יום חמישי, 30.10.2025 שעה 07:39
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
86%613-6517הפועל ת"א1
71%561-6037הכוכב האדום2
71%609-6297פנאתינייקוס3
71%550-6027ז'לגיריס4
57%591-6217אולימפיאקוס5
57%582-6017מונאקו6
57%615-6157ברצלונה7
57%618-6427פאריס8
57%648-6597ולנסיה9
57%578-5717וירטוס בולוניה10
43%590-5757אנדולו אפס11
43%594-5447באיירן מינכן12
43%576-5737פנרבחצ'ה13
43%624-5937פרטיזן בלגרד14
43%581-5857ריאל מדריד15
43%589-5777דובאי16
29%563-5637אולימפיה מילאנו17
29%599-5697ליון וילרבאן18
29%653-6177מכבי ת"א19
14%661-6057באסקוניה20

"יהיה לא פשוט, אבל בסוף זו קבוצה נגד קבוצה"

מכבי תל אביב מתכוננת לפנאתינייקוס היום ב-21:15, עם נוסחה ברורה: "צריכים לבוא בדיוק כמו שבאנו מול אולימפיאקוס וריאל מדריד ואז יש לנו סיכוי"

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

מכבי תל אביב תתארח הערב (שלישי, 21:15) באואקה, או בשמו החדש טלקום סנטר אתונה, במסגרת המחזור השביעי של היורוליג בו תפגוש את פנאתינייקוס של ארגין עתאמן. השבוע יהיה שבוע המשחקים הכפול השלישי של התחרות הבכירה של אירופה, כאשר בחמישי עודד קטש וחניכיו “יארחו” את הכוכב האדום בלגרד. הצהובים-כחולים מתחילים את השבוע במאזן של שני ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים ובמועדון יודעים: "אנחנו צריכים לשנות את התמונה ולא משנה מה הנסיבות".

פנאתינייקוס של ארגין עתאמן מגיעה לאחר הפסד לווירטוס בולוניה במחזור הקודם וכשהיא מדורגת במקום השני ביורוליג עם מאזן הפוך מזה של מכבי תל אביב, כלומר ארבעה ניצחונות אל מול שני הפסדים. בסביבת הקבוצה מציינים: "משחקים נגד אחת הקבוצות הטובות והחזקות שיש ליורוליג להציע", הסגל של פנאתינייקוס עמוק ואיכותי, אבל יחד עם זאת "בסוף זו קבוצה מול קבוצה" אומרים אצל מחזיקת גביע המדינה.

מבחינתם של אנשי הקבוצה, הנוסחה ברורה: "צריכים לבוא בדיוק כמו שבאנו מול אולימפיאקוס ונגד ריאל מדריד ואז יש לנו סיכוי", כזכור, בשני המשחקים האחרונים הצהובים-כחולים סיפקו דקות נהדרות מול היוונים והספרדים שהצליחו להשלים קאמבק, רק שמול מדריד המילה האחרונה הייתה של מכבי תל אביב שם מודים לקראת המשחק הערב: "לא פשוט לשחק באואקה ובאופן כללי לא פשוט להרכיב קבוצה חדשה זו כבר פעם שנייה בשנתיים, כך שזה הופך להיות מורכב יותר". 

ארגין עתמאן. "אחד המאמנים הטובים באירופה" (IMAGO)ארגין עתמאן. "אחד המאמנים הטובים באירופה" (IMAGO)

המצב המורכב לא מביא את אנשי הקבוצה להנמיך ציפיות, יתרה מכך "רוצים להמשיך להתחבר ולחבר עוד ניצחון. לא מחפשים מחמאות זו לא מכבי תל אביב, אנחנו באים לנצח באחד האולמות הכי קשים באירופה מול אחד המאמנים הכי טובים באירופה", המטרה כאמור ברורה, שכן במועדון מכוונים לפתוח את השבוע הכפול השלישי של התחרות הבכירה באירופה ברגל ימין ומסכמים "מקווים להמשיך באותו הקצב". 

הקבוצה הגיעה אתמול לשדה התעופה לפני ההמראה לאתונה בשעות הערב המוקדמות כאשר מאמן הקבוצה עודד קטש התייחס לסוגיית העומס העונה כאשר לראשונה בהיסטוריה של הליגה שנחשבת לשנייה בטיבה בעולם כבר במחזור השביעי משוחק לה שבוע המשחקים הכפול השלישי וחשף כי בעתיד ייתכן כי יהיו יותר קבוצות אך ישחקו פחות משחקים, כלומר ייתכן לו שינוי נוסף בפורמט היורוליג בעתיד הקרוב בעונה הבאה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */