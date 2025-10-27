יום שני, 27.10.2025 שעה 23:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
2710-2210ריאל מדריד1
2212-2510ברצלונה2
2010-1810ויאריאל3
1811-1410אספניול4
1610-169אתלטיקו מדריד5
1610-159בטיס6
1410-1210ראיו וייקאנו7
1410-1110אלצ'ה8
1410-910אתלטיק בילבאו9
1412-1010חטאפה10
1316-1710סביליה11
129-910אלאבס12
1013-1110סלטה ויגו13
1012-910אוססונה14
918-1410לבאנטה15
915-1110מיורקה16
914-1010ריאל סוסיאדד17
916-1010ולנסיה18
719-710אוביידו19
722-910ג'ירונה20

דני קרבחאל נפצע, ייעדר חודשיים עד 3 חודשים

בספרד מדווחים שהמגן הימני של ריאל מדריד סובל ממפרק רפוי בברך ימין, יעבור ניתוח וייעדר זמן רב מהמגרשים. כזכור, רק בקלאסיקו חזר מפציעה נוספת

|
דני קרבחאל (IMAGO)
דני קרבחאל (IMAGO)

דני קרבחאל חזר רק בקלאסיקו, במהלך הניצחון 1:2 הגדול של ריאל מדריד על ברצלונה, מפציעה כשהוא עלה לכר הדשא בדקה ה-72 ושיחק 18 דקות, אך נראה שגם הדקות הללו הספיקו לו כדי להיפצע. בספרד מדווחים שהמגן הימני של הבלאנקוס נפגע בברך ימין, יעבור ניתוח והוא ייעדר זמן רב.

על פי הדיווח, קרבחאל סובל ממפרק רפוי בברך ימין, פגיעה שתצריך אותו לעבור ניתוח. משך ההיעדרות? בין חודשיים לשלושה חודשים. הקריירה של המגן הימני מלווה בלא מעט פציעות, כשלא מזמן הוא חזר מהפציעה הקשה באכילס בשנה שעברה, נפצע שוב, חזר בקלאסיקו, וכאמור נפצע שוב כעת.

קרבחאל יחמיץ משחקים רבים עם ריאל מדריד כרגע, שהמטרה במועדון שהוא יהיה כשיר למשחקי הנוקאאוט הראשונים בליגת האלופות, שצפויים להיות באזורי ינואר ופברואר. בעמדה שלו ניתן למצוא את טרנט אלכסנדר-ארנולד, שכשיר והיה בסגל בקלאסיקו, אך לא שיחק.

יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

בנוסף, גם פדריקו ואלוורדה יכול לשחק בעמדה הזו והוא אף פתח שם בקלאסיקו, עד שדני קרבחאל החליף אותו. הפציעה של המגן הימני הספרדי היא כעת השלישית בסגל של צ’אבי אלונסו אחרי אנטוניו רודיגר ודויד אלאבה, שגם כן לא כשירים כרגע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצותנגןהאם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?
האם סון צלח את אתגר החומה הארוכה בעולם?נגןנועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
נועה קירל מטרילה את דניאל פרץ במסעדה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */