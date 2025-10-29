יום רביעי, 29.10.2025 שעה 04:59
כדורגל ישראלי

גביע הטוטו - תואר שישנה עונה לבית"ר ירושלים?

האזינו לפודקאסט: הצהובים שחורים זכו בתואר ראשון בעידן ברק יצחקי ואלמוג כהן. שועה המנהיג, מיכה איש המשחק, ירין לוי וההגנה שלמדה מטעויות העבר

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד ג'בארה)

יש תואר, יש גביע, אומנם זה גביע הטוטו אבל זה תואר ראשון של יצחקי ואלמוג כהן מאז שהגיעו ובית”ר ירושלים מציגה - קבוצה שיכולה לרוץ לאליפות. גיא בן זיו, קובי מויאל ואושרי דודאי מסכמים משחק גמר נהדר בפודקאסט בית”ר. 

שועה - מנהיג, גאון, מיכה - איש המשחק, ירין לוי - שנה הבאה באירופה, קראבלי וגדרני - וואוו, קאלו - פנטסטי. 

בית״ר ירושלים מחזירה לאוהדים בגדול עם תואר על חשבון הפועל תל אביב שאיימה שלא תגיע למשחק - איימה וקיימה. 

בית״ר העלימה את הפועל דרך שליטה מלאה במרכז המגרש, הלחץ הגבוה עבד, ההגנה למדה מטעויות העבר ובית״ר לא הייתה מופקרת. 

בית״ר הייתה טובה, האנרגיות יגיעו בשבוע הבא לטדי שיהיה סולד אאוט מול באר שבע. למעשה שני המשחקים הקרובים מול באר שבע ומכבי תל אביב יקו סופית - האם בית״ר רצה העונה לאליפות. האזנה נעימה.

https://omny.fm/shows/onepodcastbeitar/8756e0f4-055a-4cdc-93f7-b3840171b15b/embed?style=cover
