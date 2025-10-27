הפועל עפולה הודיעה על צירופו של פיליפ איפולה

הפועל עפולה מצאה חיזוק לחלק האחורי. כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, אקס הפועל חדרה והפועל עכו, פיליפ איפולה, חתם במועדון באופן רשמי בחוזה שתקף עד לסיום העונה הנוכחית.

הבלם בן ה-24 שהגיע לישראל בעונת 2022/23, ערך 72 הופעות במדי הפועל חדרה לפני שעבר לעכו, כשכעת הוא מגיע ליעד חדש.

איפולה אמר לאחר החתימה: “אני שמח לחתום בהפועל עפולה. פגשתי פה צוות מקצועי וסגל שחקנים מצוין ואיכותי. כולם קיבלו אותי בצורה חמה, ועכשיו נשאר לי להוכיח על המגרש מה אני שווה”.

במקביל, שחקן הכנף בן ה-22 עילאי עזר חזר למועדון. עזר חוזר למועדון לאחר שנת השאלה למ.ס כפר קנא שבתקופתה כבש שני שערים עד אשר הופסקה ליגה א’.

עילאי אשר גדל במחלקת הנוער של המועדון אמר לאחר החתימה: “אני שמח לחזור למועדון מהדלת הראשית, הפועל עירוני עפולה היא הבית שלי ואתן את כולי כולי להצלחתה”.