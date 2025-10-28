יום רביעי, 29.10.2025 שעה 04:57
כדורסל ישראלי

הפועל ת"א מנסה לגייס משקיעים במימון המונים

לאדומים קמפיין ב'פיפלביז', פלטפורמה בה התורמים מקבלים גם אחוזי בעלות. ינאי: "רוצה שנהיה הטובים באירופה". סכום ההשקעה המינימלי: 100 אלף שקלים

|
עופר ינאי ואסף רפפורט (רועי כפיר)
עופר ינאי ואסף רפפורט (רועי כפיר)

הפועל תל אביב ממשיכה לחפש משקיעים למועדון, ועכשיו בדרך קצת אחרת, אפשר לומר ייחודית – דרך פלטפורמת מימון ההמונים ‘פיפלביז’. המודל של אותה פלטפורמת השקעות מהצד המשקיע היא תרומה של מימון למקור מסוים ובתמורה המממנים מקבלים אחוזי בעלות, נתח פיננסי בחברה או זכות להכנסות עתידיות.

האדומים פתחו קמפיין מימון ב’פיפלביז’ והגדירו את המטרות שלהם: “לבסס את הפועל כמועדון הכדורסל המוביל בישראל ואחד המועדונים הבכירים באירופה, בשיתוף פעולה עם קהילת אוהדים ייחודית, מחויבת ונלהבת”. הבעלים עופר ינאי צוטט גם כן: “רוצה שהפועל ת"א תהיה קבוצת הכדורסל הטובה ביותר באירופה”.

לאותו קמפיין יש הגדרות ברורות, שמתאימות לסדר הגודל של ההשקעה הרצויה מבחינת המועדון. סכום ההשקעה המינימלי בקמפיין הוא 100 אלף שקלים, כשכמות של 35 משקיעים יכולה להשקיע. הפועל ת”א אף הבהירה שמסמכי הקמפיין ייחשפו במלואם למשקיעים רלוונטיים בלבד.

שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)שחקני הפועל תל אביב (רועי כפיר)

הדרך הזו של הפועל ת”א למצוא משקיעים מצטרפת לדיווחים האחרונים על כניסה אפשרית כשותף במועדון של אסף רפפורט,  מנכ”ל חברת ‘וויז’ אליה שייך גם גילי רענן שמחזיק ב-15 מאחוזי הבעלות אצל האדומים.

המייסדים של ‘פיפלביז’ הם אור בנון, יזם שנבחר לאחרונה לרשימת הצעירים מתחת ל-30 של פורבס, ויזם נוסף בשם אורן המבורגר. באתר של הפלטפורמה הרחיבו: “השינוי החל לחלחל במדינות רבות נוספות: קנדה, אוסטרליה, בריטניה ועוד הצטרפו למהפכה.

בישראל, התקנות נכנסו לתוקף בסוף 2017 כאשר ‘פיפלביז’ השיקה והחלה לגייס את הגיוס הראשון לחברת Innocann Pharma באוגוסט 2018. שנה לאחר מכן, החברה הנפיקה בבורסה הקנדית וסידרה ל-522 משקיעים רווח של 50%. מאז, ‘פיפלביז’ ממשיכה להציע לציבור השקעות במיזמים פורצי דרך החל מ- 2,500 שקלים ומזמינה אתכם לקחת חלק בהצלחות של אומת הסטארט-אפ”.

