יום שישי, 31.10.2025 שעה 01:45
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

טוקלומטי ועבדה הפסידו 1:0 לניו יורק סיטי

הישראלים לא מנעו משארלוט הפסד, כשהחלוץ שיחק 90 דקות והקיצוני 65 במשחק הראשון בפלייאוף בסדרת הטוב מ-3. אלונסו מרטינס הכריע עם שער בדקה ה-34

עידן טוקלומטי (IMAGO)
עידן טוקלומטי (IMAGO)

ערב קשה לשני הישראלים ב-MLS. עידן טוקלומטי (90 דקות) וליאל עבדה (65 דקות) פתחו בהרכב של שארלוט FC, אך לא הצליחו למנוע הפסד ביתי 1:0 לניו יורק סיטי במשחק הראשון בסדרת הפלייאוף (הטוב משלושה). עבור שארלוט, שסיימה את העונה הרגילה עם מאזן ביתי הטוב בליגה (13 ניצחונות), זו הייתה הופעה מאכזבת במיוחד דווקא כשזה הכי חשוב, מול הקהל המקומי בבנק אוף אמריקה סטדיום.

המשחק הוכרע בדקה ה-34, כשאלונסו מרטינס חדר בקלילות מצד ימין והשאיר את כל הגנת שארלוט מאחור לפני שירה לרשת את השער היחיד במשחק. המאמן דין סמית’ הודה בסיום: "זה היה שער רך מדי, אבל הוא שיקף את כל המחצית הראשונה שלנו, פשוט לא עמדנו בלחץ של משחק פלייאוף ביתי". האצטדיון, שבו נכחו 33,700 צופים, התקשה להמריא או לייצר אווירה מחשמלת, והקבוצה נראתה כבויה לכל אורכו של הערב הקר.

שארלוט גם נאלצה להסתדר ללא שני הכוכבים הגדולים שלה, ווילפריד זאהה המורחק ופפ בייל הפצוע, מה שפגע קשות ביצירתיות ההתקפית. עבדה, שקיבל את הקרדיט בהרכב, התקשה להשפיע ונראה חסר ביטחון מול ההגנה הצפופה של ניו יורק, לפני שהוחלף בדקה ה-65. טוקלומטי, שמדורג במקום השלישי ברשימת "22 הצעירים המבטיחים מתחת לגיל 22", של ה-MLS, שיחק 90 דקות, אך נותר מבודד בחוד. הכדור כמעט ולא הגיע אליו באזורים המסוכנים, והוא נאלץ להמתין להזדמנויות שלא הגיעו.

במחצית הראשונה שלטה ניו יורק סיטי לחלוטין, 56% החזקת כדור ויתרון ברור בבעיטות (8:3). שארלוט נראתה לחוצה, איבדה כדורים פשוטים ונשברה הגנתית רגע לפני ההפסקה. במחצית השנייה נרשמה התאוששות קלה: 3 קרנות ב-10 הדקות הראשונות, שיפור בהנעת הכדור והפחתה בהחזקת הכדור של היריבה. הקבוצה כמעט השוותה מבעיטה חופשית של אשלי ווסטווד בדקה ה-56, אך השוער מאט פריס הדף בקלות. גם הניסיונות המאוחרים נעצרו אצל השוער, וההזדמנות האחרונה של ארצ’י גודווין בתוספת הזמן פגעה רק בצד הרשת. כעת שארלוט תצא למשחק גורלי בגומלין ביום שבת ביאנקי סטדיום, מגרשה הביתי של ניו יורק סיטי, ותצטרך לנצח כדי לכפות משחק שלישי ומכריע.

