גביע הטוטו 25-26
 גביע הטוטו 
00-00מכבי ת"א1
00-00הפועל ב"ש2
 בית 1 
94-64הפועל חיפה1
69-94מכבי בני ריינה2
64-44עירוני ק"ש3
44-44עירוני טבריה4
46-44בני סכנין5
 בית 2 
94-74הפועל ת"א1
94-74הפועל ירושלים2
77-74מכבי נתניה3
36-64הפועל פ"ת4
18-24מ.ס אשדוד5

גדראני יעבור MRI בברך, שועה סובל ממתיחה

במועדון מודאגים ממצבו של הבלם, וחוששים שהיא תגרור היעדרות ארוכה. טרם ברור מצבו של הכוכב, שהתעמת עם מאמן השוערים דודו בן הרוש בסיום המשחק

|
לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)
לוקה גדראני מפונה על האלונקה (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים סיימה עם תואר ראשון הערב (שלישי) עם 1:2 בגמר מול הפועל ת”א, אך לצערה לא הכל ורוד. לוקה גדראני וירדן שועה הוחלפו בגלל פציעות תוך כדי המשחק, כשהאחרון אף נקלע לעימות בסיום.

גדראני יעבור בדיקת MRI בברך מחשש לקרע ברצועה הצולבת, ובמועדון יש חשש מפציעה קשה שתגרור היעדרות לתקופה ארוכה. בבית”ר אמרו בנושא: “הפציעה לא נראית טוב”.

בנוסף, ירדן שועה סובל ממתיחה במפשעה לאחר שהוחלף בדקה ה-50, ובבית”ר ירושלים עדיין לא יודעים לומר בוודאות מה חומרת הפציעה שלו, כשהוא ייבדק.

ירדן שועה יוצא מאוכזב (רדאד גירדן שועה יוצא מאוכזב (רדאד ג'בארה)

בנושא אחר, לקראת סיום המשחק התרחשה תקרית בין ירדן שועה למאמן השוערים, דודו בן הרוש. ויכוח בין השניים הגיע כמעט למגע פיזי, כשהדבר נבע כתוצאה מהעצבים מהספסל של בית”ר על השופט שלא שרק לסיום.

ירדן שועה התעצבן על מאמן השוערים של המועדון, לאחר שזה ניסה להרגיע את הרוחות והעיר לו אישית על כך שדיבר עם השופט הרביעי ואמר לו שנגמר הזמן. מהר מאוד האירוע הסתיים והשניים התחבקו ושמו את התקרית מאחוריהם.

