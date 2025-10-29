הסכום שישראל הכניסה ממכירת שחקנים לחו"ל

דו"ח חדש של אתר המחקרים CIES שופך אור על אחת הזירות החמות בכדורגל המודרני: מכירת כישרונות צעירים שגדלו במועדונים מקומיים. לפי הדו"ח, שבחן את ההכנסות ממכירות שחקנים בעשור האחרון מאז 2016 (כולל בונוסים והעברות נוספות), ישראל דורגה במקום ה-33 בעולם עם הכנסות של 103 מיליון אירו ממכירת שחקנים שגדלו באקדמיות המקומיות לקבוצות זרות.

לפי הנתונים, 34.2% מההכנסות הגיעו ממכירת שחקנים בני 20 ומטה, נתון שמדגיש את הגיל הצעיר שבו כישרונות ישראלים עוברים לאירופה. עוד עולה כי 26.5% מהמכירות נוגעות לשחקנים בני 21–23, בעוד 20.5% הן בעסקאות של שחקנים בגילאי 24–26, ו־18.8% מהעסקאות בוצעו על שחקנים מעל גיל 27. מדובר במגמה ברורה של ייצוא מוקדם יחסית, תהליך שניכר בשנים האחרונות עם המעבר של שחקנים כמו אוסקר גלוך, מנור סולומון, ליאל עבדה, דורון ליידנר ודניאל פרץ לאירופה בגיל צעיר מאוד.

את רשימת עשר המעצמות שמובילות את תחום הייצוא שולטת צרפת, עם סכום אסטרונומי של כמעט 4 מיליארד אירו (3.976 מיליארד) בעשור האחרון, ממוצע של כ-400 מיליון אירו לשנה. אחריה ברזיל במקום השני עם 2.6 מיליארד אירו, וספרד שלישית עם 2.24 מיליארד אירו.

במקומות 4–10 נמצאות פורטוגל (1.98 מיליארד), הולנד (1.63), אנגליה (1.60), ארגנטינה (1.55), גרמניה (1.48), איטליה (1.04) ובלגיה (847 מיליון אירו). מדובר במעצמות כדורגל שהשכילו להקים אקדמיות פיתוח מתקדמות ולהרוויח סכומי עתק מהעברת שחקנים, לעיתים כבר לפני גיל 20. ישראל מדורגת מתחת למדינות כמו יפן, רוסיה, סקוטלנד, רומניה ופרגוואי, אך מעל מדינות כמו צ'ילה, מצרים, מרוקו, סלובקיה, קנדה, סלובניה, בולגריה, אוסטרליה, ונצואלה ופרו.

על פי הדו"ח, קרוב לשליש מההכנסות הכוללות בעשור האחרון ברחבי העולם הגיעו ממכירות של שחקנים בני 21 ומטה, עם נתונים יוצאי דופן במדינות כמו סרביה (64.7%), ברזיל (50.1%), דנמרק (48.4%) ובלגיה (43.8%), מה שממחיש עד כמה השוק האירופי צמא לכישרונות צעירים.