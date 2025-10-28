יום רביעי, 29.10.2025 שעה 00:05
אבי נמני

גמר במעמד צד אחד של בית"ר

אבי נמני בטור אישי ל-ONE: הקבוצה של יצחקי נראית יותר בוגרת והגיעה יותר מוכנה לגמר. אליניב ברדה צריך להיות מודאג מאיך שהפועל ת"א נראתה הערב

מהיום שגביע הטוטו יצא לדרך לא זכור לי עניין כל כך גדול בגמר המפעל. זה החל עם היערכות יוצאת דופן של המשטרה וכוחות הביטחון על מנת לשמור על הסדר והבטיחות של אוהדי שתי הקבוצות. זה נמשך עם אמירות מתסיסות בכלי התקשורת מכל כיוון אפשרי ובעיקר השנאה ההיסטורית בין מחנות האוהדים, כולל כמובן המטען העצום של המפגשים בין בית”ר ירושלים להפועל תל אביב.

לאורך שנים זה הפך להיות מאבק ספורטיבי, עם ניחוח פוליטי באוויר בעיקר לאחר אירועי הדרבי המחפירים לפני עשרה ימים. אחרי כל ההכנות לקראת מלחמה מחוץ לכר הדשא, הגיע רגע האמת של השחקנים לתת את דברם על כר הדשא. אליניב ברדה הגיע הערב לסמי עופר אחרי טראומת הדרבי והפסד למכבי נתניה בליגה מול ברק יצחקי, שהגיע אחרי ניצחון חוץ מרשים של בית״ר ירושלים נגד הפועל חיפה עם רצון עז של שני הצדדים להניף בסוף הערב את הגביע הנכסף. 

בפועל, על כר הדשא קיבלנו משחק במעמד צד אחד – בית”ר ירושלים באה מוכנה למעמד הגמר עם הגנה חזקה, מאורגנת ומסודרת, שילוב עם קישור דינמי בראשות דור מיכה, וכמובן אצילי ושועה עם פעולות אישיות איכותיות שהכריעו את המשחק. בצד השני, ברדה צריך להיות מוטרד מאיך שהפועל תל אביב נראתה הערב על כר הדשא. לא ראיתי בצד האדום אף מנהיג לאורך כל המשחק, הגנה איטית ומסורבלת, מרכז מגרש לא מאוזן בלי פיזיות מבחינה הגנתית ובלי שום יצירתיות מבחינה התקפית, ועוד יותר מדאיג - הקלילות שבה בלמי הקבוצה מהבירה העלימו את דאפה על כר הדשא. 

שחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד גשחקני בית"ר ירושלים מניפים את גביע הטוטו (רדאד ג'בארה)

הקונצרט הירושלמי החל עם שער יתרון של דור מיכה, לאחר מהלך שהחל עם עומר אצילי באגף ימין, המשיך עם הדיפה לא טובה של צור ובישול של שועה לבעיטת יעף של מיכה מקרוב לרשת של האדומים. שער שלמעשה גם נתן את האות לתחילת החגיגות של הצהובים-שחורים, ששלטו באופן מוחלט על המשטח הירוק.

במחצית השנייה, ברדה ניסה להרים את חניכיו עם חילופים, אבל גם המהלך הזה לא צלח כאשר מוזי שנכנס מחליף חילץ כדור בפעולה הגנתית נהדרת העביר קדימה למיכה שהכניס כדור עומק גאוני לקאלו, שכבש את השני של בית”ר, שנראית קבוצה יותר בוגרת מהעונה שעברה.

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

נכון, עדיין לא מושלמת, אבל לחלוטין תאבק בצמרת הגבוהה, כאשר רצף ניצחונות ויציבות יכולים לתת לקבוצה של ברק אברמוב המון אוויר לקראת ההמשך. בצד האדום, ברדה יצטרך לאסוף את השברים, יש עוד עונה ארוכה ועם סגל השחקנים הקיים הפועל תל אביב תהיה חייבת להיאבק על כרטיס לאירופה. 

בנוסף, קרדיט גדול מגיע הערב לקהלים של שני המועדונים שהתנהגו למופת ועזרו למשטרה שעשתה עבודה מקצועית ואיכותית והצליחה להעביר את המשחק בצורה חלקה. כולם כולל כולם הוכיחו לנו הערב שבגרות ואחריות של כל המעורבים נותנת לנו טיפה אופטימיות, שמאורעות הדרבי לא יחזרו בעתיד, לפחות הקרוב, עם זווית חיובית הערב שהוכיחה לכולנו שאפשר גם אחרת.

