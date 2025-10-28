לראשונה: דניאל פרץ יפתח בהרכב המבורג

תקופה לא קלה בכלל עוברת על דניאל פרץ. בבאיירן מינכן הצ’אנס לא ממש הגיע וההשאלה להמבורג החלה עם ספסול גם שם ושהוא שוער שני, ועל כל אלו תוסיפו כמה טעויות לא נעימות במדי הנבחרת. השוער הישראלי ינסה לפתוח דף חדש, כאשר הערב (19:30) הוא יפתח בין הקורות של המבורג בגביע נגד היידנהיים.

זו בעצם הבכורה הרשמית של דניאל פרץ במדי הכחולים, אליהם הוא עבר בהשאלה מבאיירן מינכן בקיץ האחרון במחשבה או אולי אפילו בידיעה שהוא יהיה השוער הראשון, אבל בסוף דניאל פרננדס קיבל את אפודת השוער הראשון, ופרץ השני.

אם נשים בצד את משחקי נבחרת ישראל, המשחק הרשמי האחרון של דניאל פרץ ברמת מועדונים היה אי שם ב-20 בדצמבר ב-2024, לפני כמעט שנה, אז ניצל פציעה של מנואל נוייר ושיחק שלושה משחקים ברציפות בליגה. המפגש ההוא היה נגד לייפציג, ונגמר ב-1:5.

בעונה שעברה פרץ שיחק חמישה משחקים בסך הכל במדי באיירן. שלושה בליגה: 2:4 על אותה היידנהיים, הפסד 2:1 למיינץ, ה-1:5 נגד לייפציג, 1:5 על שחטאר בליגת האלופות והפסד 1:0 נגד באייר לברקוזן בגביע הגרמני. נזכיר, הוא מושאל להמבורג מאלופת גרמניה ללא אופציית רכישה.