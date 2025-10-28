יום שלישי, 28.10.2025 שעה 12:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

מימר סובב את הברך ונעדר מאימון בני סכנין

מאמן הקבוצה השתתף במשחקון פנימי ביום ראשון, במהלכו נפצע ולכן לא נכח עם קבוצתו. מוחמד אבו ניל סחט מחמאות: "שוער העתיד של הקבוצה לשנים הבאות"

|
שרון מימר (עמרי שטיין)
שרון מימר (עמרי שטיין)

מאמן בני סכנין שרון מימר לא הגיע לאימון הבוקר. הסיבה לכך היא פציעה בברך. מסתבר שמימר, במהלך האימון ביום ראשון, החליט להשתתף במשחקון פנימי ,עשה תנועה לא טובה וכתוצאה מזה סובב את הברך.

מימר זכה לטיפול, אבל מאז הברך התנפחה והוא מתקשה  לדרוך על הרגל. את מקומו מילאו עוזרו ליאור ראובן ומאמן הכושר טארק נאטור. בסכנין מקווים שמדובר בהעדרות זמנית של יום-יומיים, כדי שמימר יוכל להכין את הקבוצה לקראת משחק הליגה במושבה מול הפועל פ"ת. הבלם מארון גנטוס חזר לאימונים וצפוי לחזור לסגל.

בסכנין מקווים שנושא חזרתו לארץ של הקשר גליד אוטנגה יוסדר והוא יהיה רשאי לחזור לארץ. במועדון טוענים שנושא הוויזה של אוטנגה הוסדר אבל הקשר עדיין נתקל בקשיים בירוקרטים לעלות חזרה על הטיסה. דורל אבונו עדיין מאושפז בבה"ח אחרי שעבר סדרת בדיקות מקיפות ונראה שיסיים את דרכו בקבוצה. במהלך השבוע יכריעו יו"ר המועדון והמנכ"ל יוסף בדארנה את עונשו של השוער אחמד יאסין שכרגע מנוע מלחזור לאימונים. 

מוחמד אבו ניל. סוחט מחמאות (רדאד גמוחמד אבו ניל. סוחט מחמאות (רדאד ג'בארה)

מי שזוכה עד למחמאות הוא השוער מוחמד אבו ניל שמציג יכולת טובה בין הקורות. בדארנה  התייחס לאבו ניל ואמר: “מדובר בשוער מצוין שעשה קפיצת מדרגה השנה ועומד בציפיות. אבו ניל שוער העתיד של הקבוצה בשנים הבאות". 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */