביעי ברציפות ביורוליג, כשזה הניצחון השישי הכללי במפעל. אולם, זה לא הסוף כמובן, ובעוד יומיים בלבד האדומים ימשיכו בשבוע הכפול שלהם וייצאו למשחק חוץ קשה מאוד מול אולימפיאקוס, שם איטודיס ושחקניו יקוו להשיג ניצחון נוסף ולהמשיך להדהים את אירופה.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

קלעו להפועל תל אביב: קולין מלקולם 17 נקודות, דן אוטורו 14 נק’ ו-6 ריבאונדים, אנטוניו בלייקני 13 נק’, כריס ג’ונס 12 נק’, אלייז’ה בראיינט (9 ריב’) ואיש וויינרייט 11 נק’, וסיליה מיציץ’ 10 נק’, ג’ונתן מוטלי 7 נק’ ותומר גינת 2 נק’.

קלעו לפרטיזן בלגרד: סטרלינג בראון 19 נק’, וושינגטון ג’וניור 15 נק’ ו-6 אסיסטים, טיריקה ג’ונס 14 נק’ ו-10 ריב’, דילן אוסטקובסקי 8 נק’, ג’בארי פארקר ו-וניה מרינקוביץ’ 7 נק’, אייזק בונגה וברונו פרננדו 6 נק’ ואריאן לקיץ 2 נק’.

רבע ראשון: 19:25 להפועל תל אביב

אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
אוהדי פרטיזן בלגרד (ראובן שוורץ)
ריי עדן עם אוהדי פרטיזן בלגרד (ראובן שוורץ)

חמישיית הפועל תל אביב: וסיליה מיציץ’, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית פרטיזן בלגרד: סטרלינג בראון, וניה מרינקוביץ’, אייזק בונגה, ג’בארי פארקר ודילן אוסטקובסקי.

האדומים השיגו את הכדור הראשון, מלקולם חדר פנימה ושם שתיים ראשונות, אוסטקובסקי צלף שלשה מהפינה לאחר הנעת כדור יפה של הסרבים, מיציץ’ הגיב עם לייאפ יפה, בראון ובראיינט החליפו ביניהם, כשסל המשיך לרדוף סל גם בהמשך והסרבים אף הפכו, 16:17. בראיינט צלף שלשה גדולה והחזיר את היתרון לאדומים, ג’ונס קבע 19:19, אך מלקולם ובלייקני קלעו מחוץ לקשת, השלימו ריצת 0:6 ונתנו יתרון להפועל בסוף 10 הדקות הראשונות.

דימיטריס איטודיס וזדימיטריס איטודיס וז'ליקו אוברדוביץ’ (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס וז'ליקו אוברדוביץ' (ראובן שוורץ)

רבע שני: 42:43 להפועל תל אביב

הסרבים פתחו את הרבע עם שלוש נקודות מהעונשין, גינת ופרננדו החליפו סלים, וושינגטון צלף שלשה גדולה עבור האורחת, 27:27 ואיטודיס הזעיק פסק זמן. השחקנים חזרו וזה לא עזר לאדומים, כאשר הסרבים מנגד השלימו ריצת 2:14 אדירה ועלו ליתרון, 27:33. מיציץ’ הלך לקו ודייק פעמיים, בראון קלע שתי נקודות מנגד, אך הפועל ענתה עם ריצת 0:7, הפכה ולקחה את ההובלה, 35:36, כשאוברדוביץ’ הזעיק פסק זמן.  

אלייז'ה בראיינט בפעולה (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' מתכונן לזריקה (ראובן שוורץ)

השחקנים שבו לפרקט, מרינקוביץ’ פספס הזדמנות טובה להפוך, כשמנגד בלייקני העניש עם שלשה גדולה, 35:39 להפועל תל אביב. המשחק המשיך להיות הפכפך, וושינגטון קלע שתי נקודות, הוסיף שלשה גדולה והפך את התוצאה, אוטורו החזיר מנגד את היתרון לאדומים, ג’ונס ואוטרו החליפו סלים, כשמיציץ’ סיפק אסיסט גדול וזה יתרון נקודה אחת בלבד להפועל בירידה להפסקה.

קולין מלקולם בין שני שחקני פרטיזן בלגרד (ראובן שוורץ)
אלייז'ה בראיינט בפעולה (ראובן שוורץ)

רבע שלישי: 63:70 להפועל תל אביב

ג’ונס פתח את הרבע עם שתי נקודות, בראיינט דייק פעמיים מהעונשין מנגד, אך מרינקוביץ’ צלף שלשה, מלקולום הגיב עם סל מחוץ לקשת מנגד, 47:48 להפועל. הקבוצות החליפו סלים שוב, הסרבים הפכו ל-52:53, אך וויינרייט צלף שתי גדולות והחזיר את היתרון להפועל, 53:58 ואוברדוביץ’ הזעיק פסק זמן.

ג'ונתן מוטלי (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' בפעולה (ראובן שוורץ)

הקבוצות חזרו לפרקט והחליפו מיד סלים, כאשר מיציץ’ סיפק אסיסט לוויינרייט הלוהט שצלף שלשה נוספת, אך בראון ענה מנגד עם סל מחוץ לקשת משלו, 61:65 להפועל. בונגה הוריד לשתי נקודות הפרש, האדומים הגיבו עם חמש רצופות וקבעו את תוצאת הרבע כשהם מובילים.

וסיליה מיציץ' בפעולה (ראובן שוורץ)
קולין מלקולם שומר על דילן אוסטקובסקי (ראובן שוורץ)

רבע רביעי: 84:97 להפועל תל אביב

מוטלי פתח את הרבע עם שתי נקודות מהעונשין, מלקולם צלף שלשה גדולה, השלים ריצת 0:10 מהרבע הקודם ונתן יתרון דו ספרתי ראשון, 63:75, כשאוברדוביץ’ כועס על הקווים והזעיק פסק זמן. הקבוצות החליפו סלים, ג’ונס צלף שתי שלשות גדולות, מלקולם הוסיף שתי נקודות ונתן יתרון שיא, 69:85. הסרבים ענו עם ריצת 4:11 וצימקו לתשע הפרש, מיציץ’ הלך לקו, דייק פעמיים והחזיר לדו ספרתי, 80:91. עד הסיום, הפועל שמרה על היתרון וניצחה 84:97.

וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' בפעולה (ראובן שוורץ)
