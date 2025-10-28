עם הסדר טיעון: העונשים של מכבי ת"א על הדרבי

הדרבי התל אביבי לא שוחק בסופו של דבר בגלל החלטת המשטרה בעקבות זריקת פירוטכניקה של אוהדי הפועל, אך תובע ההתאחדות המליץ על עונשים גם לאוהדי מכבי ת”א בגין קריאות גזעניות, התפרעות אוהדים והשלכה לכיוון המגרש. הצהובים הגיעו להסדר טיעון עם בית הדין של ההתאחדות לכדורגל.

הנהלת מכבי ת”א פנתה לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בבקשה להעניש את המועדון בגין קריאות גזעניות בסך של 15,000 ש”ח בפועל ועוד קנס של 15,000 ש”ח על תנאי לשנה בכל מקרה של קריאות גזעניות, עוד קנס של 16,000 ש”ח בגין התפרעות אוהדים (4,000 ש”ח על כל אמצעי פירוטכני שנזרק) ובגין השלכה לכיוון המגרש עונש של איסור כניסת קהל חוץ למשחק אחד.

הסדר הטיעון אושר ואף הוקל, כאשר העונשים לבסוף הם: 10,000 ש”ח על קריאות גזעניות ועוד 15,000 ש”ח על תנאי, 5,000 פחות מהבקשה, 16,000 ש”ח על התפרעות אוהדים לפי הבקשה ועונש של איסור כניסת קהל חוץ למשחק אחד בגין השלכה לכיוון המגרש לפי הבקשה. אגב, משחק החוץ שבו אוהדי מכבי ת”א לא יוכלו להיות בו זה נגד הפועל ב”ש בטרנר.

רימוני העשן האדומים בבלומפילד (אחר)

בנימוקים להסדר הטיעון נרשם: “ככלל, במסגרת הסדר הטיעון קיבלה על עצמה הנאשמת את הענישה שהתבקשה, למעט הפחתה מסוימת בענישה שהתבקשה בפועל בגין הקריאות הגזעניות. בשים לב לראיות שהציגה הנאשמת בדבר פעולות רבות שנעשות מול קהל אוהדיה בתחום הגזענות והאלימות, נראה כי הענישה המוסכמת, הכוללת הקלה מסוימת בגובה הקנס, היא ענישה מספקת בנסיבות העניין. בהתאם להוראות הדין לפסיקה, מתבקש בית הדין הנכבד לאשר את הסדר הטיעון, משהוא מצוי במתחם הסבירות ואינו חורג ממתחם הענישה הראוי”.