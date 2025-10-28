יום שלישי, 28.10.2025 שעה 19:28
דגו להתאחדות: אשרו אותי כמאמן הפועל ר"ג

חשיפת "שיחת היום": המאמן הגיש דרך עו"ד שי אליאס בקשה להתאחדות לכדורגל לרשום אותו כמאמן האורדונים, לאחר שפוטר על ידי בני יהודה. כל הפרטים

|
מסאיי דגו (עמרי שטיין)
מסאיי דגו (עמרי שטיין)

מסאי דגו סיים את דרכו בבני יהודה לאחר שמונה להיות מאמן הקבוצה רק הקיץ, וזאת אחרי שגם זכה עם המועדון בגביע הטוטו בלאומית. בינתיים, מאמן בני יהודה לשעבר, הגיש דרישה מההתאחדות באמצעות עו"ד שי אליאס לרשום אותו כמאמן קבוצתו החדשה, הפועל רמת גן.

במכתב, עו”ד שי אליאס, שמייצג את דגו, כתב: “מר דגו הינו מאמן כדורגל מקצועי, אשר התקשר עם קבוצת בני יהודה תל אביב בהסכם העסקה תקף לעונת המשחקים 2025/2026. בהתאם להסכם, התחייבה בני יהודה לשלם למרשי שכר חודשי קבוע וכן להעמיד לרשותו את מלוא התנאים הסוציאליים, לרבות הפרשות לפנסיה, חופשה, הבראה, וכל יתר התנאים הנהוגים, כמקובל בענף”.

“במעמד פגישה של מר דגו עם בעלי הקבוצה, עובר למשחק האחרון עם קבוצת קבוצת מודיעין סוכם, לאחר המשחק מול מודיעין היה ומרשי יפוטר הוא יקבל 3 משכורות וכן מענק גביע הטוטו”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

“לאחר ההפסד מול מודיעין פוטר מרשי על ידי הבעלים של הקבוצה. ביום 24.10.2025 אף פורסמה הודעה רשמית מטעם בני יהודה בכלי התקשורת, ולפיה סיים מרשי את תפקידו בעקבות רצף ההפסדים. בהודעת בני יהודה נמסר כי ‘במצב הנוכחי מסאי לא יכול להמשיך פה’, וכן צוין כי סוכם על פיצוי בגובה שלושה חודשי שכר בלבד. העתק כתבות שפורסמו באמצעי התקשורת אודות פיטורי מרשי מבני יהודה, מצ"ב נספח א’”.

“לא זו אף זו הקבוצה העסיקה את המאמן אלי לוי במקום מר דגו שגם מעביר את אימוני הקבוצה. הנה כי כן, אין כל יחסי עובד ומעביד בין מרשי לבין קבוצת בני יהודה מרגע בו פוטר מרשי”.

אלירן עובד (חגי מיכאלי)אלירן עובד (חגי מיכאלי)

“מרשי נאות לסיים את המחלוקת עם בני יהודה בסכום שהוצע על ידה כאמור לעיל, ברם זו האחרונה מבקשת להתנער מסיכום זה. הצעה זו תקפה עד מחר בלבד. במסגרת זכותו של מרשי להקטין את הנזק הוא התקשר בהסכם עם קבוצת הפועל רמת גן”.

“אשר על כן, הנכם נדרשים לאשר את ההסכם שבין מרשי לבין קבוצת הפועל רמת גן עוד היום. אין באמור במכתב זה בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו הוא זכאי על פי דין, הסכם או נוהג”.

