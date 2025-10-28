יום שלישי, 28.10.2025 שעה 15:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

המשטרה הקבילה בין אירועי מזרח התיכון ליציעים

בסרטון רשמי, במשטרה השוו בין פירוטכניקה בקהל לבין אלימות במזרח התיכון. הפועל תקפה: "דמם של האוהדים הותר. לא יכולים לקחת אחריות שכולם יחזרו"

|
המשטרה בבלומפילד (ראובן שוורץ)
המשטרה בבלומפילד (ראובן שוורץ)

יש משחקים בכדורגל הישראלי שהם מעט יותר רגישים מהשאר, ושהמשטרה מתכוננת אליהם עם יותר כוחות ויותר תשומת לב, למשל כמו בדרבי התל אביבי, שלא שוחק בסופו של דבר, או כמו המפגש הערב (שלישי, 20:30) בדמות גמר גביע הטוטו בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים באצטדיון סמי עופר.

לקראת המשחק, משטרת ישראל הוציאה מטעמה סרטון רשמי שבה היא רושמת “מצאו את ההבדלים”, עם סרטונים של מופעי פירוטכניקה ביציעים של אוהדים בכדורגל ואירועים של לחימה במזרח התיכון, ובכך בבירור עורכת השוואה בין שני סוגי האירועים הללו. נרשם: “חלק מהצילומים צולמו במזרח התיכון, חלק במגרשי הכדורגל, מצאו את ההבדלים”.

בהפועל תל אביב זעמו על הווידאו, והוציאו הודעה תקיפה במיוחד: “מועדון הכדורגל הפועל תל אביב מזועזע מהסרטון המבחיל והמסוכן שפרסמה משטרת ישראל. אנו קוראים בקריאה דחופה לאנשי ההתאחדות לכדורגל, מנהלת הליגות, גורמי האכיפה והחוק, לצאת בקול אחיד ומרגיע לקראת המשחק הערב ולגנות בכל תוקף את את המסר הנורא שבסרטון”.

“צריך להגיד זאת בבירור ומבלי להתייפייף, דמם של אוהדי הכדורגל בישראל הותר. אנו מתריעים מראש, האסון הגדול קרוב מתמיד - וכשהוא יגיע, לגורמי האכיפה שאמונים על שמירה על הסדר, יהיה חלק עיקרי בו. אנו קוראים מכאן לאוהדי הקבוצה שמגיעים הערב לאצטדיון סמי עופר לנהוג באיפוק ולא להיגרר לפרובוקציות. המועדון מודיע בצער רב, שהיינו שמחים לקרוא לכם להגיע בהמוניכם למשחק כדורגל מרגש, אך אנו לא יכולים לקחת אחריות על כך שכולם יחזרו לביתם בשלום”.

“מועדון הכדורגל הפועל תל אביב לא ישלים עם התנהגות ברוטלית ואלימה כנגד אוהדיו המסורים וימשיך לעמוד על זכותם של אוהדי כדורגל לצפות ולתמוך בקבוצתם מבלי לחשוש לבריאותם”.

