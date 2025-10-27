יום שני, 27.10.2025 שעה 22:19
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

"היה משחק טוב מול קבוצה קשה, לקחנו שליטה"

ז'רקו לאזטיץ' היה מרוצה לאחר הניצחון של מכבי ת"א: "במחצית הראשונה לא היו להם הזדמנויות, במחצית השנייה היינו קצת רכים. ניקולאסקו? הוא כשיר"

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב עצרה את רצף חמשת המשחקים ללא ניצחון עם 1:3 ביתי מול קריית שמונה במסגרת המחזור השמיני בליגת העל, ועברה את בית”ר ירושלים בדרך למקום השני בליגה, 4 נקודות מב”ש לה משחק עודף.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר: “היה משחק טוב, ברכות ליריבה ולשחקנים שלי. עשינו את העבודה היום ואנחנו מתמקדים כבר במשחק הבא. זה היה משחק קשה מול קבוצה חזקה, הם שלטו בהתחלה ואז לקחנו שליטה. היינו טובים, באופן כללי משחק טוב. יכול להיות יותר טוב, בעיקר ברסט דיפנס, אבל יכול להיות יותר טוב”.

איזו מחצית הייתה יותר טובה: “במחצית הראשונה לא היו להם הזדמנויות במחצית הראשונה, הם הבקיעו מהסתה של הכדור. במחצית השנייה הם באו חזקים ובסוף היינו קצת רכים”.

האם הוא מרוצה מהחלוצים שלו: “אני מאוד מרוצה מכל השחקנים שלי. אני שופט את הקבוצה שלי לפי קבוצה ולא לפי האם חלוץ כזה או אחר מבקיע”.

אלעד מדמון, סייד אבו פרחי ואושר דוידה מאושרים, מרוצה מהשחקנים (רדאד גאלעד מדמון, סייד אבו פרחי ואושר דוידה מאושרים, מרוצה מהשחקנים (רדאד ג'בארה)

מצבו של ניקולאסקו: “עכשיו הוא כשיר. הוא לא הגיע לסרביה בשבוע שעבר כי בזמנו לא היה כשיר”.

מאמן ק”ש שי ברדה הוסיף: “הסגל שלנו מנסה כל הזמן לשחק כדורגל, היו לנו הזדמנויות ולא ניצלנו אותן. היו לנו טעויות שלא מייצגות אותנו, אף שער לא היה מחוייב ונצטרך לבדוק את זה.

“מצד שני אני מרוצה מהשחקנים, יש פה שחקנים שעולים פעם ראשונה מול אצטדיון מלא. נצטרך לתקן את הדברים הקטנים, יש קבוצה טובה בקריית שמונה”.

שי ברדה, "יש קבוצה טובה בקריית שמונה" (רדאד גשי ברדה, "יש קבוצה טובה בקריית שמונה" (רדאד ג'בארה)

מה היה חסר בהתקפה: “בסוף אין מה לעשות, משחקים מול יריבה מצוינת, היה חסר לנו את השקט מול השער. ספגנו גולים קלים, שאפו למכבי תל אביב וזה הכל”.

לגבי המיקום ה-12 בטבלה: “ציפינו ליותר בעיקר מבחינת צבירת הנקודות, מאמין שבסוף זה יתאזן. אנחנו רוצים להשיג נקודות בדרך הזו, וניקח בדרך הזו”.

רוי רביבו אמר אחרי המשחק: “לא חושב שהיה לחץ, אבל כן רצון כל פעם לנצח וזה מה שמכבי תל אביב דורשת. לנו כשחקנים זה הכל. ההפרש בטבלה מלחיץ? לא, יש עוד דרך ארוכה, אנחנו יודעים מה זה כדורגל, פעם למטה פעם למעלה”.

רוי רביבו מכדרר (רדאד גרוי רביבו מכדרר (רדאד ג'בארה)

בנוגע ליכולת המרשימה שלו בחלק ההתקפי: “ברוך השם היה לי משחק טוב, אבל בלי חברים שלי לקבוצה זה היה כלום. מודה לחברים שלי ושמח שעזרתי לקבוצה”.

עוד הוסיף המגן: “אין משחק קל בליגה הזו וגם בכדורגל בכללי. בסוף לא משנה מול מי משחקים, בסוף זה כדורגל והכל יכול לקרות”.

