יום רביעי, 29.10.2025 שעה 04:59
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
218-169נאפולי1
187-149מילאן2
183-88רומא3
1511-198אינטר4
147-138בולוניה5
137-139אטאלנטה6
135-98קומו7
128-98יובנטוס8
1212-108אודינזה9
117-118לאציו10
1110-98קרמונזה11
1114-88טורינו12
109-88ססואולו13
910-88קליארי14
77-38פארמה15
614-79לצ'ה16
511-48ורונה17
412-78פיורנטינה18
412-58פיזה19
311-48גנואה20

נאפולי המשיכה לנצח, 1:1 בין אטאלנטה למילאן

האלופה רשמה 0:1 קטן על לצ'ה שהחמיצה פנדל, אנגיסה כבש והכריע עבור הקבוצה של קונטה. תיקו שני רצוף לרוסונרי, הקבוצה מברגמו עדיין לא נכנעה העונה

|
נאפולי חוגגת (IMAGO)
נאפולי חוגגת (IMAGO)

המחזור התשיעי בליגה האיטלקית נפתח היום (שלישי) עם שני משחקים, כולל של האלופה נאפולי. החבורה של אנטוניו קונטה התארחה אצל לצ’ה הצנועה והשיגה 0:1 קטן. בנוסף, מילאן פגשה את אטאלנטה שטרם הפסידה העונה והשתיים נפרדו ב-1:1.

לצ’ה – נאפולי 1:0

התכולים הגיעו אחרי הניצחון הגדול על אינטר במחזור הקודם ורצו להמשיך במסלול הנכון כדי לשמור על הפסגה. למזלם, המארחת פספסה הזדמנות לעלות ליתרון מפתיע כשבדקה ה-59 פרנצ'סקו קמארדה החמיץ פנדל. עשר דקות לאחר מכן, אנדרה-פרנק זמבו אנגיסה כבש מבישול של דוד נרס והכריע לזכות מחזיקת הסקודטו את המשחק.

אטאלנטה – מילאן 1:1

תיקו שני ברציפות לרוסונרי. זה התחיל טוב מאוד עבור החבורה ממילאנו עם גול כבר בדקה הרביעית, עליו היה חתום סמואלה ריצ'י. בדקה ה-35, אדמולה לוקמן מצא את השוויון והתוצאה נותרה בעינה עד לשריקה האחרונה. הקבוצה הביתית, כאמור, נותרה ביחד עם באיירן מינכן כאחת מתוך שתי הקבוצות היחידות שטרם נכנעו בליגה בחמש הליגות הבכירות של אירופה. 

סנטיאגו חימנס בפעולה (IMAGO)סנטיאגו חימנס בפעולה (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */