83%529-5546הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
67%499-5346אולימפיאקוס5
57%615-6157ברצלונה6
57%618-6427פאריס7
57%648-6597ולנסיה8
57%578-5717וירטוס בולוניה9
50%495-5096מונאקו10
50%527-5096פרטיזן בלגרד11
43%590-5757אנדולו אפס12
43%594-5447באיירן מינכן13
43%576-5737פנרבחצ'ה14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

נעצרה: מכבי ת"א חטפה 99:85 מפנאתינייקוס

אחרי הרצף הנהדר בליגה והניצחון על ריאל מדריד, הבחורים של קטש כשלו מול היוונים, שרקדו על הפרקט בהובלת נאן ואוסמן. הורד (15 נק') בלט בצהוב

|
תמיר בלאט זורק (Pao BC)
תמיר בלאט זורק (Pao BC)

המחזור השביעי של היורוליג נערך הערב (שלישי) כאשר מכבי תל אביב התארחה באתונה אצל פנאתינייקוס למשחק שענה על כל הציפיות, בסיומו הבחורים של קטש לא הצליחו לייצר מומנטום חיובי אחרי הניצחון על ריאל מדריד בתוספת לשני הניצחונות בליגה, וספגו 99:85 מהיוונים.

המשחק נפתח בשליטה יוונית, כאשר פאו מכתיבה את הקצב ונותנת לבחורים בצהוב לרדוף אחריה, כאשר 5 נקודות רצופות כולל שלשה אדירה של קלארק עם הבאזר נתנה למכבי את היתרון בתום הרבע הראשון. ברבע השני הקצב הגבוה נשמר, כשקיבלנו מחצית עם סקור גבוה מאוד, בסיומה הצהובים ירדו עם יתרון שברירי של שתי נקודות.

בחצי השני של המשחק היוונים כבר החלו ללחוץ חזק יותר על הדוושה, ובהובלתם של קנדריק נאן וצ’די אוסמן, הצליחו לרדת מהרבע השלישי ביתרון, כאשר בחלק האחרון של המשחק הבדלי הרמות באו לידי ביטוי והיוונים סגרו סיפור עם בליץ אכזרי ויתרון 14 בסיום.

רומן סורקין עולה לכדור (Pao BC)רומן סורקין עולה לכדור (Pao BC)

מי שבלטו במיוחד במשחק עבור המנצחת היו כאמור קנדריק נאן שקלע 22 נקודות, צ’די אוסמן שהוסיף עוד 20 משלו, ועומר יורוטסבן שסיפק 16, כאשר בצד הצהוב היו אלו ג’יילן הורד שסיפק 15 נקודות וג’ימי קלארק שהוסיף 14, שכמובן לא עזרו לעודד קטש.

קלעו למכבי ת”א: ג’יילן הורד (15 נקודות) ג’ימי קלארק (14), טי ג’יי ליף (12), לוני ווקר (10), רומן סורקין (10), אושיי בריסט (9), מרסיו סנטוס (7), תמיר בלאט (6), ג’ף דאוטין (2).

רבע ראשון: 24:25 למכבי ת”א

חמישיית פנאתינייקוס: צ’די אוסמן, ג’ריאן גרנט, קנדריק נאן, חואן הרננגומס ועומר יורוטסבן. 

חמישיית מכבי תל אביב: ג’יילן הורד, לוני ווקר, אושיי בריסט, רומן סורקין ותמיר בלאט.

יורוטסבן פתח עם נקודות יווניות, סורקין הפך עם 4 רצופות, נאן השווה, ואוסמן נתן ליוונים 4:6 עם 2 מהקו. אוסמן הוסיף שלשה והגדיל את היתרון ל-5, הורד צימק, יורוטסבן ענה עם 2 מנגד ובלאט הגיב בצד השני עם 2 משלו. הרננגומס ונאן נתנו ליוונים יתרון 6, ווקר הוריד ל-15:11, הורד הוריד עד ל-3 מהקו. הרננגומס הגדיל, ליף הוריד ל-3, אך 5 רצופות של אוסמן נתנו לפאו 14:22. ליף הוריד ל-6, קלארק הוסיף 4 רצופות וצימק ל-2 בלבד, אך נאן הגדיל ל-4. קלארק המשיך את הכניס המצוינת שלו עם 2 נקודות ושלשה מטורפת מיותר מחצי מגרש על הבאזר, והוריד את מכבי מהרבע ביתרון.

רבע שני: 47:49 למכבי ת”א

טי ג’יי שורטס פתח עם שלשה יוונית והעביר את היתרון לצד הירוק, סנטוס השווה עם 2 מהקו אך מיטרוגלו קלע שלשה מנגד וקבע 27:30. אוסמן קלע פעמיים מהקו, קלארק צימק בשלשה, אך הולמס קבע 30:34 יווני. סורקין הוריד ל-2, סלוקס ענה עם שלשה והגדיל ל-5, הורד הגיב והוריד את הפער ל-3. יורוטסבן המשיך את הלחץ היווני, בריסט המשיך את הרדיפה של הצהובים והוריד ל-39:37. שורטס קלע אחת מהקו, הורד קלע מנגד והוריד לנקודה בלבד וסורקין השלים את המהפך בלייאפ. שורטס החזיר את היתרון ליוונים בלייאפ משלו, וסורקין קלע 2 מהקו וקבע 42:43 צהוב. נאן סיפק דאנק נפלא, הורד הגיב בהטבעה משלו, והרננגומס קלע אחת מהקו וקבע שוויון 45. ליף נתן למכבי את היתרון, הרננגומס השווה, ליף הגיב עם לייאפ ונתן לצהובים את היתרון בירידה למחצית.

רבע שלישי: 66:68 לפנאתינייקוס

ליף קלע נק’ ראשונות ברבע למכבי, ווקר הוסיף והגדיל ל-6, אך הרננגומס עם סל ונאן עם שלשה הורידו לנקודה. ליף הגדיל ל-3, נאן הוסיף שלשה וקבע שוויון 55. הורד הטביע ונתן למכבי את היתרון, ווקר הוסיף סל ועבירה בדרך ליתרון 5, אך נאן קלע 5 רצופות ואוסמן החזיר לפאו את היתרון עם 60:62. מיטרוגלו הגדיל ל-4 עם 2 מהקו, בריסט הגיב, אך מיטרוגלו מיד ענה עם סל נוסף. אוסמן הגדיל ל-6, קאלרק צימק עם 2 מהקו, סנטוס בדאנק נפלא הוריד את מכבי מהרבע בפיגור של 2 בלבד.

רבע רביעי: 85:99 לפנאתינייקוס

דאוטין פתח את הרבע עם נקודות צהובות ושוויון 68, יורוטסבן הגיב עם אחת מהקו ואוסמן הוסיף בדרך ליתרון 3 יווני. סנטוס השווה בשלשה, סלוקס ענה עם סל, שורטס קלע אחת מהקו, יורוטסבן הוסיף ונאן קלע שלשה שנתנה לפאו 71:79. סלוקס קלע פעמיים מהקו בדרך לדו ספרתי, יורוטסבן הוסיף וקבע 71:83. ווקר צימק מעט עם שלשה, אוסמן החזיר לדו ספרתי עם 2 מהקו, שורטס הגדיל עד ל-13, בלאט הגיב עם שלשה משלו אך יורוטסבן הוסיף ונתן לפאו 77:89. בריסט הוריד ל-10 עם 2 מהקו, הורד הוסיף דאנק אך שורטס מיד החזיר ליתרון 10. בריסט שוב צימק, שורטס קלע פעמיים מהקו והורד הוריד חזרה ל-8, אך יורוטסבן ופנגיוטיס קלעו בסיום ולנתנו לפאו ניצון גדול ב-14 הפרש.

