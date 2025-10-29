"דניאל פרץ בקושי נבחן, לא היה יכול להצטיין"

אחרי שבועות ארוכים על הספסל, דניאל פרץ סוף סוף קיבל את ההזדמנות שלו בשער של המבורג, במשחק גביע החוץ מול היידנהיים. זה היה משחקו הרשמי הראשון של השוער הישראלי במדי הקבוצה מאז הגיע אליה בהשאלה מבאיירן מינכן, והוא הסתיים בניצחון 0:1 והעפלה לשלב הבא של הגביע הגרמני.

מאמן המבורג, מרלין פולצן, הודיע עוד לפני המשחק כי פרץ יקבל את הקרדיט בין הקורות: "דניאל פרץ יהיה בשער. הוא קיבל את התפקיד הזה, מתאמן מדי יום ברמה גבוהה מאוד, ומפגין גם איכויות מנהיגות מוחלטות. לכן הוא בהחלט ראוי לשחק", אמר המאמן.

עבור פרץ, שהיה מאוכזב מהעובדה שלא שותף עד כה ואף רמז כי ייתכן שיבקש לעזוב אם מצבו לא ישתנה, זו הייתה הזדמנות להוכיח את עצמו, אך היריבה כמעט שלא איימה עליו במהלך המשחק. ב‘בילד’ נכתב: "ההופעה של השוער המושאל מבאיירן במשחק הרשמי הראשון שלו בהמבורג עוררה ציפייה רבה. הבעיה – היידנהיים כמעט שלא בחנה אותו והוא לא הצליח להצטיין כלל”.

דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)

“עם זאת, ניתן היה להבחין במספר בעיטות שוער לא מדויקות רבות מצידו של שוער נבחרת ישראל. יריבו, הויר-פרננדס, שיחזור לשער ביום ראשון מול קלן, מחזיק ביתרון ברור מבחינת יכולת משחק הרגל", הוסיפו.

למרות הביקורת, פרץ יכול להתנחם בכך שפתח את דרכו במועדון בניצחון ובשמירה על שער נקי. כעת, יהיה עליו להמשיך להרשים באימונים כדי להיאבק על מקומו בהרכב, במיוחד לאור העובדה שהשוער הראשון, דניאל הויר-פרננדס, צפוי לחזור להרכב כבר במחזור הקרוב בבונדסליגה.