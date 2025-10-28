הסינדרלה מחולוניה: ירמיהו חולון עלתה לסיבוב ח'

החלק הראשון של משחקי סיבוב ז’ בגביע הגיע לסיומו היום (שלישי). ירמיהו חולון מליגה א’ גברה על הפועל נוף הגליל מהלאומית, הפועל רעננה ניצלה ממבוכה נגד מכבי בני ג’דידה מכר, מ.ס כפר קאסם ניצחה את שמשון תל אביב והפועל ירכא מליגה ג’ לא עמדה בקצב של קריית גת.

ירמיהו חולון – הפועל נוף הגליל 0:1

סינדרלה בהתהוות? הקבוצה מליגה א’ גברה על נועלת טבלת הליגה הלאומית. המשחק לא התעלה לרמה גבוהה וסיפק מעט מצבים, אבל הקבוצה של משה בן חיים עמדה בקצב של האורחת והבדלי הליגות לא הורגשו, כשהמארחת ניצלה זאת כדי להבטיח את מקומה בשלב הבא. רוי טליו ניצל ערבובייה ברחבה והעלה את חולון ליתרון (39) שהחזיק עד לשריקת הסיום, שהייתה בדקה ה-108 בגלל פציעה קשה של באסל שעבאן בתוספת הזמן.

משה בן חיים אמר בסיום: “אני מקווה שניקח את המשחק הזה ונשתמש בו כפוש לליגה,לעלות שלב זה היה החלום שלנו, אנחנו קבוצה בלי הרבה משאבים ולקבל קבוצה גדולה בשלב הבא זה חשוב לנו, רוצה לשחק נגד הפועל תל אביב”

המאמן המפסיד, אלון זיו סיכם: “מאוכזב מאוד מהתוצאה, נראינו מאוד אנמים במשחק, לא היינו קרובים אפילו להבקיע שער. קיווינו והאמנו שדרך הגביע נצליח לצאת לדרך חדשה, זה לא קרה ואני מאוכזב מזה”.

כובש שער הניצחון, רוי טליו, הוסיף: ”אין מאושר ממני. הרצון שלנו ניצח את המשחק היום ואני שמח שאני הייתי זה שכבש. משה רוצה את הפועל בשלב הבא? אני אוהד מכבי אבל מה שיגיע יגיע, אני אשמח מהכל”.

אלון זיו: ״מאוכזב מאוד מהתוצאה"

משה בן חיים מאמן ירמיהו חולון (ראובן שוורץ)

אלון זיו מאמן הפועל נוף הגליל (ראובן שוורץ)

דקה 39, שער! ירמיהו חולון עלתה ל-0:1 ניסיון הרחקה לא מוצלח של הגנת נוף הגליל הגיע לרוי טליו, החלוץ הקדים את השוער ושלח בנגיעה את הכדור לרשת.

שחקני ירמיהו חולון חוגגים (ראובן שוורץ)

שחקני ירמיהו חולון חוגגים (ראובן שוורץ)

הספסל של ירמיהו חולון חוגג (ראובן שוורץ)

ירמיהו חולון חוגגים את הניצחון (ראובן שוורץ)

באסל שעבאן מפונה לבית החולים (ראובן שוורץ)

באסל שעבאן על האלונקה (ראובן שוורץ)

מכבי בני ג’דידה מכר – הפועל רעננה 1:0

הקבוצה מליגה ב’ צפון א’ הצליחה להחזיק מעמד נגד הקבוצה מהלאומית, כששער שנפסל מעבירה גבולית בדקה ה-95, יכול היה לשלוח את המשחק להארכה. וונדרסון יעקובו עלה מעל כל ההגנה של המארחת, כבש (85’) וקבע את תוצאת המשחק. לאחר חילופי המאמנים ברעננה, הניצחון הזה היה חשוב מאוד למאמן החדש ניצן דמארי, כי הפסד יכול היה לגרום לזעזוע נוסף במועדון.

שחקני מכבי בני ג'דיידה מכר לפני המשחק (חג'אג' רחאל)

מחמוד עוביד ניגש לבעיטה (חג'אג' רחאל)

ניצן דמארי (חג'אג' רחאל)

חאלד עזאם שוערה של ג'דיידה נפצע והוחלף (חג'אג' רחאל)

חאלד עזאם יוצא לכדור (חג'אג' רחאל)

אחמד שעבאן (חג'אג' רחאל)

אחמד שעבאן קפטן מכבי ג'דיידה מכר (חג'אג' רחאל)

אוהדי מכבי ג'דיידה מכר (חג'אג' רחאל)

שחקני רעננה וג'דיידה מכר במאבק על הכדור (חג'אג' רחאל)

טום ברקוביץ נאבק על הכדור (חג'אג' רחאל)

אחמד שעבאן במאבק על הכדור (חג'אג' רחאל)

טום ברקוביץ (חג'אג' רחאל)

אחמד שעבאן במאבק עם מיכאל ממן (חג'אג' רחאל)

דקה 85, שער! רעננה עלתה ל-0:1 הגבהה מהאגף הימני מצאה את וונדרסון יעקובו שנגח לרשת העליונה.

