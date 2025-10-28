"שכטר? לא מאמן. נראה אם ייכנס לנעליים שלי"

אחרי שנים, הפועל תל אביב יכולה לזכות הערב (שלישי) בתואר כאשר תפגוש את בית”ר ירושלים למשחק ענק במסגרת גמר גביע הטוטו באצטדיון סמי עופר. אגדת המועדון, שייע פייגנבוים, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ לקראת ההתמודדות וגם על העזיבה שלו בגולסטאר ומחליפו – איתי שכטר.

הטלפון שלך נרגע אחרי ההודעה שלא תהיה בעונה הבאה של גולסטאר?

”אני לא יכול ללכת ברחוב. אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע אם סיימתי”.

מה אתה חושב על המחליף שלך איתי שכטר?

”בואו נראה אם הוא יכול להיכנס לנעליים. לכל בן אדם יש את השפה שלו, התנהגות ודרך ואני לא רואה סנטימטר אחד אצל הבחור הנחמד הזה”.

מאיזו בחינה?

”הכל. הוא לא מאמן. לא יודע אם הוא יכול לחבק, לתמוך, להטריף, לכעוס על השחקנים. אני מקווה שלא יהיה לו עימות אחד כמו שהיה לי בכל תכנית”.

הפועל תל אביב מגיעה לגמר גביע הטוטו, איך אתה רואה את המשחק?

”כל הכבוד שקבוצה שעלתה מליגה לאומית, אמנם זו הפועל תל אביב, עם בעלים שיש להם. אמרתי שהפועל תל אביב תתמודד על האליפות. הכוונה שלי הייתה שהיא תעשה עונה פנטסטית, ובינואר יבוא חיזוק נוסף, ואני מאמין שמה שאמרתי יקרה. מי שראה את המשחק מול נתניה, מחצית ראשונה היה צריך להיות 0:3 להפועל. נתניה לא עברה את ה-30 מטר מהשער שלה”.

“גם ההתקפה הייתה 30 מטר מהשער של נתניה, ורק ברגע שפרננד מאיימבו הורחק, נתניה השתלטה והפועל תל אביב נעלמה. אבל מה שלא יהיה, היא יכולה היום גם לקחת את הגביע”.

איזה משחק יהיה?

”תהיה בעיה עם מאיימבו, ההרחקה לא באה להם בזמן, אבל תמיד צריך לראות מחדש תחלופה שבכל תפקיד יכולים למלא את החלל ולהיות טובים. המשחק יהיה קשה מאוד לשתי הקבוצות, ומי שתתחיל את המשחק עם מוטיבציה ענקית תנצח. בתקופה שלי ושל משה סיני, כל משחק בימק”א הם סבלו מאיתנו. אני זוכר שכל משחק מולם כבשתי, ובסוף כל משחק שכבתי בניידת, כדי קודם כל לעבור את הקהל בחוץ. יש שנאה גדולה בין הצדדים”.

”אבא שלי ז”ל היה מגיע למשחקים עם כובע ומשקפיים כי לא אהב את זה שמזהים אותו, וכל פעם כשהבקעתי היו צועקים לאבא שלי. יוסי מזרחי אפילו תפס אותי ואמר לי שיש לי מזל נגדם. במשחק בבלומפילד, כבשתי את השער השלישי, המשחק התפוצץ שברו את השערים, ברחנו לחדרי ההלבשה. בין שתי האגודות האלו יש תיעוב”.

איך זה ייגמר?

”כל אחד יכול לגמור את המשחק הזה, אבל צריך לשחק עם הרבה אחריות כי מי שתכבוש שער תרצה להסתגר כי זה גמר. כל קבוצה תרצה לגמור את 90 הדקות עם ניצחון. למרות שהתואר הזה בעיניי הוא כלום”.

כמה ייגמר?

”אני חושב שייגמר בפנדלים. אף קבוצה לא רוצה היום להפסיד”.