ליגת אתנה נשים 25-26
10325-4255עירוני ר"ג
8345-3635מכבי חיפה
8331-3245הפועל ראשל"צ
7283-3054 מכבי כרמיאל בית הכרם
7348-3505הפועל לב י-ם
7396-3785אליצור חולון
6277-2864מכבי בנות אשדוד
5311-2644בנות בני פ"ת
4224-2073אליצור רמלה
4333-2714הפועל ב"ש/דימונה

מכבי חיפה ניצחה 63:73 את הפועל באר שבע

הירוקות הצליחו להשיג ניצחון על הדרומיות בזכות משחק גדול של שאיין סלרס שלא הייתה רחוקה מטריפל-דאבל. מכבי ר"ג נותרה מושלמת אחרי חמישה מחזורים

|
נור כיוף זורקת לסל (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)
נור כיוף זורקת לסל (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)

המחזור החמישי בליגת העל לנשים בכדורסל נערך הערב (שני), כשבמוקד מכבי חיפה הצליחה לגבור 63:73 על הפועל באר שבע/דימונה, בזכות משחק אדיר של שאיין סלרס. במשחק נוסף, מכבי רמת גן נותרה המושלמת היחידה בליגה כשניצחה 74:89 את העולה החדשה מכבי כרמיאל בית הכרם.

מכבי חיפה - הפועל באר שבע/דימונה 63:76

חיפה, שאוהדיה קישטו את האולם הביתי עם דגלי ישראל ודגל העדה הדרוזית הציבה שלט הקורא להחזרת כל החללים החטופים לישראל.

ילדות מחלקת הנוער של מכבי חיפה עם שלט להשבת כלל החטופים (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)ילדות מחלקת הנוער של מכבי חיפה עם שלט להשבת כלל החטופים (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)
שחקניות הפועל באר שבע (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)שחקניות הפועל באר שבע (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)
עומרי צירלין (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)עומרי צירלין (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)
שני פרידמן (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)שני פרידמן (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)

מלבד הרבע הראשון בו העולה החדשה מהדרום הובילה 16:20, לא היה ספק בניצחונה של חיפה אשר שלטה היטב בריבאונד והצליחה להשיג 32 נקודות בצבע, בנוסף ל-44 אחוז מה-2 לעומת 32 בלבד לבאר שבע. 

קלעו לחיפה: שאיין סלרס (7 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 23 נקודות, בטי מונונגה (13 ריבאונדים) ונור כיוף (7 אסיסטים) 14 נקודות כ״א, אמליה רמביסווסקה 10 נקודות, כריסטינה היגינס (9 ריבאונדים) 9 נקודות, טיאה פרסלי 6 נקודות.

קלעו לבאר שבע/דימונה: אבינה ווסטברוק 19 נקודות, דסטני הארדן 17 נקודות, אופק טלקר 14 נקודות, ניקה באריץ 6 נקודות, שדא כנעאן וטטיאנה יורקביצ’וס (15 ריבאונדים) מאי בייקו 2 נקודות כ״א, אליסון זלין 1 נקודה.

נור כיוף עוברת בין שחקניות באר שבע (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)נור כיוף עוברת בין שחקניות באר שבע (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)
כריסטינה היגינס מול שדא כנעאן (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)כריסטינה היגינס מול שדא כנעאן (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)
ניקה באריץ (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)ניקה באריץ (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)
נור כיוף מתקדמת (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)נור כיוף מתקדמת (מאור אלקסלסי, באדיבות המנהלת)

מכבי עירוני רמת גן – מכבי כרמיאל בית הכרם 74:89

המוליכה מכבי רמת גן המשיכה לשעוט עם ניצחון חמישי ברציפות והפעם 74:89 על העולה החדשה מכרמיאל. רבע שלישי אדיר מבחינה התקפית והגנתית של 8:28 לטובת רמת גן סגר את הסיפור. רמת גן עם נתון מרשים מהשלוש, 15 קליעות מתוך 30. 

קלעו לרמת גן: אימארי תומס (7 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 23 נקודות, גילי אייזנר (7 אסיסטים) 18 נקודות, שיר תירוש (7 אסיסטים) וויקטוריה ויויאנס (10 ריבאונדים) 17 נקודות כ״א, אליס חתוקאי ופאולה סטרוטמן 7 נקודות כ״א.

קלעו לכרמיאל בית הכרם: אלישיה ג’נקינס (8 ריבאונדים) 19 נקודות, שהד עבוד 14 נקודות, קטרינה ווצ’קוביץ׳ ואריאל הירן (7 ריבאונדים, 7 אסיסטים) 9 נקודות,אופיר לביא 7 נקודות, סופיה גומז (6 ריבאונדים) 4 נקודות, ניצן עמר 3 נקודות.

הפועל ראשון לציון - בנות פתח תקווה 69:80 

אחרי הניצחון האדיר של ראשון לציון במחזור הקודם נגד האלופה אשדוד, הקבוצה הגיעה ממוקדת וידה הייתה על העליונה לאורך כל המשחק.  

כמו במשחק הקודם, גם הפעם החניכות של זיו ארז רצו יפה במתפרצות שהביאו להן 20 נקודות, כאשר גם בצבע השיגו 42 נקודות מול 30 בלבד של פתח תקווה, אלו מפתחות בטוחים לניצחון. 

קלעו לראשון לציון: קריסטין וויליאמס 25 נקודות, דייזי - ריי יאנג (6 ריבאונדים) 15 נקודות, עדן ציפל 13 נקודות, אנסטסיה בולדירבה (14 ריבאונדים) 12 נקודות , יערה יצחקי 9 נקודות, סנז’נה בוגיצ’ביץ’ ורומי אלבז ורותם שטיקלרו 2 נקודות כ״א.

קלעו לפתח תקווה: ספרקל טיילור 23 נקודות, ג׳סמין פולארד 20 נקודות, נועה וואשדי 13 נקודות, בויאנה קובסביץ (5 ריבאונדים) 9 נקודות, אריאנה פיליפס ואופיר קסטן רז (7 אסיסטים)  2 נקודות כ״א.

הפועל לב ירושלים – אליצור חולון 76:87

מצטיינת המשחק מוריסון מירושלים שב-35 דקות ששיחקה, קלעה 27 נקודות, 11 ריבאונדים ו-3 אסיסטים. ירושלים עם 14 נקודות בהתקפות מתפרצות לעומת 3 בלבד לחולון ו-23 נקודות בהזדמנות שנייה, לעומת 8 בלבד לחולון.

קלעו לירושלים: זיומארה מוריסון (11 ריבאונדים) 27 נקודות, מיכאלה לזיץ'(12 אסיסטים) 16 נקודות, מיה לויד 14 נקודות, נטע מישר 11 נקודות, סוואנה ווילקינסון (9 ריבאונדים) 9 נקודות, ג'וי אוסיגוואי 8 נקודות, אניה פוקס-רובטין (7 ריבאונדים) 2 נקודות.

קלעו לחולון: בריאנה ריצ'רדסון (8 ריבאונדים) 19 נקודות, צליל וטורי 15 נקודות, אליסה בארון 13 נקודות, קרלי ליטלפילד (6 אסיסטים) 9 נקודות, מעיין כהן 8 נקודות, אומו דיאלו 6 נקודות, איילה אורן 4 נקודות, שקיילה ג'וזף (7 ריבאונדים) 2 נקודות.

