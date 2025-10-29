"ווסטהאם מעוניינת להחתים את דרו מברצלונה"

פדרו פרננדס "דרו" הצעיר (בן 17) כבר השתתף בשני משחקים עם הקבוצה הבוגרת של ברצלונה העונה, מול ריאל סוסיאדד ואולימפיאקוס, והציג ניצוצות של איכות שלא נעלמו מעיני הצופים. לקשר ההתקפי חוזה בברצלונה עד 2027, וב’מונדו דפורטיבו’ דווח כי למועדון יש תוכנית להבטיח את המשך דרכו לטווח הארוך, אך הפוטנציאל הגבוה שלו הופך אותו למועמד מבוקש בשוק, וכמה קבוצות עוקבות מקרוב אחר מצבו.

כישרונו של דרו אינו מוטל בספק, ובאנגליה מדווחים כי ווסטהאם עוקבת אחרי שחקן ברצלונה הצעיר במטרה שיעזור לה לצאת מהמשבר. הלונדונים פתחו את העונה בצורה רעה מאוד, והם מדורגים במקום הלפני אחרון בטבלת הפרמייר ליג עם ארבע נקודות בלבד מתשע המחזורים הראשונים. הם כבר החליפו מאמן לאחר פיטוריו של גרהאם פוטר והגעתו של נונו אספיריטו סנטו. העיתונאי אלן ניקסון פרסם כי סקאוטים של ווסטהאם עוקבים מקרוב אחרי דרו, וכי המועדון שוקל להגיש עליו הצעה בחלון ההעברות של החורף.

על פי אותו דיווח, ווסטהאם רוצה לפעול במהירות כדי למנוע את עליית מחירו של דרו בחודשים הקרובים. פרופיל בוגר לה מאסיה עשוי להעניק פוש חדש לווסטהאם, אך מציינים כי יהיה עליהם לשכנע את הקשר הצעיר לוותר על חלום ההצלחה שלו כשחקן ברצלונה, ולהצטרף למאבקי ההישרדות בפרמייר ליג, לא משימה פשוטה.

דרו פרננדס (IMAGO)

שוויו של דרו בשוק, לפי אתר "Transfermarkt", עומד על חמישה מיליון אירו, אך אם ימשיך בהתקדמותו, מחירו צפוי לעלות, כפי שקרה לשחקנים צעירים אחרים שגדלו בלה מאסיה בשנים האחרונות.