יום שני, 27.10.2025 שעה 22:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
216-238הפועל ב"ש1
174-187מכבי ת"א2
1710-178בית"ר ירושלים3
1311-157הפועל ת"א4
1218-168מכבי נתניה5
118-98הפועל חיפה6
119-88בני סכנין7
1116-118מ.ס אשדוד8
108-148מכבי חיפה9
1019-88עירוני טבריה10
914-128הפועל פ"ת11
810-88עירוני ק"ש12
214-58הפועל ירושלים13
123-68מכבי בני ריינה14

שחקני הפועל פ"ת חלקו כבוד בהלוויה יוסי שרעבי

השחקנים מהקבוצה הבוגרת, לצד אנשים מהצוות המקצועי ועובדי המועדון, הגיעו להלוויה וליוו את המשפחה. לפני כן, אנשי המועדון יצאו לסיור בעוטף עזה

|
שחקני ואנשי הפועל פתח תקווה בסיור בעוטף עזה (באדיבות המועדון)
שחקני ואנשי הפועל פתח תקווה בסיור בעוטף עזה (באדיבות המועדון)

הפועל פתח תקווה החליטה לזכור את השבעה באוקטובר ביום הלוויתו של יוסי שרעבי ז”ל. שחקני הקבוצה הבוגרת, הצוות המקצועי ועובדי המועדון ליוו את המשפחה שנמצאת בקשר קרוב עם המועדון, והגיעו כדי לחזק, לנחם ולהיות ביחד ברגעים הקשים הללו.

לפני שהגיעו להלוויה, אנשי המועדון יצאו לסיור בעוטף עזה, במסע שיצא לפועל ביוזמה משותפת של המועדון והספונסר קבוצת ‘מבנה’. המסע החל בכפר עזה, שם שמעו על סיפורי הזוועות מה-7/10 וראו את הבתים ההרוסים.

לאחר מכן המשיכו לאנדרטה לזכר נרצחי מסיבת הנובה בחניון רעים, ולבסוף הגיעו לקיבוץ בארי, שם כאמור לקחו חלק בהלוויתו של יוסי שרעבי ז”ל.

שחקני ואנשי הפועל פתח תקווה בסיור בעוטף עזה (באדיבות המועדון)
עמית גלזר בסיור ברעים (באדיבות המועדון)

“‏היום הנורא ההוא שינה את חיינו לעד”, אמר מנכ”ל המועדון טים פלוטקין. “זו הייתה הזדמנות חשובה עבורנו כמועדון לבוא, לראות בעיניים ולהבין מקרוב את מה שקרה כאן. היה לנו חשוב להיות נוכחים, ללוות את משפחת שרעבי, איתה אנחנו נמצאים בקשר עמוק, ברגעים הלא פשוטים האלה.

“אני שמח שנפלה בחלקנו הזכות להגיע לכאן, לראות, לשמוע ולהרגיש. בשנים האחרונות ראינו עד כמה גדול הכוח של הספורט בכלל והכדורגל בפרט באיחוד לבבות ובחיזוק קהילות, ואנחנו גאים לקחת חלק ביום כל כך משמעותי, בשיתוף קבוצת ‘מבנה’, שיזמה יחד איתנו את הביקור המרגש הזה”.

שחקני ואנשי הפועל פתח תקווה בסיור בעוטף עזה (באדיבות המועדון)שחקני ואנשי הפועל פתח תקווה בסיור בעוטף עזה (באדיבות המועדון)
אנשי הפועל פתח תקווה בעוטף עזה (באדיבות המועדון)אנשי הפועל פתח תקווה בעוטף עזה (באדיבות המועדון)
שחקני ואנשי הפועל פתח תקווה בסיור בעוטף עזה (באדיבות המועדון)שחקני ואנשי הפועל פתח תקווה בסיור בעוטף עזה (באדיבות המועדון)
