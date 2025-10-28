25 נקודות לאבדיה, פורטלנד גברה על הלייקרס

דני אבדיה ממשיך בפתיחת העונה האדירה שלו ב-NBA. אחרי שלא ירד מ-20 נקודות בשלושת המשחקים הראשונים של העונה, הישראלי המשיך במגמה הזו והוביל הלילה (בין שני לשלישי) את פורטלנד ל-108:122 על הלייקרס בלוס אנג’לס עם 25 נקודות, 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים.

אתמול אבדיה קלע 23 נקודות על אדמת LA, אך זה לא הספיק לקבוצתו מול הקליפרס. הלילה, מול הלייקרס, שחסרו את לברון ג’יימס ולוקה דונצ’יץ’ הפצועים, זה הספיק לניצחון. אוסטין ריבס, שהוביל את החבורה של ג’יי ג’יי רדיק לניצחון אתמול עם שיא קריירה של 51 נקודות, סיים הפעם עם 41 נקודות, מה שלא הספיק לקבוצתו.

בנוסף לישראלי, בלטו אצל הבלייזרס ג’רו הולידיי עם 24 נקודות, ג’רמי גראנט עם 22 נקודות, דונובן קלינגן עם 16 נקודות ו-14 ריבאונדים ושיידון שארפ עם 16 נקודות גם הוא. בצד השני, מלבד ריבס, דיאנדרה אייטון, דלטון קנקט ורוי האצ’ימורה בלטו עם 16 נקודות כל אחד, כשג’ארד ואנדרבליט הוסיף 14 נקודות.

דני אבדיה מול רוי האצ'ימורה (רויטרס)

בזכות הניצחון, פורטלנד יצאה מהמאזן השלילי בו הייתה וכרגע היא במאזן 2:2. מנגד, הלייקרס איבדו את המאזן החיובי הו היו ונמצאים גם הם במאזן של 2:2. המשחק הבא שמחכה לדני אבדיה וחבריו יהיה בין רביעי לחמישי מול יוטה ג’אז בחוץ.