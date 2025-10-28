יום רביעי, 29.10.2025 שעה 00:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

קמארה מחכה להחלטת המועדון וחושש שישוחרר

חשיפת ONE: על פי שחקנים במכבי ת"א, הבלם ממתין לתשובת הצהובים אחרי שהכה את רז שלמה ולפחות לפי ההתנהלות, התחושה היא שהאלופה נוטה לעבר פרידה

|
מוחמד עלי קמארה (עמרי שטיין)
מוחמד עלי קמארה (עמרי שטיין)

הדרמה במכבי תל אביב סביב עלי קמארה עדיין לא הוכרעה. אחרי חשיפת ONE על העימות הקשה עם רז שלמה, שהסתיים בכך שהבלם הגינאי הכה את הישראלי בפניו בסיום ה-1:3 על עירוני קריית שמונה, קמארה ממתין לשמוע מהי החלטת המועדון לגביו ועל פי שחקנים בקבוצה ששיתפו את קרוביהם ביממה האחרונה, הם מבינים שהשחקן חושש מאוד מכך שהוא ישוחרר ואלו התחושות שלו. 

הלך הרוח ביממה האחרונה בקריית שלום הוא די ברור. הצד של קמארה, כך נראה, פחות מעניין את מכבי ת”א שמבחינתה לא מוכנה לקבל מקרה אלימות כה קשה מצד שחקן בקבוצה. לפחות על פי ההתנהלות, התחושה היא שהאלופה נוטה לעבר פרידה מהשחקן. מדובר בצעד חריג ודי קיצוני, שכן תקריות אלימות בחדרי הלבשה הן לא משהו שלא קורה בקבוצות כדורגל, אך זה כן אירוע שלא נתקלנו בו הרבה שנים בקריית שלום. 

קמארה שיתף חלק מחבריו שהוא גם מרגיש כי דרכו במועדון עומדת בפני סיום. הקבוצה התאמנה היום (שלישי) ולשחקן נמסרה הודעה בשעות הבוקר שהוא מושעה עד אשר תתקבל החלטה סופית בעניינו, כאשר מן הסתם, במועדון ממתינים גם הם לשמוע מהי עמדת הבעלים, מיץ’ גולדהאר, ואיך הוא רוצה לטפל באירוע באופן סופי. כאמור, הלך הרוח בשלב הזה על פי כל מי שקרוב למועדון נוטה לעבר פרידה מהשחקן אלא אם תתרחש תפנית משמעותית. 

מיץמיץ' גולדהאר, מחכים לשמוע את עמדתו (אופיר מגדל)

במצב שבו קמארה אכן ישוחרר, כמובן שאין חלון פתוח ומכבי ת”א לא תוכל לעשות משהו בסגל עד ינואר והיא תהיה עם זר אחד פחות, כאשר מצבת הבלמים שלה תצומצם ותהפוך בעייתית מאוד כשבסגל יהיה רק את איתי בן חמו כמחליף, אלא אם ז’רקו לאזטיץ’ יתחיל לשחק עם טייריס אסאנטה כבלם ונועם בן הרוש יכנס לעמדת המגן הימני במקום. 

פרידה מקאמרה מן הסתם תשלח את מכבי ת”א לעבר ניסיונות להחזיר את סתיו למקין, איתו הם נמצאים בקשר מזה כחודשיים כפי שכבר נחשף בפודקאסט מכבי ת"א בערוץ הפודקאסטים של ONE עוד לפני שבכלל התרחשה פרשת קמארה. 

סתיו למקין, יחזור לצהוב? (רדאד גסתיו למקין, יחזור לצהוב? (רדאד ג'בארה)

אגב, הערב השחקנים יצאו ביחד למסעדה, בילוי קבוצתי שנקבע מראש. בתיעודים שעלו לרשת בסטורי של השחקנים היה נראה כי הקבוצה שומרת על מצב רוח טוב והשחקנים חגגו יחדיו, כאשר באחת התמונות היה ניתן לראות את הפגיעה בפניו של שלמה.

רז שלמה במסעדה (אינסטגרם)רז שלמה במסעדה (אינסטגרם)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */