יום חמישי, 30.10.2025 שעה 19:43
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
223-169ארסנל1
1811-169בורנמות'2
177-179טוטנהאם3
177-119סנדרלנד4
167-179מנצ'סטר סיטי5
1614-159מנצ'סטר יונייטד6
1514-169ליברפול7
158-99אסטון וילה8
1411-179צ'לסי9
139-129קריסטל פאלאס10
1314-149ברנטפורד11
128-99ניוקאסל12
1215-149ברייטון13
1112-99אברטון14
1114-99לידס15
1017-129ברנלי16
814-99פולהאם17
517-59נוטינגהאם פורסט18
420-79ווסטהאם19
219-79וולבס20

"הולאנד עוקב מקרוב אחרי עתידו של ויניסיוס"

הברזילאי לא מוותר בדרישותיו לחוזה חדש, ובריאל מדריד מתחילים לשקול למכור אותו ולחפש לו מחליף בצל המשבר עם אלונסו, כשהנורבגי הוא המועמד העיקרי

|
הולאנד ו-ויניסיוס (IMAGO)
הולאנד ו-ויניסיוס (IMAGO)

ויניסיוס ג’וניור ממשיך להקשות על ריאל מדריד בנושא חידוש חוזהו. הוא עומד על דרישותיו הכספיות מבלי להתפשר על מגבלות השכר שקבע המועדון. חוזהו הנוכחי מסתיים ב-2027, והוא מתכוון לסיים את ההתקשרות ולעזוב בחינם אם לא יושג הסכם חדש. ייתכן שיחפש יעד שיעמוד בדרישותיו הכלכליות.

בריאל מדריד לא ממהרים, אך יש להם קו מחשבה ברור. הם ינסו לשכנע את הברזילאי לחדש את חוזהו, הם רוצים שיישאר, אך לא בכל מחיר. ויניסיוס רוצה להשתכר כמו קיליאן אמבפה, הוא מסרב להבין שאם הצרפתי מרוויח יותר ממנו, זה משום שהגיע בחינם וזכה לבונוס חתימה גדול. המועדון השקיע יותר מ-45 מיליון אירו כדי לרכוש את הברזילאי מפלמנגו, זו הייתה ה"פרמיה" ששילמה ריאל מדריד עבור פרויקט מבטיח של שחקן שהיה בזמנו בן 18.

ויניסיוס מסרב להבין זאת, אף על פי שריאל מדריד מוכנה לשלם לו 20 מיליון אירו נטו לעונה, סכום שעשוי לעלות עד 25 מיליון עם עמידה ביעדים. מעבר לכך, לא. במועדון מודעים לכך שמעבר לקו הזה יפתח פתח לשחקנים נוספים לדרוש העלאות שכר כשהם מצטיינים. זו המדיניות של פלורנטינו פרס, ואם הוא לא יקבל אותה, כפי שקרה לשחקנים רבים לפניו, הוא כבר יודע היכן הדלת.

ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות

ואם אפשר, כבר בקיץ הקרוב. במועדון רוצים למצוא קבוצה שתשלם סכום גבוה ותאפשר ביצוע של רכישת ענק. “הראשון ברשימה הוא ארלינג הולאנד שעוקב אחרי העתיד של ויניסיוס. זו לא תהיה עסקה פשוטה, הם יודעים זאת, אך היחסים עם סוכנתו, רפאלה פימיינטה, טובים, והיא מעולם לא שללה מהלך עתידי. גם השחקן עצמו לא שלל זאת, למרות שחתם במנצ’סטר סיטי עד 2034”, ניתחו בתקשורת הספרדית.

באנגליה ישנם קולות בעלי משקל, כמו זה של קית’ וינס, מנכ"ל אסטון וילה לשעבר, שרואה את המעבר כאפשרי: “אני חושב שהולאנד עשוי לעזוב בסוף העונה. דובר רבות על האפשרות שוויניסיוס יעזוב את ריאל מדריד לסעודיה. השמועות על 200 מיליון אירו עבור הברזילאי עשויות להיות הגורם שיאפשר לריאל מדריד להגיש הצעה על הנורבגי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
