המדורג 31 הדהים את אלקראס בפאריס מאסטרס

עייפות של סוף השנה? קמרון נורי הוותיק ניצח 6:4, 3:6, 4:6 את הכוכב הספרדי ועלה לסיבוב השלישי בטורניר היוקרתי בצרפת. בקרוב: טורניר סוף השנה

קרלוס אלקראס (IMAGO)
קרלוס אלקראס (IMAGO)

ירידת מתח, עייפות של סוף השנה, הכל כנראה נכון, כי הערב (שלישי) קיבלנו הפתעה גדולה במאסטרס היוקרתי בפאריס – קמרון נורי הבריטי הוותיק מהמקום ה-31 הדהים את כוכב העל של הטניס העולמי, קרלוס אלקראס, אחרי מותחן רציני באולם שבצרפת.

הספרדי ניצח את הסט הראשון 4:6, הפסיד בשני 6:3 מול טניס איכותי ומפתיע של יריבו השמאלי מבריטניה שהראה הרבה אופי וגם סיים לרוב היטב ליד הרשת. הסט השלישי הוכרע ב-4:6 והבריטי חגג בסיום והניף את ידיו למעלה, עם אחד הניצחונות הגדולים בקריירה שלו.

זה היה בסך הכל הסיבוב השני ואין ספק שאלקראס בדעיכה אחרי ההפסד לסינר בגמר טורניר הראווה בדובאי, אך הערב זה כבר היה רחוק מראווה בלבד וקרליטו, שנראה הרחק משיאו, נפרד מהטורניר היוקרתי כבר בשלב כל כך מוקדם. באופק שלו כמובן, טורניר סוף השנה, שיחל ב-9.11 בטורינו.