וונדרסון יעקובו חוגג את השער (חג'אג' רחאל)

וונדרסון יעקובו באוויר (חג'אג' רחאל)

שחקני ג'דיידה מכר מתוסכלים (חג'אג' רחאל)

דקה 90+5: שער של ג’דיידה מכר נפסל! קרן של המארחת מצא את ראשו של מחמד קדורה שניצח במאבק האווירי ונגח לרשת, אבל השופט פסק לעבירה בגלל פגיעה של שחקן ההתקפה בשוער בתוך תיבת ה-5.

מחמד קדורה חוגג את השער שנפסל (חג'אג' רחאל)

מהדי ואכד מתווכח עם השופט לאחר הפסילה (חג'אג' רחאל)

שמשון פזטל תל אביב – מ.ס כפר קאסם 2:0

טאלב טוואטחה וחניכיו הצליחו להשלים את המשימה נגד הקבוצה מליגה א’ ולהעפיל לשלב הבא בגביע. זה לא הלך בקלות, כשרק בדקה ה-54 הרשת זזה בפעם הראשונה, נור אברדיל עם מהלך גדול, העלה את האורחת ליתרון. בתוספת הזמן אנאס דאבור סגר עניין כשכבש (90+4’) מהנקודה הלבנה.

שחקני שמשון לפני המשחק (שחר גרוס)

שחקני כפר קאסם לפני המשחק מול שמשון (שחר גרוס)

טאלב טוואטחה מאמן כפר קאסם (שחר גרוס)

בן רייכרט במדי שמשון תל אביב (שחר גרוס)

סלאח חוסיין משתלט (שחר גרוס)

אנס דבור (שחר גרוס)

דקה 54, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1 נור אבדיל עם מהלך גדול. קיבל כדור על קצה הרחבה מצד שמאל, הסתובב, חתך למרכז על סף הרחבה ושחרר בעיטה מסובבת לפינה הרחוקה שלא הותירה לשוער שום סיכוי.

נור אבדיר חוגג את השער עם טאלב טוואטחה (שחר גרוס)

שחקני כפר קאסם חוגגים אחרי הגול (שחר גרוס)

נור אבדיר כובש השער של כפר קאסם (שחר גרוס)

דקה 90+4 שער! כפר קאסם הבטיחה את הניצחון: לאחר עבירה ברורה שהייתה אמורה לזכות את האורחים בפנדל, הם הצליחו לכבוש, אבל השופט החליט לשרוק לנקודה הלבנה במקום לאשר את השער. אנאס דאבור לא התבלבל וכבש את ה-0:2 של קבוצתו.

שחקני שמשון תל אביב מתוסכלים (שחר גרוס)

אור כהן גרינברג מתוסכל לאחר השני של כפר קאסם (שחר גרוס)

כדור שעף על סירה בנחל הירקון (שחר גרוס)

עירוני מודיעין – מכבי אחי נצרת 3:1

פתיחת העונה החלומית של העולה החדשה ללאומית נעצרה בגביע עם הפתעה גדולה של האורחת. המנצחת פיגרה כבר במחצית הראשונה, אבל עם שלושה שערים ב-25 דקות, הבטיחה את מקומה בסיבוב ח’. גיא עיני העלה את מודיעין ליתרון (35’) מהנקודה הלבנה, מואמן סלאח השווה (70’), עלי חטיב (88’) הפך את התוצאה ואיברהים אבו אחמד (90+5’) חתם את ההתמודדות.

דקה 35, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: תפיסה ברחבה לאחר כדור חופשי זיכתה את עירוני מודיעין בפנדל. גיא עיני ניגש לנקודה הלבנה ושלח את הכדור לפינה השמאלית התחתונה ולרשת.

דקה 70, שער! אחי נצרת משווה ל-1:1: הכדור באגף שמאל של אחי נצרת וכדור רוחב למואמן סלאח שהגיע מאחור ומ-20 מטר לערך הפציץ לרשת.

דקה 88, שער! אחי נצרת בדרך לשלב הבא: לאחר התקפה מתפרצת שנעצרה בידי שוער מודיעין, הריבאונד חזר לאורחים ובנגיעה עלי חטיב סובב לרשת, 1:2 לנצרת.

דקה 90+5 שער! אחי נצרת כבר ב-1:3: כדור ארוך של טאהא מצא באגף הימני את חמזה מוואסי שיישר לאיברהים אבו אחמד והאחרון הפציץ לרשת.

תוצאות נוספות:

הפועל ירכא – מכבי קריית גת 4:0

מכבי נווה שאנן – הפועל כרמיאל 4:1