קאמבק אדיר לפילדלפיה, גם אוקלהומה מושלמת

הלילה בליגה הטובה בעולם לא אִכזב, ובגדול. פילדלפיה שמרה על מאזן מושלם אחרי מהפך בלתי ייאמן בוושינגטון, אוקלהומה נותרה בלתי מנוצחת גם בלי צ'ט הולמגרן, מילווקי חזרה לנצח בזכות הצגה של יאניס אנטטוקומפו, ומיאמי המשיכה לדהור עם חגיגה התקפית נוספת. ארבע קבוצות מושלמות, ארבע עלילות שונות, וכל אחת מהן השאירה חותם בלילה עמוס באקשן, דרמות וניצוצות של כוכבים. במשחק המאוחר, גולדן סטייט ניצחה בביתה את לוס אנג’לס קליפרס.

וושינגטון (3:1) – פילדלפיה (0:4) 139:134 לאחר הארכה

הסיקסרס ממשיכים להיראות כמו אחת הקבוצות הלוהטות בליגה. למרות שג'ואל אמביד שותף רק 23 דקות, פילדלפיה חזרה מפיגור עמוק של 19 נקודות בדרך לניצחון אדיר אחרי הארכה, כשהמאזן שלה נותר מושלם. טייריס מקסי, שנמצא בפתיחת עונה חלומית, סיים עם 39 נקודות ו-10 אסיסטים, והוביל ריצה מרהיבה בדקות הסיום, כולל קאמבק משוגע כשנראה שהמשחק כבר גמור. וושינגטון הובילה 109:122 פחות מחמש דקות לסיום, אך שלשות של מקסי וקוונטין גריימס (23 נקודות) הורידו את ההפרש. גריימס דייק מחוץ לקשת 38 שניות לסיום וקבע 126:126, וקריס מידלטון החטיא ניסיון ניצחון על הבאזר.

בהארכה, אדם בונה, האיש שבדרך כלל לא מקבל הרבה דקות, הפך לגיבור הערב. הסנטר הניגרי סיפק חמש חסימות (ארבע ברבע הרביעי ואחת קריטית בהארכה) ודאנק אדיר מריבאונד התקפה שהעלה את פילי ליתרון 131:132 חצי דקה לסיום. אמביד תרם 25 נקודות וטרנדון ווטפורד ערך בכורה עם 18 דקות על הפרקט.

פילדלפיה חוגגת (רויטרס)

אצל הוויזארדס, שספגו הפסד ביתי שני רצוף, אלכס סאר בלט עם 31 נקודות, 11 ריבאונדים ו-5 אסיסטים, בעוד קישון ג'ורג' רשם כמעט טריפל דאבל עם 20 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. הקבוצה של המאמן בריאן קיגן קלעה 110 נקודות בשלושת הרבעים הראשונים – אך קרסה לחלוטין ברבע הרביעי עם 16 בלבד.

אוקלהומה (0:5) – סקרמנטו (3:1) 101:107

גם בלי צ'ט הולמגרן הפצוע, האלופה ממשיכה לרוץ. אוקלהומה סיטי שמרה על מאזן מושלם ונותרה בלתי מנוצחת אחרי ניצחון נוסף, הפעם בבית מול סקרמנטו, שהוליכה במשך דקות ארוכות אך נכנעה למכונה המשומנת של שיי גילג'ס-אלכסנדר.

ווסטברוק מול שיי (רויטרס)

הכוכב הקנדי חתם את המשחק בשלשה גדולה 16 שניות לסיום, וסיים עם 31 נקודות ו-9 ריבאונדים, כולל רבע אחרון אדיר אחרי רבע שלישי חלש (1 מ-9 מהשדה). ארון וויגינס ואג’יי מיצ’ל תרמו 18 נקודות כל אחד, והעומק של הת’אנדר עשה את ההבדל.

הקינגס, שקלעו באחוזים מצוינים עד אמצע הרבע האחרון, כבר הובילו ב-10 הפרש ונראו בדרך לניצחון חוץ חשוב. אלא שגילג'ס-אלכסנדר הנהיג ריצת 0:11 שנחתמה עם דאנק של איזיאה הרטנשטיין והפכה את התוצאה.

זאק לאבין היה הקלע הבולט של סקרמנטו עם 23 נקודות, דמאר דרוזן הוסיף 19 וראסל ווסטברוק פתח לראשונה העונה והציג משחק לחימה טיפוסי, 16 נקודות ו-9 ריבאונדים. דומנטאס סאבוניס, שפגש את קבוצתו הראשונה ב-NBA, התקשה מול ההגנה הצפופה של OKC עם 10 נקודות בלבד ב-33% מהשדה, לצד 18 ריבאונדים ו-5 איבודים.

