גלי וזיו ברמן: תודה, לעולם לא נשכח את זה

צמרמורת. מכבי תל אביב ערכה הערב (שני) לפני משחקה מול עירוני קריית שמונה טקס מרגש לעיני קהל מלא בבלומפילד, כשהסירה את חולצותיהם של עמרי מירן והאחים גלי וזיו ברמן מהכיסאות שנשמרו לכבודם עד לחזרתם. את מירב ההצגה גנבו התאומים, שהופיעו על גבי מסך האצטדיון עם מסר לקהל ולשחקנים:

“אחים שלנו ליציע, שחקני והנהלת מכבי תל אביב. רצינו להגיד לכם תודה, על כל מה שעשיתם בשנתיים האחרונות באמת כדי להביא לשחרורנו, אנחנו לעולם לא נשכח את זה. אסור לנו לשכוח שיש לנו עוד חטופים שנמצאים שם, אנחנו צריכים להמשיך להילחם למענם עד שיחזרו אלינו.

“אנחנו לא יכולים לחכות לרגע שנחזור לבלומפילד, אבל עד אז, אנחנו רוצים שתרעידו את האצטדיון, תצרחו, תתנו הכל, ושננצח. אנחנו מקווים לשמוע אתכם עד אלינו הביתה, ועד אז – יאללה מכבי”.

המסר של גלי וזיו ברמן לאוהדי מכבי ת"א

החולצות של עמרי מירן וגלי וזיו ברמן (רדאד ג'בארה)

דור פרץ מסיר את החולצות מהכיסאות (רדאד ג'בארה)