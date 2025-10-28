הסינדרלה מחולוניה: ירמיהו חולון עלתה לסיבוב ח'

החלק הראשון של משחקי סיבוב ז’ בגביע הגיע לסיומו היום (שלישי). ירמיהו חולון מליגה א’ גברה על הפועל נוף הגליל מהלאומית, הפועל רעננה ניצלה ממבוכה נגד מכבי בני ג’דידה מכר, מ.ס כפר קאסם ניצחה את שמשון תל אביב והפועל ירכא מליגה ג’ לא עמדה בקצב של קריית גת.
ירמיהו חולון – הפועל נוף הגליל 0:1
סינדרלה בהתהוות? הקבוצה מליגה א’ גברה על נועלת טבלת הליגה הלאומית. המשחק לא התעלה לרמה גבוהה וסיפק מעט מצבים, אבל הקבוצה של משה בן חיים עמדה בקצב של האורחת והבדלי הליגות לא הורגשו, כשהמארחת ניצלה זאת כדי להבטיח את מקומה בשלב הבא. רוי טליו ניצל ערבובייה ברחבה והעלה את חולון ליתרון (39) שהחזיק עד לשריקת הסיום, שהייתה בדקה ה-108 בגלל פציעה קשה של באסל שעבאן בתוספת הזמן.
משה בן חיים אמר בסיום: “אני מקווה שניקח את המשחק הזה ונשתמש בו כפוש לליגה,לעלות שלב זה היה החלום שלנו, אנחנו קבוצה בלי הרבה משאבים ולקבל קבוצה גדולה בשלב הבא זה חשוב לנו, רוצה לשחק נגד הפועל תל אביב”
המאמן המפסיד, אלון זיו סיכם: “מאוכזב מאוד מהתוצאה, נראינו מאוד אנמים במשחק, לא היינו קרובים אפילו להבקיע שער. קיווינו והאמנו שדרך הגביע נצליח לצאת לדרך חדשה, זה לא קרה ואני מאוכזב מזה”.
כובש שער הניצחון, רוי טליו, הוסיף: ”אין מאושר ממני. הרצון שלנו ניצח את המשחק היום ואני שמח שאני הייתי זה שכבש. משה רוצה את הפועל בשלב הבא? אני אוהד מכבי אבל מה שיגיע יגיע, אני אשמח מהכל”.
דקה 39, שער! ירמיהו חולון עלתה ל-0:1 ניסיון הרחקה לא מוצלח של הגנת נוף הגליל הגיע לרוי טליו, החלוץ הקדים את השוער ושלח בנגיעה את הכדור לרשת.
מכבי בני ג’דידה מכר – הפועל רעננה 1:0
הקבוצה מליגה ב’ צפון א’ הצליחה להחזיק מעמד נגד הקבוצה מהלאומית, כששער שנפסל מעבירה גבולית בדקה ה-95, יכול היה לשלוח את המשחק להארכה. וונדרסון יעקובו עלה מעל כל ההגנה של המארחת, כבש (85’) וקבע את תוצאת המשחק. לאחר חילופי המאמנים ברעננה, הניצחון הזה היה חשוב מאוד למאמן החדש ניצן דמארי, כי הפסד יכול היה לגרום לזעזוע נוסף במועדון.
דקה 85, שער! רעננה עלתה ל-0:1 הגבהה מהאגף הימני מצאה את וונדרסון יעקובו שנגח לרשת העליונה.
דקה 90+5: שער של ג’דיידה מכר נפסל! קרן של המארחת מצא את ראשו של מחמד קדורה שניצח במאבק האווירי ונגח לרשת, אבל השופט פסק לעבירה בגלל פגיעה של שחקן ההתקפה בשוער בתוך תיבת ה-5.
שמשון פזטל תל אביב – מ.ס כפר קאסם 2:0
טאלב טוואטחה וחניכיו הצליחו להשלים את המשימה נגד הקבוצה מליגה א’ ולהעפיל לשלב הבא בגביע. זה לא הלך בקלות, כשרק בדקה ה-54 הרשת זזה בפעם הראשונה, נור אברדיל עם מהלך גדול, העלה את האורחת ליתרון. בתוספת הזמן אנאס דאבור סגר עניין כשכבש (90+4’) מהנקודה הלבנה.
דקה 54, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1 נור אבדיל עם מהלך גדול. קיבל כדור על קצה הרחבה מצד שמאל, הסתובב, חתך למרכז על סף הרחבה ושחרר בעיטה מסובבת לפינה הרחוקה שלא הותירה לשוער שום סיכוי.
דקה 90+4 שער! כפר קאסם הבטיחה את הניצחון: לאחר עבירה ברורה שהייתה אמורה לזכות את האורחים בפנדל, הם הצליחו לכבוש, אבל השופט החליט לשרוק לנקודה הלבנה במקום לאשר את השער. אנאס דאבור לא התבלבל וכבש את ה-0:2 של קבוצתו.
עירוני מודיעין – מכבי אחי נצרת 3:1
פתיחת העונה החלומית של העולה החדשה ללאומית נעצרה בגביע עם הפתעה גדולה של האורחת. המנצחת פיגרה כבר במחצית הראשונה, אבל עם שלושה שערים ב-25 דקות, הבטיחה את מקומה בסיבוב ח’. גיא עיני העלה את מודיעין ליתרון (35’) מהנקודה הלבנה, מואמן סלאח השווה (70’), עלי חטיב (88’) הפך את התוצאה ואיברהים אבו אחמד (90+5’) חתם את ההתמודדות.
דקה 35, שער! עירוני מודיעין עלתה ל-0:1: תפיסה ברחבה לאחר כדור חופשי זיכתה את עירוני מודיעין בפנדל. גיא עיני ניגש לנקודה הלבנה ושלח את הכדור לפינה השמאלית התחתונה ולרשת.
דקה 70, שער! אחי נצרת משווה ל-1:1: הכדור באגף שמאל של אחי נצרת וכדור רוחב למואמן סלאח שהגיע מאחור ומ-20 מטר לערך הפציץ לרשת.
דקה 88, שער! אחי נצרת בדרך לשלב הבא: לאחר התקפה מתפרצת שנעצרה בידי שוער מודיעין, הריבאונד חזר לאורחים ובנגיעה עלי חטיב סובב לרשת, 1:2 לנצרת.
דקה 90+5 שער! אחי נצרת כבר ב-1:3: כדור ארוך של טאהא מצא באגף הימני את חמזה מוואסי שיישר לאיברהים אבו אחמד והאחרון הפציץ לרשת.
תוצאות נוספות:
הפועל ירכא – מכבי קריית גת 4:0
מכבי נווה שאנן – הפועל כרמיאל 4:1