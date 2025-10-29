יום רביעי, 29.10.2025 שעה 08:53
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

תסכול בהפועל: לא הגענו למשחק, נפלנו בקטנות

בקבוצה סיכמו את ההפסד לבית"ר בגמר: "לא רצינו יותר מהם, חייבים לתקן". זעם על התנהלות המשטרה: "כאילו בכוונה ניסו להדליק". וגם: לקראת הדיון

|
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

עוד אכזבה בהפועל תל אביב. אחרי שני הפסדי ליגה רצופים, הפועל תל אביב עשתה אתנחתא מהליגה לטובת גמר גביע טוטו סוער נגד בית"ר ירושלים מתוך תקווה לתקן את ההפסד למכבי נתניה, אבל להבדיל משני ההפסדים האחרונים, הפעם רשמה משחק חלש ברוב דקות המשחק. האדומים הפסידו 2:1 ליריבה הגדולה בית"ר ירושלים וסיימו את המפעל במקום השני. למזלם, במחזור הקרוב יקבלו הזדמנות טובה לחזור למסלול הניצחונות כשיארחו את עירוני טבריה בבלומפילד.

"יש תחושת אכזבה גדולה כי לא הגענו למשחק", אמרו בחודורוב, "לא רצינו יותר מבית"ר. הפסדנו הרבה מאבקים, לא הצלחנו לעמוד מול הלחץ של בית"ר. במחצית השנייה זה היה נראה יותר טוב והגענו למצבים, אבל השער הגיע מאוחר מדי. אנחנו לא במשבר, אם נוציא את המשחק הזה, שמרנו על יכולת מסוימת ונפלנו בקטנות. תחושות לא פשוטות להגיע למעמד גמר ולהפסיד, בגלל זה חייב לתקן נגד טבריה בשבת".

לא היה קל להסתיר את התחושות הקשות שהיו בסיום. ההפסד לנתניה עשה את שלו וגרם לחוסר ביטחון שהיה מורגש במחצית הראשונה והשער שספגה לפני המחצית רק הוסיף ללחץ ממנו לא התאוששו. מאמן הקבוצה אליניב ברדה הרים את השחקנים בסיום ועבר אחד אחד, כשהם לקחו את ההפסד ללב וחלקם אף בכו.

יצחקי: הכי שמח שבסוף הגביע בצד שלנו

ברדה לא היה מרוצה בלשון המעטה מהמחצית הראשונה שהייתה אחת החלשות העונה וערך חילוף משולש, כשרועי אלקוקין לו היה חלק במהלך השער של בית"ר, זיו מורגן ודניאל דאפה שילמו את המחיר וירדו לספסל. בהפועל מתחילים מעט לדאוג סביב הכושר של דאפה לאחרונה, דווקא אחרי פתיחת עונה טובה, אבל  טוענים שעדיין מדובר בשחקן צעיר.

מי שנגרע מהסגל הוא הקשר מור בוסקילה, שנעדר לאחרונה בגלל פציעה בשריר הארבע ראשי  שקרתה באימוני הנבחרת הצעירה. בוסקילה הרגיש את השריר בצורה קלה יותר, אבל הוחלט שלא לקחת סיכון ולא להכליל אותו בסגל אמש. היום הוא יעבור צילום ואחריה יתבהר מצבו הרפואי, אם וכאשר יהיה מדובר בקרע, ההערכה שהוא יחזור באופן מלא אחרי פגרת הנבחרת של חודש נובמבר.

מור בוסקילה (ראובן שוורץ)מור בוסקילה (ראובן שוורץ)

במועדון יעמדו היום בפני הדיון המסקרן בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בעקבות אירועי הדרבי. בהפועל עבדו באינטנסיביות במישור המשפטי בשבוע האחרון באמצעות עורך הדין רועי רוזן, היועץ המשפטי של הפועל. בהפועל יציגו את הניסיונות לאתר את זורקי רימוני העשן, בתקווה שזה ישכנע את הדיינים שמדובר בניסיונות ריאליים כדי לטפל בתופעה.

בהפועל יבקשו מהדיינים בכל לשון של בקשה, למרות דרישת התובע, לקיים משחק חוזר כדי שהנקודות יקבעו על כר הדשא ולא בבית הדין של ההתאחדות. אם יתקבל הפסד טכני, בהפועל יערערו לבית הדין העליון ואם זה לא ישנה - יפנו גם לבית המשפט המחוזי. "אם מכבי תל אביב תקבל פרס כשהמשחק עוד לא יצא לדרך אפילו, זאת תהיה תעודת עניות לכדורגל הישראלי. במקרה הזה המשחק אפילו לא יצא לדרך", אמרו במועדון. בין הטיעונים של הפועל הוא שהמשטרה אפילו לא הזהירה את הקהל ולקחה את ההחלטה ללא התייעצות עם המנהלת או ההתאחדות לכדורגל.

אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גאוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אפרופו משטרה, בהפועל תל אביב זועמים על התנהלות המשטרה עוד מפרסום הסרטון אתמול בצהריים, שגרמה להסתה נגד האוהדים האדומים באופן ברור לטענתם. יותר מכך, הזעם הגדול במועדון על כל שכוחות משטרה רבים הגיעו בראשות המפכ"ל דני לוי במחצית המשחק אל מאחורי היציע של אוהדי הפועל, ביצעו מעצרים ואף הוצבו שוטרי מג"ב מאחורי השער. “לא פחות מפרובוקציה שהייתה יכולה לעשות בלגן גדול", אמרו בהפועל, "לא מבינים למה השוטרים צריכים להגיע מאחורי היציע שלנו, להיפך ממה שהיה מאחורי היציע של אוהדי בית"ר, כאילו בכוונה ניסו להדליק", אמרו במועדון.

