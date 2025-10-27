יום שני, 27.10.2025 שעה 20:37
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

הפועל עפולה הודיעה על צירופו של פיליפ איפולה

כפי שנחשף ב-ONE: במועדון הצפוני החתימו את הבלם על חוזה עד תום העונה. איפולה אמר: "פגשתי פה צוות מקצועי וסגל איכותי". עילאי עזר חזר למועדון

|
פיליפ איפולה עם סוכנו שי אבני (פרטי)
פיליפ איפולה עם סוכנו שי אבני (פרטי)

הפועל עפולה מצאה חיזוק לחלק האחורי. כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, אקס הפועל חדרה והפועל עכו, פיליפ איפולה, חתם במועדון באופן רשמי בחוזה שתקף עד לסיום העונה הנוכחית.

הבלם בן ה-24 שהגיע לישראל בעונת 2022/23, ערך 72 הופעות במדי הפועל חדרה לפני שעבר לעכו, כשכעת הוא מגיע ליעד חדש.

איפולה אמר לאחר החתימה: “אני שמח לחתום בהפועל עפולה. פגשתי פה צוות מקצועי וסגל שחקנים מצוין ואיכותי. כולם קיבלו אותי בצורה חמה, ועכשיו נשאר לי להוכיח על המגרש מה אני שווה”.

במקביל, שחקן הכנף בן ה-22 עילאי עזר חזר למועדון. עזר חוזר למועדון לאחר שנת השאלה למ.ס כפר קנא שבתקופתה כבש שני שערים עד אשר הופסקה ליגה א’.

עילאי אשר גדל במחלקת הנוער של המועדון אמר לאחר החתימה: “אני שמח לחזור למועדון מהדלת הראשית, הפועל עירוני עפולה היא הבית שלי ואתן את כולי כולי להצלחתה”.

