הכישרון בפנאתינייקוס לא מתורגם לתוצאות

המסע המחודש של פנאתינייקוס החל בעונת 2023/24, כשהיא נכנסה לאחד ממרוצי החימוש המרשימים ביותר שראתה אירופה, במטרה לזכות ביורוליג. בקיץ שעבר, היוונים עשו התאמות נוספות שנחשבו למרוץ חימוש מחודש אשר הסתיים בפיינל פור, אך ללא זכייה ביורוליג.

בקיץ הנוכחי, הקבוצה מאתונה התחמשה שוב בצורה מרשימה במיוחד, אך המשותף לכל מרוצי החימוש הללו הוא שלא הצליחו להרשים בשנים האחרונות. אמנם פנאתינייקוס הייתה טובה יותר ברגעים החשובים, אך כפי שניתן להבין, הכישרון לא תורגם לתוצאות המצופות על הפרקט.

דיסקליימר קטן: הקבוצה אמנם נראתה טוב בפועל, אך ביחס לכישרון והאיכות המצופים, היה מצופה לראות אותה מצטיינת כמו אנדולו אפס בתחילת העשור. בעונה הנוכחית, המאמן עתמאן הצליח לבקר את שחקניו ובמקביל גם לשלוח להם מסרים של אמון, אך השורה התחתונה היא שפנאתינייקוס אמורה להראות יותר טובה.

מאז תחילת הפרויקט, זה לא קרה. הקבוצה תלויה רבות בקנדריק נאן, לטוב ולרע. יש שם עומק וכישרון רב, אך ישנם דברים שהסיטואציה מסבירה טוב יותר. זה התירוץ שבו משתמשים כשמנסים להסביר איך שחקן הצליח בקבוצה אחת ולא באחרת.

קנדריק נאן, הקבוצה תלויה בו לטוב ולרע (IMAGO)

העניין אצל עתמאן הוא שהשחקנים שלו, בין אם הם משלימים או כוכבים, צריכים להיות מסוגלים לספק את הסחורה בכל שלב של המשחק. אחרת, הם עלולים לא לספק את הביטחון הנדרש למאמנם. באנאדולו זה עבד מצוין, והקבוצה הטורקית זכתה להצלחה רבה בזמן שפיזרה הרס ברחבי אירופה.

בעונה הראשונה של הפרויקט, לוקה וילדוזה, שכבר היה לו תפקיד משמעותי בבאסקוניה ובכוכב האדום בלגרד, הפך לשחקן משני. זה לא כל כך הסתדר, אף שראה דקות בגמר היורוליג. בשנה שלאחר מכן, לורנזו בראון, שהיה ידוע בכישרונו וביכולותיו, היה זה שצריך את הכדור בידיו, אך גם הוא לא הצליח להותיר חותם. השנה, טי ג’יי שורטס, שגם הוא זקוק לכדור כדי להצטיין, לא הצליח לשחזר את הצלחותיו מהעבר ביורוקאפ ובליגת האלופות של פיב”א.

לוקה וילדוזה במדי פנאתינייקוס, השידוך לא הסתדר (IMAGO)

האם זה נשמע מוכר? כנראה שכן. אם לא יתרחש משהו מיוחד, פנאתינייקוס שוב תמצא את עצמה בפיינל פור היורוליג. ומה לגבי מכבי תל אביב הערב (שלישי) ב-21:15? הם צריכים את כולם: כן, הקבוצה מתחילה לממש את הפוטנציאל שלה, אך כדי להגיע להצלחה, יש צורך בהמשכיות ועקביות, ואולי גם חיזוק. תמיר בלאט, רומן סורקין, לוני ווקר ואושיי בריסט צריכים להמשיך להתקדם, כי הקבוצה צריכה את כולם.