הרצליה ממשיכה בגביע, מ.כ כפר סבא הפתיעה

סיבוב ז’ בגביע המדינה הסתיים היום (שלישי), במוקד קיבלנו את מכבי הרצליה שניצחה 0:2 את הפועל עכו, מ.כ כפר סבא הפתיעה וניצחה 0:1 את הפועל ראשון לציון, הפועל אום אל פאחם ניצחה 1:2 את מ.ס קריית ים, הפועל רמת גן ניצחה 2:3 מכבי עירוני אשדוד ובתום הארכה מכבי קריית אתא ביאליק ניצחה 2:3 את הפועל עפולה.

מכבי הרצליה – הפועל עכו 0:2

הקבוצה מהשרון שנמצאת בחלק העליון של טבלת הליגה הלאומית ניצחה את האורחת מהצפון ועלתה לשלב הבא. המחצית הראשונה הציגה הרבה מאוד החטאות והייתה מאוד מנומנמת, אך במחצית השנייה, המארחת נכנסה לקצב טוב והבקיעה שני שערים נפלאים, כאשר השער שבלט היה לא אחר מהראשון, רן ואטורי בעט כדור חופשי מושלם והדביק את הכדור לרשת.

דקה 61, שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 0:1: רן ואטורי ניגש לבעוט בעיטה חופשית ממצב מסוכן והדביק את הכדור לרשת לאחר בעיטה מושלמת

רן ואטורי ומכבי הרצליה חוגגים את השער הראשון (רועי כפיר)

דקה 67, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-0:2: התקפה מתפרצת נהדרת של הצהובים הגיעה לאוהד ברזילי שבעט בעיטה נהדרת לשער לאחר שנשאר לבדו מול השוער

שחקני הרצליה חוגגים (רועי כפיר)

אוהד ברזילי חוגג (רועי כפיר)

אוהד ברזילי חוגג את השער השני (רועי כפיר)

מ.כ כפר סבא – הפועל ראשון לציון 0:1

קבוצת האוהדים, שנוזגה מחדש רק לפני שנתיים והצליחה לעלות שתי ליגות בשנתיים, אירחה את הקבוצה מעיר היין שהייתה פייבוריטית לניצחון אך הופתעה על ידי עידן דוד וחניכיו. האורחים היו יותר דומיננטיים, החזיקו יותר בכדור ובעטו יותר לשער, אך הירוקים היו יעילים יותר, הבקיעו שער מהתקפה מתפרצת של באדיר סאבר בדקה ה-41, הצליחו להפתיע את הראשל”צים ועלו לסיבוב הבא. האם יש לנו סינדרלה חדשה?

דקה 41, שער! כפר סבא עלתה ליתרון 0:1: לאחר התקפה מתפרצת של הירוקים, סאבר בדיר הגיע לאחד על אחד מול דביר ניר ודחק את הכדור לפינה הימנית

מכבי עירוני אשדוד – הפועל רמת גן 3:2

האורדונים הגיעו דרומה כדי לבוא להעפיל לשלב הבא במשחקו הראשון של מסאי דגו על הקווים. אדר רטנר, כוכבה של הקבוצה מהמרכז להערב, הבקיע צמד נהדר, אליו התווסף שער נוסף בדקות הסיום של המשחק שסגר סיפור. מסאי דגו יכול נשום לרווחה לאחר שעבר את המשוכה הראשונה כמאמן של האדומים מרמת גן.

דקה 16, שער! מכבי אשדוד עלתה ליתרון 0:1: בעקבות טעות חמורה של הגנת האורחים, רוי מליקה הצליח לחטוף את הכדור ולהבקיע שער ראשון במשחק.

שחקני מכבי אשדוד חוגגים (יונתן גינזבורג)

דקה 19, שער! הפועל ר”ג השוותה ל-1:1: אדר רטנר הצליח לפרוץ מהאגף הימני של המגרש ובעוט בעיטה מסובבת לשער שעברה מעל ידיו של שוער המארחת.

רטנר ושחקני הפועל רמת גן חוגגים אחרי השער (יונתן גינזבורג)

דקה 49, שער! הפועל רמת גן עלתה ל-1:2: רטנר השלים צמד נהדר, כוכב האורדונים קיבל כדור רוחב נהדר ובעט וולה עוצמתי לשער

דקה 87, הפועל רמת גן עלתה ל-1:3: הוד מסיקה הגיע עד לשער של האשדודים ונתן הקפצה קטנה אותהשוער האורחת לא הצליח להדוף.

דקה 90+4, שער! מכבי אשדוד צימקה ל-3:2: הדרומיים הצליחו לצמק את התוצאה בדקות הסיום משער של ניב מזרחי לאחר שלחצו על חניכיו של מסאי דגו

הפועל אום אל פאחם – מ.ס קריית ים 1:2

הקבוצה מהמגזר ירדה לליגה א’ רק העונה לאחר פירוק, אך האדומים הצליחו לתפוס את העולה החדשה לליגה השנייה כשהיא מתחילה תקופה לא טובה. המארחים הצליחו לעלות ראשונים על לוח התוצאות לאחר פנדל בדקה ה-26, הקרייתים הצליחו להשוות רגע לפני הירידה למחצית, אך חניכיו של מג’ד אגאבריה הבקיעו שער נוסף במחצית השנייה וסגרו סיפור.

דקה 24, שער אום אל פאחם עלתה ליתרון 0:1: הקבוצה מהמגזר סחטה פנדל אותו בעט ג’בארין בעוצמה לפינה הימנית של השער.

דקה 45+3, שער! מ.ס קריית ים השוותה ל-1:1: בעקבות התקפה נהדרת של האורחים, הכדור הגיע לניב לבנת שהבקיע את השוויון דקה לאחר שקבוצתו נכנסה לפיגור

דקה 67, שער! אום אל פאחם עלתה ל-1:2: לאחר טעות חמורה מאוד בהגנת קריית ים, בחג’את בשיר הצליח לחטוף את הכדור ולהחזיר את הקבוצה מהמגזר ליתרון

הפועל עפולה – מכבי קריית אתא ביאליק 3:2

המשחק המותח ביותר של הסיבוב התקיים בין הפועל עפולה למכבי קריית אתא ביאליק לאחר שהקבוצות הלכו להארכה. מחצית ראשונה עברה כמעט ללא איומים, אך בדקה ה-44, האורחים הצליחו להבקיע את השער הראשון למשחק ולסיים את המחצית ביתרון.

המחצית השנייה הייתה יותר גועשת, המארחת הצליחה להשוות, שתי הקבוצות הבקיעו שער נוסף דהוביל את המשחק להארכה, אך בדקה ה-119, אלמוג בוים נותר לבדו מול השער וקבע את תוצאת המשחק.

דקה 44, שער! קריית אתא ביאליק עלתה ליתרון 0:1: בהתקפה מתפרצת של הצפוניים, כדור רוחב נהדר הגיע אל עמית מזרחי שבעט בעיטה שטוחה והבקיע את השער הראשון במשחק

דקה 64, שער! הפועל עפולה השוותה ל-1:1: אלון אלימלך קיבל עצר כדור על החזה בצורה טובה ובעט בעיטה חזקה לכיוון השער והרגיע את מאמנו אלכסנדר גרנובסקי

דקה 77, שער! קרית אתא ביאליק עלתה ל-2:1: קרן פנטסטית של הקרייתים הגיעה לעמית מזרחי שנגח את הכדור בצורה נפלאה לשער. צמד נהדר לשחקן האורחים

דקה 90+6, שער! הפועל עפולה השוותה ל-2:2: ממש בדקה האחרונה של תוספת הזמן, הגיע פיליפ איפולה, הבקיע שער שוויון וכפה הארכה דרמטית

דקה 119, שער! קריית אתא ביאליק עלתה ל-2:3: אלמוג בוים קיבל כדור עומק נהדר נשאר לבדו מול שוער המארחת וגילגל את הכדור לפינה דקה לפני סיום ההארכה