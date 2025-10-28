יום חמישי, 30.10.2025 שעה 07:39
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
86%613-6517הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
57%591-6217אולימפיאקוס5
57%582-6017מונאקו6
57%615-6157ברצלונה7
57%618-6427פאריס8
57%648-6597ולנסיה9
57%578-5717וירטוס בולוניה10
43%590-5757אנדולו אפס11
43%594-5447באיירן מינכן12
43%576-5737פנרבחצ'ה13
43%624-5937פרטיזן בלגרד14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

הכישרון בפנאתינייקוס לא מתורגם לתוצאות

הקבוצה מאתונה התחמשה שוב ושוב במטרה לזכות ביורוליג, אך הפרויקט של עתמאן לא מגיע למיצוי והתלות בקנדריק נאן גדולה. מכבי תפתיע אותה ב-21:15?

|
שחקני פנאתינייקוס (IMAGO)
שחקני פנאתינייקוס (IMAGO)

המסע המחודש של פנאתינייקוס החל בעונת 2023/24, כשהיא נכנסה לאחד ממרוצי החימוש המרשימים ביותר שראתה אירופה, במטרה לזכות ביורוליג. בקיץ שעבר, היוונים עשו התאמות נוספות שנחשבו למרוץ חימוש מחודש אשר הסתיים בפיינל פור, אך ללא זכייה ביורוליג.

בקיץ הנוכחי, הקבוצה מאתונה התחמשה שוב בצורה מרשימה במיוחד, אך המשותף לכל מרוצי החימוש הללו הוא שלא הצליחו להרשים בשנים האחרונות. אמנם פנאתינייקוס הייתה טובה יותר ברגעים החשובים, אך כפי שניתן להבין, הכישרון לא תורגם לתוצאות המצופות על הפרקט.

דיסקליימר קטן: הקבוצה אמנם נראתה טוב בפועל, אך ביחס לכישרון והאיכות המצופים, היה מצופה לראות אותה מצטיינת כמו אנדולו אפס בתחילת העשור. בעונה הנוכחית, המאמן עתמאן הצליח לבקר את שחקניו ובמקביל גם לשלוח להם מסרים של אמון, אך השורה התחתונה היא שפנאתינייקוס אמורה להראות יותר טובה.

מאז תחילת הפרויקט, זה לא קרה. הקבוצה תלויה רבות בקנדריק נאן, לטוב ולרע. יש שם עומק וכישרון רב, אך ישנם דברים שהסיטואציה מסבירה טוב יותר. זה התירוץ שבו משתמשים כשמנסים להסביר איך שחקן הצליח בקבוצה אחת ולא באחרת.

קנדריק נאן, הקבוצה תלויה בו לטוב ולרע (IMAGO)קנדריק נאן, הקבוצה תלויה בו לטוב ולרע (IMAGO)

העניין אצל עתמאן הוא שהשחקנים שלו, בין אם הם משלימים או כוכבים, צריכים להיות מסוגלים לספק את הסחורה בכל שלב של המשחק. אחרת, הם עלולים לא לספק את הביטחון הנדרש למאמנם. באנאדולו זה עבד מצוין, והקבוצה הטורקית זכתה להצלחה רבה בזמן שפיזרה הרס ברחבי אירופה.

בעונה הראשונה של הפרויקט, לוקה וילדוזה, שכבר היה לו תפקיד משמעותי בבאסקוניה ובכוכב האדום בלגרד, הפך לשחקן משני. זה לא כל כך הסתדר, אף שראה דקות בגמר היורוליג. בשנה שלאחר מכן, לורנזו בראון, שהיה ידוע בכישרונו וביכולותיו, היה זה שצריך את הכדור בידיו, אך גם הוא לא הצליח להותיר חותם. השנה, טי ג’יי שורטס, שגם הוא זקוק לכדור כדי להצטיין, לא הצליח לשחזר את הצלחותיו מהעבר ביורוקאפ ובליגת האלופות של פיב”א.

לוקה וילדוזה במדי פנאתינייקוס, השידוך לא הסתדר (IMAGO)לוקה וילדוזה במדי פנאתינייקוס, השידוך לא הסתדר (IMAGO)

האם זה נשמע מוכר? כנראה שכן. אם לא יתרחש משהו מיוחד, פנאתינייקוס שוב תמצא את עצמה בפיינל פור היורוליג. ומה לגבי מכבי תל אביב הערב (שלישי) ב-21:15? הם צריכים את כולם: כן, הקבוצה מתחילה לממש את הפוטנציאל שלה, אך כדי להגיע להצלחה, יש צורך בהמשכיות ועקביות, ואולי גם חיזוק. תמיר בלאט, רומן סורקין, לוני ווקר ואושיי בריסט צריכים להמשיך להתקדם, כי הקבוצה צריכה את כולם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */