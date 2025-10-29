בכר: יש דברים שצריכים להשתנות באופן מיידי

מכבי חיפה תחזור לסמי עופר בשבת הקרובה למשחק מול הפועל ירושלים (15:00), שבתחתית ליגת העל. אחרי חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון, כולל תיקו דרמטי עם עירוני טבריה במחזור האחרון, הירוקים ינסו להתאושש ולצאת לדרך חדשה מול היריבה מהבירה. מאמן הצפוניים ברק בכר דיבר היום (רביעי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

ניצחון מוציא אותך ממשבר, איך מכבי חיפה תצא מהתקופה הפחות טובה של חמישה משחקים בלי ניצחון?

”ברור שמצד אחד יש פה איזה משקל של מה שהיה, מצד שני הגעתי לפני כמה ימים וצריך להסתכל על הכאן ועכשיו. עשינו תיקו ויצאנו מאוכזבים, צריך להסתכל גם על הדברים הטובים שהיו. היה לי ברור שאי אפשר לעשות שינוי מקצה לקצה במיידית, בטח מה שקרה בדקות האחרונות, זה גם לא קשור לכדורגל אלא יותר מנהיגות ומחויבות וזה שינוי שחייב להיות בטווח המיידי. ראיתי במשחק האחרון דברים לא רעים התקפים, הגענו למצבים, עדיין צריך לעבוד על זה”.

מה קרה בדקות האחרונות מול טבריה? מה היה באיבוד הסדר הזה?

”זה לא צריך לקרות, אנחנו יודעים את זה. אני לא מחפש אשמים, גם לנו יש חלק לצוות וגם לשחקנים. אנחנו רוצים להבין איזה קבוצה אנחנו רוצים להיות, רכים מדי או כאלה שמבינים את הסיטואציה של לנצח בכל מחיר – וזה לא עשינו”.

שחקני מכבי חיפה (חג'אג' רחאל)

בזמן שלך שלמדת את הסגל, הבנת כבר אילו קומבינציות התקפיות מתאימות לקבוצה הנוכחית?

”במשחק האחרון הרגשתי שהגענו לאזורים שרצינו להיות בהם, וגם למצבים של מאה אחוז. אני מאמין שנוכל להשתפר ולייצר שערים במשחק שוטף, אך שוב יש כאן שחקנים חדשים שגם אני צריך ללמוד ויש גם לעשות את ההתאמות ליריבה. אנחנו עובדים ובסוף נמצא את הנוסחה הנכונה, גם להיות טובים התקפית וגם לא להיות חשופים ומופקרים”.

הגיעו הקיץ סטיוארט ויובאנוביץ’, האחרון אמור להיות פקטור משמעותי ולא מצליח לבוא לידי ביטוי, מה אפשר לעשות?

”זה הרבה תלוי גם באיך הקבוצה נראית וכמה ביטחון יש לקבוצה. סטיוארט משחק כרגע לפני יובאנוביץ’, אבל דברים יכולים להשתנות והם גם יכולים לשחק ביחד. צריך לתת את הזמן”.

גו'רג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

בתקופה האחרונה לא היה הרכב יציב.

”זה תמיד בריא לרוץ עם איזה הרכב ועם שינוי כזה או אחר, זה מה שננסה לעשות במשחקים הקרובים. ברור שיהיו שינויים כי יש קצת פצועים, אך ננסה לייצב את המערכת”.

לגבי גיא מלמד, קשה לו לבוא לידי ביטוי כשמצופפים נגד מכבי חיפה. סטיוארט ויובאנוביץ’ עולים עליו?

”אני לא רוצה להשוות, לכל שחקן יש את האופי שלו והמאפיינים שלו וגם מלמד יודע להבקיע. בסוף אי אפשר שכולם ישחקו, אני לא רוצה לדבר על שחקן כזה או אחר”.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

יש סולד אאוט לקראת שבת, משחק בשעה 15:00 וגם אתה חוזר לסמי עופר. אמורים להגיע 27 אלף בירוק. התחושות שלך?

