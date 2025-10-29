אכזבה במכבי: לא באמת היינו שם, מרגיז וחבל

אכזבה עצומה במכבי תל אביב לאחר ההפסד אמש (שלישי) 99:85 לפנאתינייקוס במסגרת המחזור השביעי של היורוליג. הצהובים שוב החליפו מהלומות במשך שלבים נרחבים של המשחק ואף נראו טוב, אך היוונים חשפו את קבוצתו של עודד קטש בדיוק במקומות בהם היא הכי פגיעה והדבר היה שווה לחניכיו של ארגין עתאמן ניצחון חמישי העונה על חשבונה של מחזיקת גביע המדינה שירדה למאזן של שני ניצחונות אל מול חמישה הפסדים, וכשביום חמישי היא תפגוש את הכוכב האדום בלגרד שסופרת כבר חמישה ניצחונות רצופים.

"לא באמת היינו שם, היינו צריכים לעשות את הדברים טוב יותר", אמרו במכבי תל אביב שם כאבו את ההפסד, "היינו קרובים, אבל רחוקים", הוסיפו בכאב כאשר דיברו בסביבת הקבוצה על כך שכאשר עלו ליתרון היו צריכים לדעת ללחוץ על הגז כדי להגדיל את היתרון רק שבדומה למספר משחקים השנה, ואפילו להרבה יותר בשנה שעברה, בין כתוצאה מנאיביות ובין שמכאבי גדילה של קבוצה, ובין שפשוט מחוסר ריכוז היעדר יציבות ותיאום, מכבי תל אביב סופרת כבר חמישה הפסדים ביורוליג, בעונה שעברה היא הגיעה למספר המדובר במחזור ה-10.

תחילה חייבים לציין את העובדה שמה שמעצים את כל הבעיות היא העובדה שערב המחזור השביעי היה גם ערב פתיחתו של שבוע משחקים כפול, נוסף שלישי במספר, דבר שהוא חסר תקדים בהיסטוריה של היורוליג, כך שלא מעט קבוצות הראו עד כה שהן ממש לא היו מוכנות לרמת האינטנסיביות הזו בשלב כה מוקדם, אחרות היו מוכנות כי פשוט היו מנוסות יותר ואתמול לא היה שונה כאמור מלא מעט משחקים אחרים כי כן מכבי תל אביב לא מנוסה ועדיין לא מחוברת, אך היא כן מסוגלת לגרום ליריבות להזיע והיא אמורה להיות מסוגלת לסגור דברים מעט טוב יותר.

תמיר בלאט זורק (Pao BC)

במועדון דיברו על ניצחונות לפני המפגש עם הירוקים מאתונה, ובמחזור השביעי מה שאפיין את הכדורסל של הצהובים בשנים האחרונות תחת קטש הייתה היכולת ויותר מהיכולת הדומיננטיות בקרב על הלוחות שבולטת מאוד בהיעדרה, אז כן האופציות של מוזס רייט ודונטה הול התפספסו בקיץ וכרגע לא נמצא עדיין הסנטר שמוכן לעשות פעמיו מארצות הברית לעבר היורוליג, אירופה, אסיה או ישראל (תבחרו מה שבא לכם), אבל מי שכן היה אתמול הספסל אתמול וביום רביעי שעבר הוא קליפורד אמורוי, וכן הוא חסר ניסיון ומאוד בוסרי, אך אתמול היו תהיות מדוע השחקן ובמיוחד בערב שבו פנאתינייקוס פשוט עושה שמות בריבאונד ההתקפה לא זכה לזמן פרקט.

במועדון הסבירו: "נתנו להם לקחת יותר מדי ריבאונד התקפה ואפשרנו הזדמנות שניה ושלישית כשהמשחק צמוד, וזה מסוג הדברים שמפסידים לך את המשחק. העבירה הרביעית של רומן די סיבכה אותנו". וקליפורד? הוא נותר על הספסל וכן ברור שהוא צריך להשתפשף רק שאין איפה אבל אתמול? בדקות שבהן יורטסבן נראה כמו אימת המפעל בקטגוריית הריבאונד יכול מאוד להיות שהיה לו מקום הרי לפחות לעת עתה אין אופציה אחרת, וכפי שאמרו אנשי הקבוצה: "ידענו שהם קבוצה גדולה בסייז וזו הייתה הבעיה שלנו גם בברצלונה וגם פה נפלנו בזה".

עודד קטש (רועי כפיר)

"מרגיז וחבל", סיכמו אצל הצהובים שם הרגישו כי היו במשחק, אבל לא באמת בגלל נושא הריבאונד, את הדקות של ג'ימי קלארק הם ראו כנקודת אור, כאשר גם טי ג'יי ליף נראה טוב יותר ויותר ממשחק למשחק, הבעיה הייתה בדקות שבהן ג'ף דאוטין התקשה להיכנס לקצב ולוני ווקר הצליח להשיג את הנקודות שלו בצורה אגרסיבית שהייתה חסרה לצהובים, כששוב נראה שהיה מקום לתת לתמיר בלאט יותר דקות משחק, לצורך העניין מעבר לכך שהצליח לבוא ולעזור בהגנה (וכן רואים ממכבי תל אביב של עודד קטש גם דברים חדשים וטובים יותר) ול-6 האסיסטים שהיו לו במחצית הראשונה, חסרונו הורגש במשך לא מעט דקות גם ברבע האחרון.

בינתיים הצהובים נופלים בסייז ועוד במספר דברים בהגנה ובאגרסיביות ובקבוצה מכוונים לנסות ולתקן את מה שצריך מהמשחק מול פנאתינייקוס שבלט גם כאמור כפי שאמרו נגד ברצלונה ביום חמישי נגד הכוכב האדום בלגרד.