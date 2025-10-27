דני קרבחאל נפצע, ייעדר חודשיים עד 3 חודשים

דני קרבחאל חזר רק בקלאסיקו, במהלך הניצחון 1:2 הגדול של ריאל מדריד על ברצלונה, מפציעה כשהוא עלה לכר הדשא בדקה ה-72 ושיחק 18 דקות, אך נראה שגם הדקות הללו הספיקו לו כדי להיפצע. בספרד מדווחים שהמגן הימני של הבלאנקוס נפגע בברך ימין, יעבור ניתוח והוא ייעדר זמן רב.

על פי הדיווח, קרבחאל סובל ממפרק רפוי בברך ימין, פגיעה שתצריך אותו לעבור ניתוח. משך ההיעדרות? בין חודשיים לשלושה חודשים. הקריירה של המגן הימני מלווה בלא מעט פציעות, כשלא מזמן הוא חזר מהפציעה הקשה באכילס בשנה שעברה, נפצע שוב, חזר בקלאסיקו, וכאמור נפצע שוב כעת.

קרבחאל יחמיץ משחקים רבים עם ריאל מדריד כרגע, שהמטרה במועדון שהוא יהיה כשיר למשחקי הנוקאאוט הראשונים בליגת האלופות, שצפויים להיות באזורי ינואר ופברואר. בעמדה שלו ניתן למצוא את טרנט אלכסנדר-ארנולד, שכשיר והיה בסגל בקלאסיקו, אך לא שיחק.

יפה כלבנה: 1:2 לריאל על בארסה בקלאסיקו!

בנוסף, גם פדריקו ואלוורדה יכול לשחק בעמדה הזו והוא אף פתח שם בקלאסיקו, עד שדני קרבחאל החליף אותו. הפציעה של המגן הימני הספרדי היא כעת השלישית בסגל של צ’אבי אלונסו אחרי אנטוניו רודיגר ודויד אלאבה, שגם כן לא כשירים כרגע.