”זה לא מובן מאליו שהקבוצה לא נמצאת ביכולת האידאלית והקהל ממלא כל אצטדיון, אני באמת מתרגש לחזור לסמי עופר. זה לא מובן מאליו, אנחנו כל כך רוצים להחזיר לאוהדים ולתת להם רגעים של נחת ואושר. עובדים קשה שזה יקרה”.

האם אתה חושב במסגרת השינויים לקחת יותר מהניסיון של שון גולדברג בחלק ההגנתי?

”אני פחות אוהב לדבר על שחקן ספציפי. שון, אני לא צריך לדבר עליו והייתה לו גם תקופה בה היה פצוע. ברגע שיש לי את כולם כשירים, אני צריך לקבל החלטה. שון ראוי להיות במכבי חיפה”.

שון גולדברג (עמרי שטיין)

איך מבחינה מנטלית אתה מצליח להרים את הקבוצה?

”אני מסכים שזה מרגיש לא טוב, וזו שאלה טובה. אני מרגיש שיש עוד משקל למה שהיה מתחילת העונה והחוכמה שלי ושל הצוות הוא להתחיל משהו חדש. אנחנו רק במשחק השני שלנו, ואנחנו רוצים ליהנות ולייצר אנרגיות טובות. יש רצון של כל המערכת, יש אחלה צוות ושחקנים טובים – כולם רוצים להצליח. איך עושים את זה? לא מסתכלים יותר מדי רחוק וצריך לדעת לנטרל את הדברים, ולהתעסק בעיקר. אין תחליף לתוצאות, נצטרך לנצח ביום שבת”.

מכבי חיפה במקום התשיעי, הטבלה משקרת?

”בסוף אי אפשר להתווכח, הטבלה לא משקרת. מכבי חיפה במקום התשיעי בגלל התוצאות הלא טובות והיכולת הלא טובה”.

היה הייפ סביב דניאל דרזי, יכול להיות שנראה אותו מקבל דקות? או את ינון פיינגזיכט?

”אנחנו תמיד מסתכלים על קבוצת הנוער ומסמנים שחקנים שיכולים להשתלב בבוגרים, יש גם את ארזי ועוד כמה שעולים להתאמן איתנו. לפעמים בסיטואציה של הקבוצה צריך לעשות את זה חכם ולא לזרוק סתם שחקנים”.

דניאל דרזי בפעולה (מכבי חיפה)

את הפועל ירושלים קשה לנצח.

”פה הטבלה קצת משקרת, הפועל ירושלים שווה הרבה יותר מהמקום שלה. תמיד קשה עם זיו אריה והקבוצות שלו, כאלה שמאתגרות אותך. בסיטואציה שלנו אי אפשר לזלזל באף משחק, צריך לכבד את היריבה”.

מול טבריה, עשית שינוי באמצע לשלושה בלמים. אתה לא חושב שעדיף לשחק ככה מלכתחילה?

”אנחנו מנסים כל מיני דברים. אני מסכים שהמעבר ל-3 בלמים עזר לנו לשלוט במשחק ולהגיע למצבים, אבל בסוף זה לא היה טוב. אני עדיין לומד את השחקנים ולכל משחק יש את הסיפור שלו, ולכן נעשה מה שנכון לכל משחק”.

זיו אריה, "קשה עם הקבוצות שלו" (חג'אג' רחאל)

במשחק האחרון נגד הפועל ירושלים בטדי, גם בשעה 15:00, נגמר 0:0. איך אתה עם השעה הזו והאם ההכנה היא שונה?

”בשנה שעברה זה היה בשישי ולא בשבת, יש הבדל. שישי בצהריים זו יותר שעה של שנ”צ ובשבת פחות. אפשר לחזור אחורה ולחפש תוצאות, אבל זה הכל שטויות. במצב שלנו צריך לבוא ולטרוף את המגרש לא משנה באיזו שעה”.

בתוך כך, מי שהוקפצו להתאמן בשורות הקבוצה הבוגרת הם שני שחקני הנוער – הקשר דניאל דרזי והמגן יינון פיינגזיכט. דרזי זכה לאחרונה להצעה להארכת חוזה לשלוש שנים, אבל טרם השיב עליה בחיוב והצדדים ימשיכו להתדיין על החוזה החדש בתקופה הקרובה.