שיי גילג'ס אלכסנדר חוגג (רויטרס)

מילווקי (1:3) – ניו יורק (2:2) 111:121

הבאקס חזרו לנצח ובגדול. יאניס אנטטוקומפו היה פשוט גדול על הניקס, והוביל את קבוצתו למהפך אחרי פיגור של 12 נקודות במחצית. היווני סיים את הערב עם 37 נקודות, 8 ריבאונדים ו-7 אסיסטים, והראה שוב למה הוא אחד השחקנים הבלתי ניתנים לעצירה בליגה.

ראיין רולינס סיפק את משחק השיא בקריירה שלו עם 25 נקודות ו-4 חטיפות, בדיוק כשהקבוצה הייתה זקוקה לניצוץ נוסף. מילווקי, שהגיעה אחרי הפסד בקליבלנד וחסרה כמה שחקנים חשובים, התעלתה בדקות הסיום עם ריצת 0:8 שהכריעה את המשחק.

יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

בצד השני, ג'יילן ברונסון הצטיין עם 36 נקודות, אך נפצע ברגל במהלך הרבע הרביעי, רגע לפני שמילווקי פתחה את הריצה המכריעה. למרות שחזר לפרקט, הניקס איבדו את הקצב. מיקל ברידג'ס תרם 24 נקודות, 11 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, בעוד קארל אנתוני טאונס סיפק ערב חלש מאוד – 8 נקודות בלבד ב-2 מ-12 מהשדה. מילווקי שיפרה את מאזן הבית ל-0:2 ושברה רצף של חמישה הפסדים לניקס מאז דצמבר 2023.

מיאמי (1:3) – שארלוט (2:2) 117:144

אם יש קבוצה שמתחילה להיראות בלתי ניתנת לעצירה, זו מיאמי. ההיט רשמו ניצחון שלישי ברציפות והמשיכו להפגיז בהתקפה, עם ממוצע מדהים של 132 נקודות למשחק בארבעת המחזורים הראשונים.

חאימה חאקז ג'וניור שוב התפוצץ, עם 28 נקודות (20 מהן במחצית הראשונה), בזמן שבאם אדבאיו תרם 26 ואנדרו וויגינס הוסיף 21. גם בלי נורמן פאוול, שנפצע באימון הבוקר, מיאמי הציגה עומק מדהים מהספסל עם יתרון 33:58 בנקודות מהספסל – כולל תרומה של פל לה-רסון עם 17 נקודות ו-5 ריבאונדים.

גרדנר עם הכדור (רויטרס)

שארלוט, ששיחקה ללא ברנדון מילר הפצוע, הצליחה להתקרב ל-3 הפרש ברבע השלישי אך קרסה מול הגל ההתקפי של ההיט. לאמלו בול היה יעיל לפרקים עם 20 נקודות, 9 אסיסטים ו-8 ריבאונדים, אך איבד חמישה כדורים. קון קניפל, הרוקי המבטיח, המשיך להרשים עם 19 נקודות ו-5 שלשות, וקולין סקסטון הוסיף 18.

הקבוצה של אריק ספולסטרה סגרה את המחצית הראשונה בריצת 0:11 תוך שלוש דקות בלבד, עלתה ליתרון דו-ספרתי, ולא הביטה לאחור. עם אחוזים מצוינים מהשדה (69% לחאקז מתחילת העונה), מיאמי נראית שוב כמו מועמדת אמיתית לצמרת המזרח.

גולדן סטייט (1:4) - לוס אנג'לס קליפרס (2:2) 79:98

הווריירס חגגו בבית במשחק שבו בלטו ג’ימי באטלר עם 21 נקודות, חמישה ריבאונדים וחמישה אסיסטים, וסטף קרי שסיים עם 19 נקודות ושמונה אסיסטים. קרי קלע 7 מ-15 מהשדה, ובפעם השישית בלבד בקריירה הארוכה שלו לא היה אחד מארבעת הקלעים הבולטים של קבוצתו. ריצת 2:10 לקראת סוף הרבע השלישי, עם שלשות של באטלר ומוזס מודי, פתחה פער דו-ספרתי שהכריע את ההתמודדות.

הארדן מול באטלר (רויטרס)

אצל הקליפרס, ג’יימס הארדן סיים עם 20 נקודות כולן במחצית הראשונה, וקוואי לנארד הוסיף 18 ו-5 ריבאונדים, אך שניהם לא הצליחו למנוע נפילה חדה בקליעה. הקבוצה מלוס אנג’לס קלעה רק ב-36% מהשדה ו-6 מ-33 לשלוש, כשאיביצה זובאץ’ רשם דאבל-דאבל של 14 נקודות ו-13 ריבאונדים. אחרי שבעה ניצחונות רצופים מול הווריירס ושלושה ברצף באולם צ’ייס סנטר, הרצף נקטע ואל הורפורד, ששב מהיעדרות, עזר לגולדן סטייט לשמור על מאזן ביתי מושלם (0:3).